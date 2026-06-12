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جمعه ۲۲ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۴۳

افغانستان

کارشناسان ملل متحد می‌گویند که در اعتراضات هرات دست کم دو نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند

یک زن در حال عبور از کنار یک سرباز طالبان در شهرک جبرئیل هرات
یک زن در حال عبور از کنار یک سرباز طالبان در شهرک جبرئیل هرات

کارشناسان ملل متحد در اعلامیه‌ای گفتند که طالبان در برابر معترضان هرات از زور بیش از حد کار گرفتند و در نتیجه خشونت‌ها دست کم دو نفر، از جمله یک پسر کشته و بیش از بیست نفر زخمی شدند.

در این اعلامیه که ناوقت پنج‌شنبه ۲۱ جوزا منتشر شده، کارشناسان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان و رفتار خشونت‌آمیز با معترضان در هرات را محکوم کردند.

این کارشناسان از طالبان خواستند که به سرعت، به‌گونۀ موثر، مستقلانه، بی‌طرفانه و شفاف در مورد استفاده از زور در برابر معترضان تحقیق کند.

پیش از این، سید مسعود حسینی، سخنگوی پولیس طالبان در هرات در صحبت با خبرگزاری فرانس‌پرس استفاده از هرگونه سلاح در جریان تظاهرات هرات را رد کرده و معترضان را متهم کرده بود که قصد "برهم زدن نظم عامه" را داشته‌اند.

اما گروه کارشناسان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، یوناما و برخی سازمان‌های دیگر در اعلامیه‌هایشان گفتند که طالبان در جریان اعتراضات روز سه‌شنبه در هرات به سوی معترضان شلیک کردند.

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دیدبان حقوق بشر: طالبان علیه معترضان در هرات از زور بیش از حد کار گرفتند

سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنج‌شنبه ۲۱ جوزا در اعلامیه‌ای گفته که طالبان در هرات معترضان را لت و کوب کردند و به سوی آنان شلیک کردند که در نتیجه یک کودک کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

به گفتۀ این سازمان بین‌المللی، طالبان همچنان معترضان را بازداشت کردند که شمارشان مشخص نیست.

تظاهرات در شهرک جبرئیل هرات سه‌شنبه گذشته در واکنش به موج بازداشت‌های زنان از سوی طالبان صورت گرفت.

پیش از این، سید مسعود حسینی، سخنگوی پولیس طالبان در هرات در صحبت با خبرگزاری فرانس‌پرس استفاده از هرگونه سلاح در جریان تظاهرات هرات را رد کرده و معترضان را متهم کرده بود که قصد "برهم زدن نظم عامه" را داشته‌اند.

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) که نیز کشته شدن یک کودک در این تظاهرات را تأیید کرده، پیش از این گفته بود که طالبان در روزهای ۶ تا ۷ جون دست‌کم ۳۰ زن را به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های پوشش بازداشت کرده اند.

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رویداد زیر گرفتن گروهی از دختران از سوی یک لندکروزر در کابل؛ طالبان تأیید کرد که سه دختر زخمی شدند

تصویری صحنه‌ای که یک موتر لندکروز در کابل برخی دختران را زیر می‌گیرد
تصویری صحنه‌ای که یک موتر لندکروز در کابل برخی دختران را زیر می‌گیرد

حکومت طالبان تأیید کرد که یک موتر لندکروزر گروهی از دختران را در کابل زیر گرفته که در نتیجه سه دختر زخمی شدند.

خالد زدران، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان می‌گوید که این رویداد در ناحیه ششم شهر کابل رخ داده و دختران زخمی به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحی‌شان رضایت بخش است.

او روز پنج‌شنبه ۲۱ جوزا بدون ارائه جزئیات یبشتر در صفحۀ ایکس خود نوشته که عامل این رویداد شناسایی شده و تلاش‌ها برای بازداشت او ادامه دارد.

