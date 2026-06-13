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یکشنبه ۲۴ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۵۱

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طالبان از آغاز استخراج چندین معدن جدید سنگ‌های قیمتی در پنجشیر خبر دادند

زمرد پنجشیر
زمرد پنجشیر

مقامات طالبان در پنجشیر از آغاز استخراج چندین معدن جدید سنگ‌های قیمتی خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان، سیف‌الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر گفته که ده ساحه معدنی گارنت سبز در منطقه شوفه در ولسوالی عنابه توسط تیم‌های انجینیری و فنی شناسایی و عملیات استخراج آنها آغاز شده است.

به گفته او، عملیات استخراج سنگ‌های بروج نیز در مناطق مختلف این ولسوالی آغاز شده است.

پنجشیر یکی از ولایت‌های افغانستان است که معادن غنی از سنگ‌های قیمتی مختلف از جمله زمرد را دارد.

اما کارشناسان می‌گویند که در حال حاضر روند استخراج معادن در افغانستان به ویژه سنگ‌های قیمتی تا حد زیادی غیرمعیاری است.

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مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین ایران ۴ جولای آغاز خواهد شد

رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که مراسم تشییع جنازه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران، در ۴ جولای در تهران آغاز می‌شود و با خاکسپاری در زادگاهش مشهد، ۹ جولای به پایان می‌رسد.

خامنه‌ای در ۲۸ فبروری، اولین روز حملات هوایی اسرائیل و امریکا علیه ایران، کشته شد.

خامنه‌ای ۸۶ ساله به مدت ۳۶ سال رهبر جمهوری اسلامی ایران بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مراسم تشییع جنازه او نیز برای ۷ جولای در شهر قم، در جنوب تهران، برنامه‌ریزی شده است.

او در یک حمله هوایی به محل سکونت و دفترش در مرکز تهران کشته شد.

پسر ۵۶ ساله‌اش، مجتبی خامنه‌ای که همسرش را نیز در این حمله از دست داده و زخمی شده است، جانشین پدرش شده است.

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رهایی بیش از ۷۰۰ مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان

اخراج مهاجرین افغان از پاکستان (تصویر آرشیف)
اخراج مهاجرین افغان از پاکستان (تصویر آرشیف)

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان از آزادی ۷۶۳ زندانی افغان از زندان‌های پاکستان در این هفته خبر داد.

این وزارت روز شنبه ۲۳ جوزا در صفحه ایکس خود نوشت که ۲۳۰ نفر آنان از طریق تورخم و ۵۳۳ نفر از طریق اسپین بولدک به افغانستان بازگشته‌اند.

این وزارت اعلام کرد که این افراد و خانواده‌هایشان، به دلیل مشکلات مربوط به مدارک اقامت‌شان در پاکستان بازداشت شده بودند و مدت زمان‌های مختلفی را در زندان گذرانده‌اند.

حکومت طالبان می‌گوید که این افراد پس از دریافت کمک به مناطق خود منتقل شدند.

اگرچه مشخص نیست که در حال حاضر چه تعداد مهاجر افغان در زندان‌های پاکستان زندانی اند، اما روند بازداشت و اخراج آنان در این کشور ادامه دارد.

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ترمپ: توافق با ایران یک‌شنبه امضا می‌شود؛ اما هیچ پولی بین طرفین رد و بدل نخواهد شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز شنبه با انتشار پیامی خبر داد که توافق با ایران روز یکشنبه ۲۴ جوزا امضا خواهد شد و بار دیگر تأکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت.

او در شبکه تروث سوشال نوشت: "قرار است این توافق فردا امضا شود و بلافاصله پس از امضای آن، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد بود."

این در حالیست که ساعتی پیش از این اعلام ترمپ، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تفاهم‌نامه بین ایران و امریکا روز یکشنبه امضا نخواهد شد. پیش از بقائی، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان از نهایی و امضا شدن تفاهم‌نامه پایان جنگ بین تهران و واشنگتن طی ۲۴ ساعت آینده خبر داده بود.

ترمپ در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که مقام‌های ایرانی "دیگر خواهان سلاح هسته‌ای نیستند و به آن نیز دست نخواهند یافت؛ نه از طریق خرید، نه توسعه، و نه هر شکل دیگری از تأمین آن."

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ایلان ماسک در پی استقبال از عرضه عمومی سهام اسپیس‌ایکس، اولین «تریلیونر» جهان شد

سهام شرکت «اسپیس‌ایکس» متعلق به ایلان ماسک در نخستین روز عرضه عمومی خود در بازار، روز جمعه تا ۳۰ درصد افزایش یافت و ارزش بازار این شرکت را به بیش از ۲ تریلیون دالر رساند.

این عرضه اولیه که بیش از ۷۵ میلیارد دالر سرمایه جذب کرد، بزرگ‌ترین عرضه اولیه سهام در تاریخ توصیف شده است. با این رشد، ایلان ماسک به نخستین فرد جهان با ثروتی بیش از یک تریلیون دالر تبدیل شد.

اسپیس‌ایکس که فعالیت خود را به‌عنوان یک شرکت فضایی آغاز کرده بود، اکنون به یکی از بازیگران اصلی در حوزه فناوری‌های ماهواره‌ای و هوش مصنوعی تبدیل شده است.

تحلیلگران معتقدند این عرضه می‌تواند زمینه‌ساز ورود دیگر شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی به بازار سهام در ماه‌های آینده باشد.

ایلان ماسک (زادهٔ ۱۹۷۱ در آفریقای جنوبی) کارآفرین و از ثروتمندترین افراد جهان است که بیشتر به‌عنوان مدیرعامل شرکت‌های بزرگ مانند تسلا، اسپیس‌ایکس و شبکه اجتماعی «اکس» (توییتر سابق) شناخته می‌شود.

