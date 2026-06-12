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شنبه ۲۳ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۲۶

افغانستان

داکتران بدون مرز: از بازداشت کارمند ما در هرات «متأثر و خشمگین» هستیم

سازمان «داکتران بدون مرز» (MSF) می‌گوید که از بازداشت یکی از کارمندان خود توسط محتسبان امر به معروف طالبان در شهر هرات «عمیقاً متأثر و خشمگین» است و این اقدام را به محکوم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سازمان داکتران بدون مرز، این زن هنگام رفتن به محل کار خود در بخش اطفال شفاخانه منطقه‌ای هرات، روز شنبه گذشته توسط امر به معروف متوقف و به عدم رعایت مقررات پوشش متهم شد.

در اعلامیه این سازمان آمده که این زن به مدت دو روز در بازداشت بود و در ۸ جون پس از امضای تعهدنامه‌ای همراه با همسر و بستگانش مبنی بر رعایت پوشش تعیین‌شده، آزاد گردید.

این سازمان همچنین هشدار داده است که پوشش‌های اجباری، از جمله برقع، دسترسی زنان به خدمات صحی ضروری را محدود کرده و توانایی کارکنان صحی زن را برای ارائه خدمات کاهش می‌دهد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر تاکنون درباره بازداشت زنان در هرات اظهار نظر نکرده است.

اما ریاست امر به معروف ونهی از منکر طالبان در هرات بازداشت زنان را رد کرده بود.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در هرات اعلام کرده که مقررات جدیدی به‌تازگی اجرایی شده و هشدار داده است که نقض آنها می‌تواند به بازداشت یا حبس منجر شود.

فهرست مقرراتی که روز چهارشنبه توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات منتشر شد، شامل ممنوعیت استفاده از آرایش، ممنوعیت نمایان بودن هر مقدار از مو و همچنین الزام به پوشیدن جوراب است.

طالبان از زمان به‌ دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند، از جمله محدودیت در دسترسی به آموزش، کار و ورزش؛ اقداماتی که با انتقاد گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است.

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نخستین دیدار یک‌روزه افغانستان و هند شنبه برگزار می‌شود

قرار است نخستین مسابقه از سلسله بازی‌های یک‌روزه تیم‌های ملی کریکت افغانستان و هند روز شنبه در شهر درمسالای هند برگزار شود.

پیش از این، دو تیم در یک مسابقه تست به مصاف هم رفتند که هند توانست با اختلاف زیاد به پیروزی برسد.

افغانستان در رقابت‌های یک‌روزه نسبت به مسابقات تست، تجربه و عملکرد بهتری داشته است.

دو تیم روز چهارشنبه، ۱۷ جون، در دومین دیدار در شهر لکنهو با هم رقابت خواهند کرد و آخرین مسابقه یک‌روزه این سلسله نیز ۲۰ جون در شهر چنای برگزار می‌شود.

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وقوع آتش‌سوزی در نزدیکی چهارراهی خبرنگار در مزارشریف؛ علت و خسارات هنوز روشن نیست

رسانه‌های داخلی افغانستان از وقوع یک آتش‌سوزی در نزدیکی چهارراهی خبرنگار در حوزه دوم امنیتی منطقه دشت‌شور شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، خبر داده‌اند.

به گزارش این رسانه‌ها، این آتش‌سوزی روز جمعه رخ داد و سپس مهار شده است، اما علت وقوع آن تاکنون روشن نشده است.

محل حادثه در نزدیکی چند مرکز مهم، از جمله انستیتوت‌های طبی، کلینیک وترنری، شفاخانه نظامی پیشین و چند مرکز صحی خصوصی موقعیت دارد.

در ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، شعله‌های بزرگ آتش و دست‌کم یک انفجار شدید دیده می‌شود.

مقام‌های طالبان تا کنون درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات ناشی از این رویداد، معلوماتی ارائه نکرده‌اند.

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بیش از ۸۰ عضو کانگرس امریکا خواستار توقف انتقال پناهجویان افغان به جمهوری کانگو شدند

بیش از ۸۰ عضو مجلس نمایندگان امریکا از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور خواسته‌اند که طرح انتقال حدود ۱۱۰۰ پناهجوی افغان از کمپ «السیلیه» در قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو را متوقف کند.

اعضای کانگرس از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌ای روز پنجشنبه ۲۱ جوزا خواستار بازنگری درباره مبنای حقوقی این انتقال، شرایط احتمالی اسکان در کانگو و وضعیت درازمدت این پناهجویان شده است.

در این نامه از وزارت امور خارجه امریکا خواسته‌ شده تا تا ۲۴ جون گزارش رسمی در این مورد ارائه کند.

