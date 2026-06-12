کارشناسان ملل متحد در اعلامیه‌ای گفتند که طالبان در برابر معترضان هرات از زور بیش از حد کار گرفتند و در نتیجه خشونت‌ها دست کم دو نفر، از جمله یک پسر کشته و بیش از بیست نفر زخمی شدند.

در این اعلامیه که ناوقت پنج‌شنبه ۲۱ جوزا منتشر شده، کارشناسان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان و رفتار خشونت‌آمیز با معترضان در هرات را محکوم کردند.

این کارشناسان از طالبان خواستند که به سرعت، به‌گونۀ موثر، مستقلانه، بی‌طرفانه و شفاف در مورد استفاده از زور در برابر معترضان تحقیق کند.

پیش از این، سید مسعود حسینی، سخنگوی پولیس طالبان در هرات در صحبت با خبرگزاری فرانس‌پرس استفاده از هرگونه سلاح در جریان تظاهرات هرات را رد کرده و معترضان را متهم کرده بود که قصد "برهم زدن نظم عامه" را داشته‌اند.

اما گروه کارشناسان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، یوناما و برخی سازمان‌های دیگر در اعلامیه‌هایشان گفتند که طالبان در جریان اعتراضات روز سه‌شنبه در هرات به سوی معترضان شلیک کردند.