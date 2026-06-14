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یکشنبه ۲۴ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۴:۰۶

افغانستان

حمایت شهباز شریف از حصارکشی در امتداد خط دیورند

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان
شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان از حصارکشی و ساخت سایر تأسیسات در امتداد خط دیورند حمایت کرده و آن را برای امنیت پاکستان مهم خواند.

شریف روز شنبه ۲۳ جوزا به پارلمان پاکستان گفت که اگر این کار حتی جان یک نفر را نجات دهد، میلیاردها روپیه هزینه آن قابل توجه است.

پاکستان تا حد زیادی ساخت حصارها و سایر تأسیسات در امتداد خط دیورند را تکمیل کرده است.

در شماری از مناطق، حصارها توسط نیروهای طالبان در جریان درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی برداشته شده‌اند.

اگرچه شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان از افغانستان نامی نبرد، اما گروه‌های مسلحی را که به گفته او از خارج تأمین مالی و رهبری می‌شوند، مسئول بیشتر ناامنی‌های پاکستان دانست.

پاکستان ادعا می‌کند که تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های مسلح در افغانستان پناهگاه‌های امنی دارند و از خاک افغانستان حملاتی را علیه پاکستان برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند.

طالبان اما این ادعاها را رد کرده‌اند.

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طالبان از آغاز استخراج چندین معدن جدید سنگ‌های قیمتی در پنجشیر خبر دادند

زمرد پنجشیر
زمرد پنجشیر

مقامات طالبان در پنجشیر از آغاز استخراج چندین معدن جدید سنگ‌های قیمتی خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان، سیف‌الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر گفته که ده ساحه معدنی گارنت سبز در منطقه شوفه در ولسوالی عنابه توسط تیم‌های انجینیری و فنی شناسایی و عملیات استخراج آنها آغاز شده است.

به گفته او، عملیات استخراج سنگ‌های بروج نیز در مناطق مختلف این ولسوالی آغاز شده است.

پنجشیر یکی از ولایت‌های افغانستان است که معادن غنی از سنگ‌های قیمتی مختلف از جمله زمرد را دارد.

اما کارشناسان می‌گویند که در حال حاضر روند استخراج معادن در افغانستان به ویژه سنگ‌های قیمتی تا حد زیادی غیرمعیاری است.

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رهایی بیش از ۷۰۰ مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان

اخراج مهاجرین افغان از پاکستان (تصویر آرشیف)
اخراج مهاجرین افغان از پاکستان (تصویر آرشیف)

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان از آزادی ۷۶۳ زندانی افغان از زندان‌های پاکستان در این هفته خبر داد.

این وزارت روز شنبه ۲۳ جوزا در صفحه ایکس خود نوشت که ۲۳۰ نفر آنان از طریق تورخم و ۵۳۳ نفر از طریق اسپین بولدک به افغانستان بازگشته‌اند.

این وزارت اعلام کرد که این افراد و خانواده‌هایشان، به دلیل مشکلات مربوط به مدارک اقامت‌شان در پاکستان بازداشت شده بودند و مدت زمان‌های مختلفی را در زندان گذرانده‌اند.

حکومت طالبان می‌گوید که این افراد پس از دریافت کمک به مناطق خود منتقل شدند.

اگرچه مشخص نیست که در حال حاضر چه تعداد مهاجر افغان در زندان‌های پاکستان زندانی اند، اما روند بازداشت و اخراج آنان در این کشور ادامه دارد.

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اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا بررسی پرونده‌های متوقف‌شده را از سر می گیرد

آرشیف
آرشیف

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (USCIS) اعلام کرده است که روند بررسی درخواست‌های مهاجرتی را که بر اساس یک سیاست پیشین برای شهروندان ۳۹ کشور، از جمله افغانستان و ایران، متوقف شده بود، دوباره آغاز کرده است.

این اداره روز جمعه ۲۳ جوزا در اعلامیه‌ای گفته که این اقدام را بر اساس حکم یک محکمه فدرال انجام می‌دهد، زیرا محکمه توقف بررسی برخی از پرونده‌های مهاجرتی را غیرقانونی دانسته است.

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا افزوده است که اکنون تمامی پرونده‌های تحت تأثیر، به گونه‌ای عادی بررسی خواهد شد.

