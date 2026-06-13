مقامات طالبان در پنجشیر از آغاز استخراج چندین معدن جدید سنگ‌های قیمتی خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان، سیف‌الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر گفته که ده ساحه معدنی گارنت سبز در منطقه شوفه در ولسوالی عنابه توسط تیم‌های انجینیری و فنی شناسایی و عملیات استخراج آنها آغاز شده است.

به گفته او، عملیات استخراج سنگ‌های بروج نیز در مناطق مختلف این ولسوالی آغاز شده است.

پنجشیر یکی از ولایت‌های افغانستان است که معادن غنی از سنگ‌های قیمتی مختلف از جمله زمرد را دارد.

اما کارشناسان می‌گویند که در حال حاضر روند استخراج معادن در افغانستان به ویژه سنگ‌های قیمتی تا حد زیادی غیرمعیاری است.