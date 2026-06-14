حمایت شهباز شریف از حصارکشی در امتداد خط دیورند

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان از حصارکشی و ساخت سایر تأسیسات در امتداد خط دیورند حمایت کرده و آن را برای امنیت پاکستان مهم خواند.

شریف روز شنبه ۲۳ جوزا به پارلمان پاکستان گفت که اگر این کار حتی جان یک نفر را نجات دهد، میلیاردها روپیه هزینه آن قابل توجه است.

پاکستان تا حد زیادی ساخت حصارها و سایر تأسیسات در امتداد خط دیورند را تکمیل کرده است.

در شماری از مناطق، حصارها توسط نیروهای طالبان در جریان درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی برداشته شده‌اند.

اگرچه شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان از افغانستان نامی نبرد، اما گروه‌های مسلحی را که به گفته او از خارج تأمین مالی و رهبری می‌شوند، مسئول بیشتر ناامنی‌های پاکستان دانست.

پاکستان ادعا می‌کند که تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های مسلح در افغانستان پناهگاه‌های امنی دارند و از خاک افغانستان حملاتی را علیه پاکستان برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند.

طالبان اما این ادعاها را رد کرده‌اند.