بر اساس ویدیویی که ظاهراً توسط کمره امنیتی ضبط شده و در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، یک موتر نوع لندکروزر با سرعت زیاد به گروهی از دختران که در حال قدم زدن در یک جاده هستند، برخورد می‌کند.

هنوز مشخص نشده که این رویداد دقیقا چه زمانی رخ داده و علت آن چه بوده است، اما نشر ویدیوی آن روز پنج‌شنبه در رسانه‌های اجتماعی خبرساز شد.

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ملل متحد: زنان و دختران بیشترین هزینه را در درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان می‌پردازند

خانه‌ای در ولسوالی برمل پکتیکا که در حمله هوایی اخیر پاکستان تخریب شده است
خانه‌ای در ولسوالی برمل پکتیکا که در حمله هوایی اخیر پاکستان تخریب شده است

بخش زنان ملل متحد در افغانستان روز پنج‌شنبه ۲۱ جوزا با اشاره به حملات اخیر پاکستان که به گفتۀ ملل متحد در آن ۱۳ غیرنظامی کشته شدند، گفته که زنان و دختران در افغانستان بیشترین هزینه را در این درگیری‌ها می‌پردازند.

این اداره ملل متحد گفته که زنان و دختران برای دسترسی به مراقبت‌های صحی، غذا و سرپناه به حمایت بیشتری نیاز دارند.

این درحالیست که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز پنج‌شنبه، ۲۱ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: "یوناما مستند کرده است که در نتیجه حملات هوایی در شب ۹ تا ۱۰ جون در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا در شرق افغانستان، ۱۳ غیرنظامی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند."

به گفته یوناما، بیشتر قربانیان حملات هوایی سه‌شنبه‌شب را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

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وزارت خارجه طالبان شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد

ساختمان وزارت خارجه
ساختمان وزارت خارجه

وزارت امور خارجه طالبان شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و اعتراض خود را در مورد نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران خانه‌های غیرنظامیان اعلام کرده است.

در اعلامیه این وزارت که روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا در صفحه ایکس منتشر شده آمده است که طالبان این اقدام را «تجاوز و جنایت بشری» و نقض قوانین بین‌المللی دانسته و به شدت محکوم می‌کند.

طالبان می‌گوید در حملات سه شنبه شب پاکستان در خوست، پکتیکا و کنر، ۱۳ غیرنظامی شامل ۱۱ کودک کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در مقابل، پاکستان ادعا کرده است که در عملیات‌های خود در خاک افغانستان ۲۶ فرد مسلح مرتبط با تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» را کشته است.

ملل متحد در افغانستان« یوناما» نیز روز پنجشنبه، ۲۱ جوزا کشته شدن ۱۳ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۰ تن را به شمول زنان و کودکان را تایید کرد.

وزارت خارجه طالبان این اقدامات را «تحریک‌آمیز» خوانده و گفته است مسئولیت پیامدهای آن بر عهده اردوی پاکستان خواهد بود.

پاکستان تا اکنون در مورد این اعلامیه وزارت خارجه طالبان چیزی نگفته است.

پاکستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در افغانستان به افراد مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) پناهگاه‌های امن داده، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده‌است.

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کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ولایت ننگرهار روز شنبه آغاز می‌شود

قرار است روز شنبه کمپاین تطبیق واکسین پولیو در چندین منطقه ولایت ننگرهار آغاز شود.

بنیاد افغانستان عاری از پولیو روز پنج‌شنبه، ۲۱ جوزا در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که این کمپاین برای کودکان زیر پنج سال در جلال آباد و سه ولسوالی بتی‌کوت، بهسود و سرخ‌رود آغاز می‌شود.

به گفته این نهاد، این کمپاین شامل واکسین تزریقی و قطره‌ای بوده و جزئیات بیشتری درباره مدت آن ارائه نشده است.

