مگنوس برونر، کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپا، می‌گوید اروپا برای رسیدگی به موضوع بازگرداندن پناهجویان ردشده افغان چاره‌ای جز گفت‌وگو با طالبان ندارد و نشست برنامه‌ریزی‌شده در بروکسل در همین چارچوب ضروری است.

بدون گفت‌وگو با این افراد هیچ راه‌حلی وجود ندارد

او روز پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: «بدون گفت‌وگو با این افراد هیچ راه‌حلی وجود ندارد، چون این گفتگوها برای بهبود وضعیت لازم است.»

براساس گزارش‌ها ، کمیسیون اروپا از مقام‌های طالبان برای حضور در نشست بروکسل دعوت کرده است تا درباره جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و روند بازگرداندن افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، گفت‌وگو شود. با این حال، اتحادیه اروپا همچنان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

نهادهای حقوق بشری بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان را از نظر حقوقی و اخلاقی مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند این کشور با بحران شدید انسانی و اقتصادی روبه‌رو است.

برونر تأکید کرده است که این گفت‌وگوها به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه برای مدیریت مهاجرت و بهبود وضعیت کشورهای اروپایی و پناهجویان ضروری است.

یونس محمدی، فعال حقوق مهاجران و عضو کمیته پالیسی‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا، در گفت‌وگو با رادیو آزادی می‌گوید با قدرت‌گیری احزاب راست و ضد مهاجرت در اروپا، سیاست‌های مهاجرتی سخت‌تر شده و تلاش‌ها برای مهار مهاجرت غیرقانونی افزایش یافته است.

او می‌گوید این روند می‌تواند به اخراج مهاجران افغان، حتی به کشورهای سوم، منجر شود؛ اقدامی که به باور او با قوانین بین‌المللی مهاجرت در تضاد است.

در واقع به نظر سیاستمدارانی که تصمیم می‌گیرند هیچ جایگزینی نیست و باید با حکومت طالبان نشست کنند تا مهاجران افغان‌ اخراج شوند.

او افزود: « اروپا تمامی این کارها را انجام می‌دهد تا راه‌هایی پیدا کند و با طالبان نشست کند و راه بازگرداندن مهاجران را پیدا کند. کمیشنر که از حزب راست‌گرای اتریش است و خودش قبل از اینکه کمیشنر باشد، نظر واضح و بسیار محکم داشت که ما باید راه مهاجرت را ببندیم و مهاجران را باید اخراج کنیم و اروپا جای مهاجرت غیرقانونی نیست. او حالا تصمیم می‌گیرد. و می‌بینیم که طالبان را محکوم می‌کنند و با وجود وضعیت که در داخل افغانستان وجود دارد، در واقع به نظر سیاستمدارانی که تصمیم می‌گیرند هیچ جایگزینی نیست و باید با حکومت طالبان نشست کنند تا مهاجران افغان‌ اخراج شوند.»

او همچنین گفته است که اخیراً قوانین تازه اتحادیه اروپا روند پذیرش مهاجران را سخت‌تر کرده است.

در همین حال، گزارش‌ها می‌گویند برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بازگرداندن مهاجران افغان فاقد حق اقامت، به‌ویژه افراد دارای سابقه جرمی، حمایت کرده‌اند و آلمان نیز از سال ۲۰۲۴ شماری از این افراد را به افغانستان بازگردانده است.

بر اساس آمار اتحادیه اروپا، بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ حدود یک میلیون افغان در کشورهای عضو درخواست پناهندگی داده‌اند که نزدیک به نیمی از آن‌ها پذیرفته شده است.

حکومت طالبان تاکنون رسما در مورد سفر مقام‌های شان به اروپا برای اشتراک در این نشست چیزی نگفته اند.

در همین حال، رسانه‌های غربی گزارش داده‌اند که این سفر به دلیل موانع اداری، از جمله نبود درخواست ویزه از سوی اعضای هیئت طالبان، با ابهام روبه‌رو است. سخنگوی وزارت خارجه بلجیم نیز به «یوراکتیو» گفته است که هنوز هیچ درخواست رسمی ویزه دریافت نشده است.

بر اساس گزارش‌ها، این نشست که برای «مذاکرات فنی» درباره اخراج پناهجویان افغان و به دعوت کمیسیون اروپا برنامه‌ریزی شده، احتمالاً در همین ماه برگزار شود و گفته می‌شود عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، ریاست هیئت را برعهده خواهد داشت.

سفر احتمالی هیئت طالبان به بروکسل با انتقاد برخی اعضای پارلمان اروپا، سازمان‌های غیردولتی و سیاستمداران اروپایی قرار گرفته است.

آنها می‌گویند که چنین تعاملات و تماس‌هایی می‌تواند به حکومت طالبان که متهم به نقض جدی حقوق بشر است، مشروعیت می‌بخشد.

اما وزارت خارجه بلجیم اصرار دارد که ممانعت از ورود مهمانان دعوت‌شده توسط اتحادیه اروپا، سابقه خطرناکی ایجاد خواهد کرد.