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تیم‌های ملی و الف کریکت افغانستان امروز دو دیدار مهم برگزار می‌کنند

تیم ملی کریکت افغانستان که برای انجام سه مسابقه یک‌روزه در هند حضور دارد، امروز در شهر درمسالا به مصاف تیم ملی هند می‌رود.

همزمان، تیم الف افغانستان (ابدالیان) که در رقابت‌های سه‌جانبه سریلانکا شرکت کرده است، امروز برابر تیم الف سریلانکا قرار گرفته است. در این دیدار، سریلانکا پس از برنده شدن در قرعه‌کشی، تصمیم گرفت نخست افغانستان توپ‌زنی کند.

ابدالیان افغانستان در نخستین بازی خود هند را با اختلاف چهار دوش شکست داد، در حالی که هند در بازی نخستش سریلانکا را مغلوب کرده بود.

تیم‌های ملی افغانستان و هند پس از دیدار امروز، روز چهارشنبه ۱۷ جون در لکهنو و ۲۰ جون در چنای نیز در دو مسابقه دیگر برابر هم رقابت خواهند کرد.

دو تیم پیش از این در یک مسابقه تست نیز به مصاف هم رفته بودند که هند در آن پیروز شد. افغانستان در رقابت‌های یک‌روزه نسبت به مسابقات تست تجربه بیشتری دارد.

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اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا بررسی پرونده‌های متوقف‌شده را از سر می گیرد

آرشیف
آرشیف

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (USCIS) اعلام کرده است که روند بررسی درخواست‌های مهاجرتی را که بر اساس یک سیاست پیشین برای شهروندان ۳۹ کشور، از جمله افغانستان و ایران، متوقف شده بود، دوباره آغاز کرده است.

این اداره روز جمعه ۲۳ جوزا در اعلامیه‌ای گفته که این اقدام را بر اساس حکم یک محکمه فدرال انجام می‌دهد، زیرا محکمه توقف بررسی برخی از پرونده‌های مهاجرتی را غیرقانونی دانسته است.

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا افزوده است که اکنون تمامی پرونده‌های تحت تأثیر، به گونه‌ای عادی بررسی خواهد شد.

شمار زیادی از مهاجران افغان که پس از سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفته‌اند، هنوز گرین‌کارت یا مجوز اقامت دائم امریکا را دریافت نکرده‌اند و بسیاری از آنان نگران بودند که ممکن است از امریکا اخراج شوند.

حکم محکمه شامل درخواست‌های مربوط به انواع مختلف مزایای مهاجرتی می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به درخواست کارت اقامت دائم (گرین‌کارت)، شهروندی امریکا، مجوز کار و سایر درخواست‌های مرتبط با امور مهاجرتی اشاره کرد

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سنتکام: چند پهپاد ایرانی در مسیر تنگه هرمز سرنگون شدند

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آرشیف

فرماندهی مرکزی اردوی امریکا (سنتکام) اعلام کرده است که چند پهپاد تهاجمی ایران را که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند، رهگیری و سرنگون کرده است.

سنتکام امروز در بیانیه‌ای در شبکه ایکس گفته که این پهپادها امنیت رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری را تهدید می‌کردند.

پیش از این، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، به ایران هشدار داده بود که از اعزام پهپادهای تهاجمی به سوی کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خودداری کند. «بهتر است هرچه زودتر خودتان را جمع و جور کنید!»

ایران تا اکنون در مورد این خبر واکنش نشان نداده است.

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رویترز: امارات با آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران موافقت کرد؛ ابوظبی این گزارش را رد میکند

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی روز شنبه ۲۳جوزا نوشته که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دالر از دارایی‌های مسدودشده ایران موافقت کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، این اقدام پس از حملات ایران به امارات در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، به‌عنوان یک تغییر تاکتیکی ارزیابی می‌شود.

رویترز به نقل از چهار منبع گزارش داده که دو منبع منطقه‌ای از آزادسازی ۱۰ میلیارد دالر، از جمله انتقال سه میلیارد دالر به ایران، خبر داده‌اند.

دو منبع دیگر نیز ارزش این توافق را ۲۰ میلیارد دالر عنوان کرده‌اند.

با این حال، وزارت امور خارجه امارات این گزارش‌ها را رد کرده و ادعاهای مربوط به انتقال پول به ایران، به‌ویژه پرداخت سه میلیارد دالر، را بی‌اساس خوانده است.

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امریکا شماری از مهاجران افغان و ایرانی را به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل کرد

نقشه آفریقا
نقشه آفریقا

ایالات متحده امریکا در ادامه سیاست اخراج مهاجران غیرقانونی، شماری از اتباع افغانستان، ایران و چند کشور دیگر را به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل کرده است.

براساس گزارش‌ها، یک پرواز چارتر اداره مهاجرت و گمرک امریکا (ICE) پس از پرواز از ایالت لوئیزیانا و توقف کوتاه در غنا، جمعه شب به بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی، رسیده است.

شمار دقیق افراد منتقل‌شده اعلام نشده، اما گزارش‌ها حاکی از حضور دست‌کم دو زن ایرانی در این پرواز است که پیش‌تر از محکمه مهاجرت امریکا اجازه اقامت موقت و حکم منع اخراج دریافت کرده بودند.

وکلای مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که بازگرداندن این افراد به ایران می‌تواند آنان را با خطر شکنجه یا اعدام مواجه کند.

انتقال این مهاجران همچنین نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت آنان در جمهوری آفریقای مرکزی، کشوری که با چالش‌های جدی امنیتی و اقتصادی روبه‌رو است، برانگیخته است.

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