شمار زیادی از مهاجران افغان که پس از سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفته‌اند، هنوز گرین‌کارت یا مجوز اقامت دائم امریکا را دریافت نکرده‌اند و بسیاری از آنان نگران بودند که ممکن است از امریکا اخراج شوند.

حکم محکمه شامل درخواست‌های مربوط به انواع مختلف مزایای مهاجرتی می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به درخواست کارت اقامت دائم (گرین‌کارت)، شهروندی امریکا، مجوز کار و سایر درخواست‌های مرتبط با امور مهاجرتی اشاره کرد

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امریکا شماری از مهاجران افغان و ایرانی را به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل کرد

نقشه آفریقا
نقشه آفریقا

ایالات متحده امریکا در ادامه سیاست اخراج مهاجران غیرقانونی، شماری از اتباع افغانستان، ایران و چند کشور دیگر را به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل کرده است.

براساس گزارش‌ها، یک پرواز چارتر اداره مهاجرت و گمرک امریکا (ICE) پس از پرواز از ایالت لوئیزیانا و توقف کوتاه در غنا، جمعه شب به بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی، رسیده است.

شمار دقیق افراد منتقل‌شده اعلام نشده، اما گزارش‌ها حاکی از حضور دست‌کم دو زن ایرانی در این پرواز است که پیش‌تر از محکمه مهاجرت امریکا اجازه اقامت موقت و حکم منع اخراج دریافت کرده بودند.

وکلای مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که بازگرداندن این افراد به ایران می‌تواند آنان را با خطر شکنجه یا اعدام مواجه کند.

انتقال این مهاجران همچنین نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت آنان در جمهوری آفریقای مرکزی، کشوری که با چالش‌های جدی امنیتی و اقتصادی روبه‌رو است، برانگیخته است.

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نخستین دیدار یک‌روزه افغانستان و هند شنبه برگزار می‌شود

قرار است نخستین مسابقه از سلسله بازی‌های یک‌روزه تیم‌های ملی کریکت افغانستان و هند روز شنبه در شهر درمسالای هند برگزار شود.

پیش از این، دو تیم در یک مسابقه تست به مصاف هم رفتند که هند توانست با اختلاف زیاد به پیروزی برسد.

افغانستان در رقابت‌های یک‌روزه نسبت به مسابقات تست، تجربه و عملکرد بهتری داشته است.

دو تیم روز چهارشنبه، ۱۷ جون، در دومین دیدار در شهر لکنهو با هم رقابت خواهند کرد و آخرین مسابقه یک‌روزه این سلسله نیز ۲۰ جون در شهر چنای برگزار می‌شود.

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وقوع آتش‌سوزی در نزدیکی چهارراهی خبرنگار در مزارشریف؛ علت و خسارات هنوز روشن نیست

رسانه‌های داخلی افغانستان از وقوع یک آتش‌سوزی در نزدیکی چهارراهی خبرنگار در حوزه دوم امنیتی منطقه دشت‌شور شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، خبر داده‌اند.

به گزارش این رسانه‌ها، این آتش‌سوزی روز جمعه رخ داد و سپس مهار شده است، اما علت وقوع آن تاکنون روشن نشده است.

محل حادثه در نزدیکی چند مرکز مهم، از جمله انستیتوت‌های طبی، کلینیک وترنری، شفاخانه نظامی پیشین و چند مرکز صحی خصوصی موقعیت دارد.

در ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، شعله‌های بزرگ آتش و دست‌کم یک انفجار شدید دیده می‌شود.

مقام‌های طالبان تا کنون درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات ناشی از این رویداد، معلوماتی ارائه نکرده‌اند.

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داکتران بدون مرز: از بازداشت کارمند ما در هرات «متأثر و خشمگین» هستیم

سازمان «داکتران بدون مرز» (MSF) می‌گوید که از بازداشت یکی از کارمندان خود توسط محتسبان امر به معروف طالبان در شهر هرات «عمیقاً متأثر و خشمگین» است و این اقدام را به محکوم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سازمان داکتران بدون مرز، این زن هنگام رفتن به محل کار خود در بخش اطفال شفاخانه منطقه‌ای هرات، روز شنبه گذشته توسط امر به معروف متوقف و به عدم رعایت مقررات پوشش متهم شد.

در اعلامیه این سازمان آمده که این زن به مدت دو روز در بازداشت بود و در ۸ جون پس از امضای تعهدنامه‌ای همراه با همسر و بستگانش مبنی بر رعایت پوشش تعیین‌شده، آزاد گردید.