در همین حال، سازمان جهانی صحت در گزارش تازه خود در ۷ جوزا گفته است که یک مورد جدید پولیو در ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند ثبت شده است.

این سازمان همچنین افزوده که از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون چهار مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.

ننگرهار نیز از ولایت‌هایی است که در سال‌های اخیر بیشترین موارد پولیو در آن گزارش شده است.

پولیو یک بیماری ساری است که تنها با واکسین قابل پیشگیری است.

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یوناما کشته شدن ۱۳ غیرنظامی را در حملات اخیر بر سه ولایت افغانستان تایید کرد

باشندگان در نزدیکی یک خانه آسیب‌دیده پس از حمله هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا
باشندگان در نزدیکی یک خانه آسیب‌دیده پس از حمله هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، در حملات اخیر پاکستان بر ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را مستند کرده است.

یوناما روز پنج‌شنبه، ۲۱ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: «یوناما مستند کرده است که در نتیجه حملات هوایی در شب ۹ تا ۱۰ جون در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا در شرق افغانستان، ۱۳ غیرنظامی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.»

به گفته یوناما، بیشتر قربانیان حملات هوایی سه‌شنبه‌شب را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

یوناما همچنان کاهش تنش‌ها، برقراری آتش‌بس پایدار، حفاظت از غیرنظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تاکید کرده و افزود باید اختلافات از راه گفتکو حل شود.

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان ادعا کرده بود که در حملات هوایی سه‌شنبه شب پاکستان بر سه ولایت افغانستان ۱۳ نفر، شامل ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد، کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در مقابل، عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، ادعا کرد که نیروهای این کشور چهار هدف را در خاک افغانستان از بین برده و ۲۶ «تروریست» را کشته‌اند.

او روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا افزود که این حملات در پاسخ به رویدادهای تروریستی اخیر در پاکستان انجام شده و «مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های امن فتنه خوارج (اصطلاحی که پاکستان آن را به تحریک طالبان پاکستان نسبت می دهد)» را در افغانستان هدف قرار داده است.

پاکستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در افغانستان به افراد مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) پناهگاه‌های امن داده، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده‌است.

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حامد کرزی نسبت به حملات پاکستان بر قلمرو افغانستان و پیامدهای منطقه‌ای آن واکنش نشان داد

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان (تصویر آرشیف)
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان (تصویر آرشیف)

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، حملات هوایی پاکستان بر شماری از مناطق ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر را محکوم کرده و گفته است که پاکستان به دلیل «سیاست‌های نادرست و اقدامات خصمانه» با چالش‌هایی در منطقه روبه‌رو شده است.

آقای کرزی روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا، در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرد، با خانواده‌های قربانیان این حملات ابراز همدردی کرده و گفته است که پاکستان باید درک کند که ادامه چنین سیاست‌هایی آن کشور را به اهداف مورد نظرش نخواهد رساند.

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود که در نتیجه حملات هوایی پاکستان دست‌کم ۱۳ تن کشته شده‌اند که به گفته او، ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد سالخورده در میان آنان شامل هستند. او همچنین ادعا کرده است که ۱۴ تن دیگر، از جمله زنان و کودکان، زخمی شده‌اند.

مجاهد ادعا کرده است که این حملات خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار داده و آن را «جنایت» خوانده است.

در همین حال، مقام‌های پاکستانی بدون اشاره مستقیم به گزارش‌های مربوط به بمباران مناطق افغانستان، ادعا کرده‌اند که نیروهای امنیتی این کشور در جریان عملیات تلافی‌جویانه در امتداد مرز با افغانستان، ۲۶ «تروریست» را کشته‌اند.

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یک فرمانده پیشین طالبان از سوی امریکا به ۴۲ سال زندان محکوم شد

یک فرمانده پیشین طالبان روز سه‌شنبه از سوی ایالات متحده امریکا به ۴۲ سال زندان محکوم شد.

