داکتران بدون مرز: از بازداشت کارمند ما در هرات «متأثر و خشمگین» هستیم

سازمان «داکتران بدون مرز» (MSF) می‌گوید که از بازداشت یکی از کارمندان خود توسط محتسبان امر به معروف طالبان در شهر هرات «عمیقاً متأثر و خشمگین» است و این اقدام را به محکوم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سازمان داکتران بدون مرز، این زن هنگام رفتن به محل کار خود در بخش اطفال شفاخانه منطقه‌ای هرات، روز شنبه گذشته توسط امر به معروف متوقف و به عدم رعایت مقررات پوشش متهم شد.

در اعلامیه این سازمان آمده که این زن به مدت دو روز در بازداشت بود و در ۸ جون پس از امضای تعهدنامه‌ای همراه با همسر و بستگانش مبنی بر رعایت پوشش تعیین‌شده، آزاد گردید.

این سازمان همچنین هشدار داده است که پوشش‌های اجباری، از جمله برقع، دسترسی زنان به خدمات صحی ضروری را محدود کرده و توانایی کارکنان صحی زن را برای ارائه خدمات کاهش می‌دهد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر تاکنون درباره بازداشت زنان در هرات اظهار نظر نکرده است.

اما ریاست امر به معروف ونهی از منکر طالبان در هرات بازداشت زنان را رد کرده بود.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در هرات اعلام کرده که مقررات جدیدی به‌تازگی اجرایی شده و هشدار داده است که نقض آنها می‌تواند به بازداشت یا حبس منجر شود.

فهرست مقرراتی که روز چهارشنبه توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات منتشر شد، شامل ممنوعیت استفاده از آرایش، ممنوعیت نمایان بودن هر مقدار از مو و همچنین الزام به پوشیدن جوراب است.

طالبان از زمان به‌ دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند، از جمله محدودیت در دسترسی به آموزش، کار و ورزش؛ اقداماتی که با انتقاد گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است.