این سازمان همچنین هشدار داده است که پوشش‌های اجباری، از جمله برقع، دسترسی زنان به خدمات صحی ضروری را محدود کرده و توانایی کارکنان صحی زن را برای ارائه خدمات کاهش می‌دهد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر تاکنون درباره بازداشت زنان در هرات اظهار نظر نکرده است.

اما ریاست امر به معروف ونهی از منکر طالبان در هرات بازداشت زنان را رد کرده بود.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در هرات اعلام کرده که مقررات جدیدی به‌تازگی اجرایی شده و هشدار داده است که نقض آنها می‌تواند به بازداشت یا حبس منجر شود.

فهرست مقرراتی که روز چهارشنبه توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات منتشر شد، شامل ممنوعیت استفاده از آرایش، ممنوعیت نمایان بودن هر مقدار از مو و همچنین الزام به پوشیدن جوراب است.

طالبان از زمان به‌ دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند، از جمله محدودیت در دسترسی به آموزش، کار و ورزش؛ اقداماتی که با انتقاد گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است.

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بیش از ۸۰ عضو کانگرس امریکا خواستار توقف انتقال پناهجویان افغان به جمهوری کانگو شدند

بیش از ۸۰ عضو مجلس نمایندگان امریکا از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور خواسته‌اند که طرح انتقال حدود ۱۱۰۰ پناهجوی افغان از کمپ «السیلیه» در قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو را متوقف کند.

اعضای کانگرس از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌ای روز پنجشنبه ۲۱ جوزا خواستار بازنگری درباره مبنای حقوقی این انتقال، شرایط احتمالی اسکان در کانگو و وضعیت درازمدت این پناهجویان شده است.

در این نامه از وزارت امور خارجه امریکا خواسته‌ شده تا تا ۲۴ جون گزارش رسمی در این مورد ارائه کند.

مارکو روبیو پیش‌تر گفته بود که دولت امریکا قصد ندارد پناهجویان را به افغانستان بازگرداند و افزوده بود که گفت‌وگوها با چند کشور برای پذیرش آنان ادامه دارد.

این پناهجویان پس از خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ به قطر منتقل شده و همچنان در انتظار اسکان مجدد در امریکا هستند.

بسیاری از آنان مترجم، کارمندان شرکت‌های قراردادی، نهادهای امدادرسان و مأموریت‌های دیپلماتیک امریکا و اعضای خانواده‌های آنان هستند.

در همین حال، سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که افغان‌های همکار با مأموریت‌های امریکا همچنان با خطرات جدی روبه‌رو هستند و از واشنگتن خواسته‌اند به تعهدات خود در زمینه اسکان مجدد این افراد عمل کند.

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رسانه‌های غربی: سفر هیئت طالبان به بروکسیل با موانع اداری روبه‌رو است

دفتر کمیسیون اروپا در بروکسیل
دفتر کمیسیون اروپا در بروکسیل

رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که سفر هیئت طالبان به بروکسل به دلیل موانع اداری از جمله عدم ارائه درخواست ویزه به اعضای هیئت، با مشکل مواجه شده است.

سخنگوی وزارت خارجه بلجیم روز پنج‌شنبه ۲۱ جوزا به ویب سایت فرانسوی "یوراکتیو" گفت که آنها هنوز درخواست ویزا از اعضای هیئت طالبان دریافت نکرده‌اند.

بر اساس گزارش، این سفر که برای "مذاکرات فنی" در مورد اخراج پناهندگان افغان و به دعوت کمیسیون اروپا برنامه‌ریزی شده، احتمالاً در این ماه انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفت که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان رهبری این هیئت را بر عهده خواهد داشت.

سفر احتمالی هیئت طالبان به بروکسل با انتقاد برخی اعضای پارلمان اروپا، سازمان‌های غیردولتی و سیاستمداران اروپایی قرار گرفته است.

آنها می‌گویند که چنین تعاملات و تماس‌هایی می‌تواند به حکومت طالبان که متهم به نقض جدی حقوق بشر است، مشروعیت ببخشد.

اما وزارت خارجه بلجیم اصرار دارد که ممانعت از ورود مهمانان دعوت‌شده توسط اتحادیه اروپا، سابقه خطرناکی ایجاد خواهد کرد.

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