مارکو روبیو پیش‌تر گفته بود که دولت امریکا قصد ندارد پناهجویان را به افغانستان بازگرداند و افزوده بود که گفت‌وگوها با چند کشور برای پذیرش آنان ادامه دارد.

این پناهجویان پس از خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ به قطر منتقل شده و همچنان در انتظار اسکان مجدد در امریکا هستند.

بسیاری از آنان مترجم، کارمندان شرکت‌های قراردادی، نهادهای امدادرسان و مأموریت‌های دیپلماتیک امریکا و اعضای خانواده‌های آنان هستند.

در همین حال، سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که افغان‌های همکار با مأموریت‌های امریکا همچنان با خطرات جدی روبه‌رو هستند و از واشنگتن خواسته‌اند به تعهدات خود در زمینه اسکان مجدد این افراد عمل کند.

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رسانه‌های غربی: سفر هیئت طالبان به بروکسیل با موانع اداری روبه‌رو است

دفتر کمیسیون اروپا در بروکسیل
دفتر کمیسیون اروپا در بروکسیل

رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که سفر هیئت طالبان به بروکسل به دلیل موانع اداری از جمله عدم ارائه درخواست ویزه به اعضای هیئت، با مشکل مواجه شده است.

سخنگوی وزارت خارجه بلجیم روز پنج‌شنبه ۲۱ جوزا به ویب سایت فرانسوی "یوراکتیو" گفت که آنها هنوز درخواست ویزا از اعضای هیئت طالبان دریافت نکرده‌اند.

بر اساس گزارش، این سفر که برای "مذاکرات فنی" در مورد اخراج پناهندگان افغان و به دعوت کمیسیون اروپا برنامه‌ریزی شده، احتمالاً در این ماه انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفت که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان رهبری این هیئت را بر عهده خواهد داشت.

سفر احتمالی هیئت طالبان به بروکسل با انتقاد برخی اعضای پارلمان اروپا، سازمان‌های غیردولتی و سیاستمداران اروپایی قرار گرفته است.

آنها می‌گویند که چنین تعاملات و تماس‌هایی می‌تواند به حکومت طالبان که متهم به نقض جدی حقوق بشر است، مشروعیت ببخشد.

اما وزارت خارجه بلجیم اصرار دارد که ممانعت از ورود مهمانان دعوت‌شده توسط اتحادیه اروپا، سابقه خطرناکی ایجاد خواهد کرد.

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کارشناسان ملل متحد می‌گویند که در اعتراضات هرات دست کم دو نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند

یک زن در حال عبور از کنار یک سرباز طالبان در شهرک جبرئیل هرات
یک زن در حال عبور از کنار یک سرباز طالبان در شهرک جبرئیل هرات

کارشناسان ملل متحد در اعلامیه‌ای گفتند که طالبان در برابر معترضان هرات از زور بیش از حد کار گرفتند و در نتیجه خشونت‌ها دست کم دو نفر، از جمله یک پسر کشته و بیش از بیست نفر زخمی شدند.

در این اعلامیه که ناوقت پنج‌شنبه ۲۱ جوزا منتشر شده، کارشناسان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان و رفتار خشونت‌آمیز با معترضان در هرات را محکوم کردند.

این کارشناسان از طالبان خواستند که به سرعت، به‌گونۀ موثر، مستقلانه، بی‌طرفانه و شفاف در مورد استفاده از زور در برابر معترضان تحقیق کند.

پیش از این، سید مسعود حسینی، سخنگوی پولیس طالبان در هرات در صحبت با خبرگزاری فرانس‌پرس استفاده از هرگونه سلاح در جریان تظاهرات هرات را رد کرده و معترضان را متهم کرده بود که قصد "برهم زدن نظم عامه" را داشته‌اند.

اما گروه کارشناسان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، یوناما و برخی سازمان‌های دیگر در اعلامیه‌هایشان گفتند که طالبان در جریان اعتراضات روز سه‌شنبه در هرات به سوی معترضان شلیک کردند.

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دیدبان حقوق بشر: طالبان علیه معترضان در هرات از زور بیش از حد کار گرفتند

سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنج‌شنبه ۲۱ جوزا در اعلامیه‌ای گفته که طالبان در هرات معترضان را لت و کوب کردند و به سوی آنان شلیک کردند که در نتیجه یک کودک کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

به گفتۀ این سازمان بین‌المللی، طالبان همچنان معترضان را بازداشت کردند که شمارشان مشخص نیست.

تظاهرات در شهرک جبرئیل هرات سه‌شنبه گذشته در واکنش به موج بازداشت‌های زنان از سوی طالبان صورت گرفت.