حاجی مجیب‌الله، ۵۰ ساله، از سوی سارنوالان امریکایی به ربودن یک خبرنگار امریکایی، دیوید رُهد از روزنامه نیویارک تایمز، و دو غیرنظامی افغان متهم شده بود.

او همچنان به دست داشتن در کشته شدن سه سرباز امریکایی و یک مترجم افغان در حمله‌ای در جون ۲۰۰۸ تحت پیگرد قرار داشت.

او که در اوکراین بازداشت شده بود، در سال ۲۰۲۰ به ایالات متحده امریکا منتقل شد.

بر اساس اعلام وزارت عدلیه امریکا، او سال گذشته به اتهام گروگان‌گیری و حمایت از اعمال تروریستی که منجر به مرگ شده، به جرم خود اعتراف کرده بود.

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  • فایزه ابراهیمی

طالبان مدعی است که در حملات شب گذشته پاکستان بر سه ولایت افغانستان، ۱۳ نفر کشته شدند

آرشیف
آرشیف

طالبان مدعی است که در حملات شب گذشته پاکستان بر سه ولایت افغانستان، ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز چهارشنبه ۲۰ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته است که اردوی پاکستان شب گذشته بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و خانه‌های غیرنظامیان را در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرده است.

او این حملات را «جنایت علیه بشریت» خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.

رادیو آزادی نمی‌تواند به‌گونه مستقل جزئیات این حملات و آمار تلفات ارائه‌شده را تأیید کند.

حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که حملات هوایی این کشور در مناطق مرزی افغانستان، ۲۶ فرد مسلح را کشته است.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در صفحه ایکس خود نوشته است: «در پی حوادث اخیر تروریستی در پاکستان، حملات دقیق و هدفمند در امتداد مناطق مرزی پاکستان و افغانستان بر مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌ها انجام شد.»

او افزود که در نتیجه این حملات، ۲۶ فرد مرتبط با گروه تحریک طالبان پاکستان« تی تی پی» کشته شده‌اند.

او در مورد تلفات غیرنظامیان هیچ اظهار نظری نکرده است.

با این حال، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته است که عملیات نظامی «غضب للحق» با «قاطعیت کامل» ادامه خواهد یافت، عملیاتی‌که پاکستان پیش‌تر آن را علیه طالبان در افغانستان اعلام کرده بود.

او روز سه‌شنبه ۲۹ ثور، هنگام سخنرانی در یک اکادمی نظامی در بلوچستان ادعا کرد که هدف این عملیات، حفاظت از جان و مال شهروندان پاکستانی، مبارزه با گروه‌های تروریستی و هدف قراردادن پناهگاه‌ها و مراکز آنان است.

پس از گفت‌وگوهای ماه اپریل میان مقام‌های طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین، که در نتیجه آن تنش‌ها و درگیری‌ها میان دو طرف نسبتا کاهش یافته بود، این نخستین بار است که از حملات هم‌زمان در سه ولایت افغانستان گزارش داده می‌شود.

پاکستان می‌گوید اعضای تحریک طالبان پاکستان از پناهگاه‌های خود در افغانستان، حملاتی را در داخل خاک پاکستان انجام می‌دهند، اما حکومت طالبان همواره این ادعا را رد کرده است.

تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافت و منجر به درگیری‌های گسترده در امتداد خط دیورند شد.

در جریان این تنش‌ها، درگیری‌های شدید در امتداد مرز و همچنین حملات هوایی پاکستان بر کابل و قندهار در جنوب که رهبر عالی طالبان در آن مستقر است، گزارش شد.

این درگیری‌ها تلفاتی را در هر دو طرف در پی داشته است.

بر اساس گزارشی از سازمان ملل متحد که ماه گذشته نشر شد، در سه ماه نخست امسال دست‌کم ۳۷۲ غیرنظامی افغان کشته و ۳۹۷ تن دیگر زخمی شده‌اند.

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