این موضوع را مسئولان حکومت طالبان در چندین ولایت افغانستان در گفت‌وگو با رادیو آزادی مطرح کرده و گفته‌اند که این دستور به صورت شفاهی به آنان ابلاغ شده‌است.

یک مقام حکومت طالبان در ولایت بدخشان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز پنج‌شنبه ۲۱ جوزا به رادیو آزادی گفت:

یک دستور شفاهی وجود دارد که در جریان ساعات رسمی از این موبایل‌ها استفاده نشود.

"تا هنوز مکتوب رسمی به ما نرسیده است، اما یک دستور شفاهی وجود دارد که در جریان ساعات رسمی از این موبایل‌ها استفاده نشود. هدف از این کار سرعت بخشیدن به رسید‌گی به امور مراجعان عنوان شده ‌است. با این حال، در بدخشان هنوز این دستور در ادارات عملی نشده، زیرا تا کنون مکتوب رسمی مشخصی از سوی وزارت مربوطه دریافت نکرده‌ایم.”

در ولایت‌های غزنی، هلمند و ننگرهار نیز مقام‌های محلی حکومت طالبان به شرط افشا نشدن نام و صدایشان، موضوع مشابهی را با رادیو آزادی در میان گذاشته و گفتند که دستور ملا هبت‌الله در برخی مناطق سه روز پیش و در برخی ولایت‌ها حدود یک هفته پیش به آن‌ها رسیده است.

هرچند تاریخ دقیق صدور این دستور روشن نیست، اما یک مقام حکومت طالبان در هلمند که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که آنان این دستور را سه روز قبل از طریق یک مکتوب رسمی دریافت کرده‌اند و قرار است از نخستین روز ماه محرم‌الحرام، برابر با سه‌شنبه آینده (۲۶ جوزا)، به‌گونه کامل اجرایی شود.

قابل یادآوری است که در حدود سه روز گذشته، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن برخی اعضای طالبان تیلیفون‌های هوشمند را می‌شکنند.

همچنین برخی رسانه‌های داخلی پیام صوتی منسوب به یکی از مقام‌های طالبان را منتشر کرده‌اند که در آن از نشست ملا هبت‌الله آخندزاده با مسئولان نظامی هشت حوزه کشور سخن گفته می‌شود.

در این پیام ادعا شده که رهبر طالبان به تمامی ادارات نظامی و دولتی دستور داده است تیلیفون‌های همراه جمع‌آوری و شکسته شوند.

در این پیام آمده است که "اگر واقعاً با ملا هبت‌الله بیعت کرده‌اند، باید این دستور را بپذیرند و موبایل‌های خود را یا بشکنند و یا اطمینان دهند که هرچه زودتر جمع‌آوری خواهند شد."

با این حال، رادیو آزادی نتوانسته است این ادعاها را به‌گونه مستقلانه تأیید کند.

در مقابل، شماری از مسئولان ارشد چندین اداره حکومت طالبان در کابل در پیام‌های کتبی به رادیو آزادی گفته‌اند که تاکنون چنین دستوری به آن‌ها نرسیده و درباره ویدیوهای منتشر شده نیز اطلاعی ندارند.

در یکی از این ویدیوها دیده می‌شود که گروهی از افراد با لباس نظامی پولیس طالبان، تعداد زیادی تیلیفون‌های همراه را از داخل یک صندوق بیرون آورده و با بردن نام صاحبان آن‌ها، موبایل‌ها را می‌شکنند.

اما یک منبع آگاه در حکومت طالبان درباره این ویدیو به رادیو آزادی گفته است: "نمی‌دانیم این مکان کجاست و این افراد چه کسانی هستند."

از سوی دیگر، برخی متخصصان تکنالوژی می‌گویند که اجرای چنین دستوری نه‌تنها روند ارائه خدمات به مردم را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه باعث بی‌نظمی گسترده در امور کارمندان ادارات دولتی و نظامی خواهد شد و پیامدهای منفی در پی خواهد داشت.

از جمله این افراد، آغا ملوک سحر، متخصص افغان بخش تکنالوژی و انجنیر سافت‌ویر، به رادیو آزادی گفت که این دستور مردم را از دسترسی به تکنالوژی عصری و ارتباطات به‌موقع با کارمندان دولتی محروم می‌کند:

"اگر این ممنوعیت بر کارمندان دولتی و نظامی اعمال شود، پیامدهای بسیار منفی خواهد داشت. این بخشی از محدودیت‌هایی است که طالبان به‌تدریج اعمال می‌کنند. بسیاری از روندهای حکومتی در افغانستان اکنون الکترونیکی شده‌ است. مردم از طریق تیلیفون‌های هوشمند ارتباط برقرار می‌کنند، اسناد را اسکن و ارسال می‌کنند، ایمیل‌ها را بررسی می‌کنند و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. حتی کارمندان دولتی یا برخی اعضای طالبان که تحصیلات بالایی ندارند، از ابزارهای هوش مصنوعی برای انجام امور روزمره، تکمیل فورم‌ها و دریافت اطلاعات از ویب‌سایت‌ها استفاده می‌کنند که با اجرای این دستور همه این روندها متوقف خواهد شد."

آقای سحر می‌گوید که در صورت اجرای این ممنوعیت، خدمات محدود موجود نیز به‌طور کامل متوقف شده و روند دسترسی به تکنالوژی و اطلاعات عصری در سطح کشور فلج خواهد شد.

هرچند آمار رسمی و دقیقی از میزان استفاده از تیلیفون‌های هوشمند در افغانستان وجود ندارد، اما براساس اطلاعات نهادهای بین‌المللی دیجیتال از جمله ویب‌سایت "دیتاریپورتال"، بیش از ۲۲ میلیون ارتباط فعال تیلیفون همراه در افغانستان وجود دارد.

این رقم مجموع سیم‌کارت‌ها و خطوط فعال را نشان می‌دهد و بسیاری از کاربران دارای چندین سیم‌کارت هستند.

قابل ذکر است که پیش از این نیز ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در اواخر دسمبر سال ۲۰۲۵ در جریان سفرش به کندهار، در سخنرانی به استادان و محصلان پوهنتون علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان گفته بود که "باید از ارتباط بیش از حد با تیلیفون‌های هوشمند خودداری کنند، زیرا این وسایل وقت، استعداد، اخلاق و حتی عقیده انسان را نیز آسیب می‌زنند."

این اظهارات در آن زمان واکنش‌های گسترده‌ی را در پی داشت.

همچنین در ماه جون سال ۲۰۲۵، ریاست معارف طالبان در ولایت کندهار نیز هدایت داده بود که دانش‌آموزان، معلمان و کارمندان اداری نباید تیلیفون‌های هوشمند را به مکاتب و مدارس با خود ببرند.

هرچند شمار سربازان و کارمندان در اداره‌های ملکی و نظامی تحت کنترل حکومت طالبان مشخص نیست، اما تخمین زده می‌شود که شمار آنان صدها هزار تن باشند.