پیش از این، سید مسعود حسینی، سخنگوی پولیس طالبان در هرات در صحبت با خبرگزاری فرانس‌پرس استفاده از هرگونه سلاح در جریان تظاهرات هرات را رد کرده و معترضان را متهم کرده بود که قصد "برهم زدن نظم عامه" را داشته‌اند.

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) که نیز کشته شدن یک کودک در این تظاهرات را تأیید کرده، پیش از این گفته بود که طالبان در روزهای ۶ تا ۷ جون دست‌کم ۳۰ زن را به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های پوشش بازداشت کرده اند.

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رویداد زیر گرفتن گروهی از دختران از سوی یک لندکروزر در کابل؛ طالبان تأیید کرد که سه دختر زخمی شدند

تصویری صحنه‌ای که یک موتر لندکروز در کابل برخی دختران را زیر می‌گیرد
تصویری صحنه‌ای که یک موتر لندکروز در کابل برخی دختران را زیر می‌گیرد

حکومت طالبان تأیید کرد که یک موتر لندکروزر گروهی از دختران را در کابل زیر گرفته که در نتیجه سه دختر زخمی شدند.

خالد زدران، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان می‌گوید که این رویداد در ناحیه ششم شهر کابل رخ داده و دختران زخمی به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحی‌شان رضایت بخش است.

او روز پنج‌شنبه ۲۱ جوزا بدون ارائه جزئیات یبشتر در صفحۀ ایکس خود نوشته که عامل این رویداد شناسایی شده و تلاش‌ها برای بازداشت او ادامه دارد.

بر اساس ویدیویی که ظاهراً توسط کمره امنیتی ضبط شده و در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، یک موتر نوع لندکروزر با سرعت زیاد به گروهی از دختران که در حال قدم زدن در یک جاده هستند، برخورد می‌کند.

هنوز مشخص نشده که این رویداد دقیقا چه زمانی رخ داده و علت آن چه بوده است، اما نشر ویدیوی آن روز پنج‌شنبه در رسانه‌های اجتماعی خبرساز شد.

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ملل متحد: زنان و دختران بیشترین هزینه را در درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان می‌پردازند

خانه‌ای در ولسوالی برمل پکتیکا که در حمله هوایی اخیر پاکستان تخریب شده است
خانه‌ای در ولسوالی برمل پکتیکا که در حمله هوایی اخیر پاکستان تخریب شده است

بخش زنان ملل متحد در افغانستان روز پنج‌شنبه ۲۱ جوزا با اشاره به حملات اخیر پاکستان که به گفتۀ ملل متحد در آن ۱۳ غیرنظامی کشته شدند، گفته که زنان و دختران در افغانستان بیشترین هزینه را در این درگیری‌ها می‌پردازند.

این اداره ملل متحد گفته که زنان و دختران برای دسترسی به مراقبت‌های صحی، غذا و سرپناه به حمایت بیشتری نیاز دارند.

این درحالیست که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز پنج‌شنبه، ۲۱ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: "یوناما مستند کرده است که در نتیجه حملات هوایی در شب ۹ تا ۱۰ جون در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا در شرق افغانستان، ۱۳ غیرنظامی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند."

به گفته یوناما، بیشتر قربانیان حملات هوایی سه‌شنبه‌شب را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

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وزارت خارجه طالبان شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد

ساختمان وزارت خارجه
ساختمان وزارت خارجه

وزارت امور خارجه طالبان شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و اعتراض خود را در مورد نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران خانه‌های غیرنظامیان اعلام کرده است.

در اعلامیه این وزارت که روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا در صفحه ایکس منتشر شده آمده است که طالبان این اقدام را «تجاوز و جنایت بشری» و نقض قوانین بین‌المللی دانسته و به شدت محکوم می‌کند.

طالبان می‌گوید در حملات سه شنبه شب پاکستان در خوست، پکتیکا و کنر، ۱۳ غیرنظامی شامل ۱۱ کودک کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در مقابل، پاکستان ادعا کرده است که در عملیات‌های خود در خاک افغانستان ۲۶ فرد مسلح مرتبط با تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» را کشته است.

ملل متحد در افغانستان« یوناما» نیز روز پنجشنبه، ۲۱ جوزا کشته شدن ۱۳ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۰ تن را به شمول زنان و کودکان را تایید کرد.

وزارت خارجه طالبان این اقدامات را «تحریک‌آمیز» خوانده و گفته است مسئولیت پیامدهای آن بر عهده اردوی پاکستان خواهد بود.

پاکستان تا اکنون در مورد این اعلامیه وزارت خارجه طالبان چیزی نگفته است.

پاکستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در افغانستان به افراد مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) پناهگاه‌های امن داده، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده‌است.

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