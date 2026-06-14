جهان
جرمنی و کوراسائو امشب در جام جهانی به مصاف هم میروند
کوراسائو یک کشور جزیرهای کوچک در دریای کارائیب است.
در مسابقه بعدی، هالند به مصاف جاپان خواهد رفت.
دیروز، استرالیا با نتیجه ۲-۰ ترکیه را شکست داد و مراکش و برزیل نیز به تساوی ۱-۱ رسیدند.
جام جهانی، به میزبانی مشترک ایالات متحده، مکسیکو و کانادا، از ۱۱ جون آغاز شد.
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قصر سفید یکشنبه شب میزبان یک رویداد ویژه مسابقات یو اف سی خواهد بود
این مسابقات به مناسبت دوصد و پنجاهمین سالگرد استقلال امریکا برگزار میشود.
یکی دیگر از مناسبتهای مهم این رویداد، هشتادمین سالگرد تولد دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده است.
دونالد ترمپ در ۱۴ جون ۸۰ ساله میشود.
در این مسابقات ویژه ۱۴ ورزشکار با هم مبارزه خواهند کرد و دو مبارزه پایانی این شب برای کمربندهای قهرمانی است.
در رویداد نیمه اصلی، الکس پواتان برزیلی برای کسب عنوان قهرمانی سنگین وزن با سیریل گین فرانسوی روبرو میشود.
در رویداد اصلی، ایلیا توپوریا گرجستانی - اسپانیایی، قهرمان بدون شکست سبک وزن جهان با جاستین گِیجی امریکایی روبرو خواهد شد.
یک مکان موقت در چمن جنوبی قصر سفید برای این رویداد ایجاد شده است.
هزینه کل این بازیها حدود ۶۰ میلیون دالر تخمین زده میشود که توسط سازمان UFC پرداخت میشود. زمان شروع بازیها در کابل حدود ساعت ۴:۳۰ صبح دوشنبه ۱۵ جون خواهد بود.
مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین ایران ۴ جولای آغاز خواهد شد
رسانههای دولتی ایران گزارش دادند که مراسم تشییع جنازه آیتالله علی خامنهای، رهبر سابق ایران، در ۴ جولای در تهران آغاز میشود و با خاکسپاری در زادگاهش مشهد، ۹ جولای به پایان میرسد.
خامنهای در ۲۸ فبروری، اولین روز حملات هوایی اسرائیل و امریکا علیه ایران، کشته شد.
خامنهای ۸۶ ساله به مدت ۳۶ سال رهبر جمهوری اسلامی ایران بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مراسم تشییع جنازه او نیز برای ۷ جولای در شهر قم، در جنوب تهران، برنامهریزی شده است.
او در یک حمله هوایی به محل سکونت و دفترش در مرکز تهران کشته شد.
پسر ۵۶ سالهاش، مجتبی خامنهای که همسرش را نیز در این حمله از دست داده و زخمی شده است، جانشین پدرش شده است.
ترمپ: توافق با ایران یکشنبه امضا میشود؛ اما هیچ پولی بین طرفین رد و بدل نخواهد شد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز شنبه با انتشار پیامی خبر داد که توافق با ایران روز یکشنبه ۲۴ جوزا امضا خواهد شد و بار دیگر تأکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت.
او در شبکه تروث سوشال نوشت: "قرار است این توافق فردا امضا شود و بلافاصله پس از امضای آن، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد بود."
این در حالیست که ساعتی پیش از این اعلام ترمپ، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تفاهمنامه بین ایران و امریکا روز یکشنبه امضا نخواهد شد. پیش از بقائی، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان از نهایی و امضا شدن تفاهمنامه پایان جنگ بین تهران و واشنگتن طی ۲۴ ساعت آینده خبر داده بود.
ترمپ در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که مقامهای ایرانی "دیگر خواهان سلاح هستهای نیستند و به آن نیز دست نخواهند یافت؛ نه از طریق خرید، نه توسعه، و نه هر شکل دیگری از تأمین آن."
ایلان ماسک در پی استقبال از عرضه عمومی سهام اسپیسایکس، اولین «تریلیونر» جهان شد
سهام شرکت «اسپیسایکس» متعلق به ایلان ماسک در نخستین روز عرضه عمومی خود در بازار، روز جمعه تا ۳۰ درصد افزایش یافت و ارزش بازار این شرکت را به بیش از ۲ تریلیون دالر رساند.
این عرضه اولیه که بیش از ۷۵ میلیارد دالر سرمایه جذب کرد، بزرگترین عرضه اولیه سهام در تاریخ توصیف شده است. با این رشد، ایلان ماسک به نخستین فرد جهان با ثروتی بیش از یک تریلیون دالر تبدیل شد.
اسپیسایکس که فعالیت خود را بهعنوان یک شرکت فضایی آغاز کرده بود، اکنون به یکی از بازیگران اصلی در حوزه فناوریهای ماهوارهای و هوش مصنوعی تبدیل شده است.
تحلیلگران معتقدند این عرضه میتواند زمینهساز ورود دیگر شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی به بازار سهام در ماههای آینده باشد.
