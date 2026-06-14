دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز شنبه با انتشار پیامی خبر داد که توافق با ایران روز یکشنبه ۲۴ جوزا امضا خواهد شد و بار دیگر تأکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت.

او در شبکه تروث سوشال نوشت: "قرار است این توافق فردا امضا شود و بلافاصله پس از امضای آن، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد بود."

این در حالیست که ساعتی پیش از این اعلام ترمپ، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تفاهم‌نامه بین ایران و امریکا روز یکشنبه امضا نخواهد شد. پیش از بقائی، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان از نهایی و امضا شدن تفاهم‌نامه پایان جنگ بین تهران و واشنگتن طی ۲۴ ساعت آینده خبر داده بود.

ترمپ در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که مقام‌های ایرانی "دیگر خواهان سلاح هسته‌ای نیستند و به آن نیز دست نخواهند یافت؛ نه از طریق خرید، نه توسعه، و نه هر شکل دیگری از تأمین آن."