ایلان ماسک (زادهٔ ۱۹۷۱ در آفریقای جنوبی) کارآفرین و از ثروتمندترین افراد جهان است که بیشتر بهعنوان مدیرعامل شرکتهای بزرگ مانند تسلا، اسپیسایکس و شبکه اجتماعی «اکس» (توییتر سابق) شناخته میشود.
سنتکام: چند پهپاد ایرانی در مسیر تنگه هرمز سرنگون شدند
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا (سنتکام) اعلام کرده است که چند پهپاد تهاجمی ایران را که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند، رهگیری و سرنگون کرده است.
سنتکام امروز در بیانیهای در شبکه ایکس گفته که این پهپادها امنیت رفتوآمد کشتیهای تجاری را تهدید میکردند.
پیش از این، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، به ایران هشدار داده بود که از اعزام پهپادهای تهاجمی به سوی کشتیهای عبوری از تنگه هرمز خودداری کند. «بهتر است هرچه زودتر خودتان را جمع و جور کنید!»
ایران تا اکنون در مورد این خبر واکنش نشان نداده است.
رویترز: امارات با آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده ایران موافقت کرد؛ ابوظبی این گزارش را رد میکند
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی روز شنبه ۲۳جوزا نوشته که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دالر از داراییهای مسدودشده ایران موافقت کرده است.
به گزارش این خبرگزاری، این اقدام پس از حملات ایران به امارات در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بهعنوان یک تغییر تاکتیکی ارزیابی میشود.
رویترز به نقل از چهار منبع گزارش داده که دو منبع منطقهای از آزادسازی ۱۰ میلیارد دالر، از جمله انتقال سه میلیارد دالر به ایران، خبر دادهاند.
دو منبع دیگر نیز ارزش این توافق را ۲۰ میلیارد دالر عنوان کردهاند.
با این حال، وزارت امور خارجه امارات این گزارشها را رد کرده و ادعاهای مربوط به انتقال پول به ایران، بهویژه پرداخت سه میلیارد دالر، را بیاساس خوانده است.
در نخستین روز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ مکسیکو و کوریای جنوبی در برابر حریفانشان پیروز شدند
مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با دیدار مکسیکو یکی از سه میزبان مشترک مسابقات، با آفریقای جنوبی آغاز شد که با پیروزی دو بر صفر به سود میزبان به پایان رسید.
مکسیکودر گروه A با کوریای جنوبی، جمهوری چک و افریقای جنوبی همگروه است.
بازی مکسیکو اولین بازی افتتاحیه در تاریخ جام جهانی بود که سه بازیکن با کارت قرمز اخراج شدند. دو بازیکن افریقایی جنوبی و یک بازیکن مکسیکو.
دومین دیدار این مسابقات هم بین تیمهای جمهوری چک و کوریای جنوبی برگزار شد که کوریای جنوبی با نتیجه دو بر یک پیروز شد.
گل اول بازی را جمهوری چک به ثمر رساند؛ اما در ادامه این بازیکنان کوریای جنوبی بودند که دو بار دروازه تیم جمهوری چک را باز کردند.
ترمپ: جنگ با ایران را به پایان رساندیم، موافقت کردند که هرگز سلاح هستهای نداشته باشند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، در یک گردهمایی انتخاباتی که به شکل تلویزیونی در ایالت جورجیا پخش شد، اعلام کرد ایالات متحده به جنگ پایان داده و ایران موافقت کرده است که هرگز سلاح هستهای نداشته باشد.
ترمپ در این گردهمایی با والی ایالت جورجیا که بامداد جمعه به وقت افغانستان برگزار شد گفت: "نمیدانم شنیدهاید یا نه، اما ما امروز به جنگ با ایران پایان دادیم. و آنها موافقت کردند که هرگز سلاح هستهای نداشته باشند. چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم."
او در ادامه افزود: "این تمام هدف بود، ۹۵ درصد آن بود و آنها این کار را به قدرتمندترین روشی که میتوان انجام داد، انجام دادهاند."
رئیسجمهور امریکا ساعتی پیشتر گفته بود که ایالات متحده و ایران میتوانند به زودی در این آخر هفته یک توافق صلح امضا کنند که تنگه هرمز را برای کشتیرانی بازگشایی کند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش اما گفت صحبتهایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح میشود، «گمانهزنی است» و هنوز جزئیات تفاهمنامه نهایی نشده است.
ترمپ میگوید که حملات پنجشنبه شب به ایران را به دلیل پیشرفت مذاکرات لغو کرده است
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، ساعاتی بعد از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه، گفت به دلیل پیشرفت مذاکرات با "بالاترین سطح رهبری" جمهوری اسلامی، این حملات را لغو کرده است.
او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: "با توجه به اینکه گفتوگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تأیید قرار گرفته است، من به عنوان رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، حملات و بمبارانهای برنامهریزیشده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود، لغو کردهام."
ترمپ خبر داد کلیات و جزئیات توافق با ایران "به تأیید تمامی طرفهای درگیر رسیده است؛ از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران."
رئیسجمهور امریکا به جزئیات بیشتری درباره این توافق اشاره نکرد اما افزود: "زمان و مکان امضای این توافق بهزودی اعلام خواهد شد."
او همچنین تصریح کرد که محاصره دریایی علیه ایران تا زمان نهایی شدن این توافق پابرجا خواهد بود.