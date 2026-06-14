از ننگرهار تا کانادا؛ زاهد شیرزاد به تیم ملی کریکت کانادا راه یافت

زاهد شیرزاد، جوان افغان، اکنون برای تیم ملی کریکت کانادا در رقابتهای راهیابی به جام جهانی ۵۰ آوره سال ۲۰۲۷ بازی میکند.
او در گفتوگو با رادیو آزادی درباره چگونگی رسیدن به این موفقیت گفت:
"این مسابقات، رقابتهای انتخابی شورای بینالمللی کریکت (ICC) است. مسئولان تیم همیشه به من میگفتند که تمرینهایت را ادامه بده تا هر زمان انتخاب شدی، تو را به تیم بیاوریم. اما از همان ابتدا مطمئن بودم که در فهرست نهایی قرار خواهم گرفت، چون از شرایط تیم آگاه بودم. بعد از آن هم چند مسابقه تمرینی انجام دادیم."
زاهد شیرزاد که به عنوان توپانداز سریع در بازی های یکروزه کریکت بازی میکند، میگوید در کانادا توپاندازی با سرعت او وجود ندارد.
"من توپانداز سریع هستم. در سراسر کانادا توپاندازی که با سرعت ۱۴۵ توپ پرتاب کند، وجود ندارد و تیم هم به چنین بازیکنی نیاز داشت. در حال حاضر من تنها توپاندازی هستم که با این سرعت توپ میاندازد."
اگر تیم ملی افغانستان از من بخواهد که برگردم و برای کشورم بازی کنم، طبیعی است که برای وطن خودم بازی خواهم کرد.
زاهد همچنین به رادیو آزادی گفت که از دوران کودکی کریکت بازی کرده و در همه رقابتهای داخلی افغانستان حضور داشته است.
"در افغانستان از کودکی کریکت بازی میکردم و حتی تا کمپهای تمرینی تیم ملی هم پیش رفتم. در تمام رقابتهای داخلی، از جمله لیگ شپگیزه، مسابقات لیست "اِی" و رقابتهای ولایتی بازی کردهام و دستاوردهای خوبی هم داشتم، اما فرصت حضور در تیم ملی به من داده نشد."
زاهد ۲۵ ساله، باشنده اصلی ولایت ننگرهار است. او در فاکولته اقتصاد پوهنتون کنر تحصیل کرده و بیش از سه سال میشود که از کابل به شهر تورنتوی کانادا مهاجرت کرده است.
او میگوید که امیدوار است روزی فرصت بازی برای تیم ملی کریکت افغانستان را در میدانهای جهانی نیز به دست آورد.
"اگر تیم ملی افغانستان از من بخواهد که برگردم و برای کشورم بازی کنم، طبیعی است که برای وطن خودم بازی خواهم کرد. کشور خود انسان برای هر کسی عزیز است و محبتی که مردم کشور خودت به تو میدهند، با بازی کردن برای یک کشور دیگر قابل مقایسه نیست. اما گاهی شرایط و برخی مجبوریتها باعث میشود که انسان کشورش را ترک کند و برای تیم دیگری بازی کند."
بورد کریکت کانادا نیز با نشر عکسهای زاهد شیرزاد در صفحه فیسبوک خود، از عملکرد او قدردانی کرده و تصاویری از اهدای کلاه ویژه مسابقات یکروزه به او را منتشر کرده است.
هرچند کریکت در افغانستان نسبت به برخی کشورها پیشینه طولانی ندارد، اما بازیکنان افغان در سالهای اخیر در این رشته درخشیدهاند. افزون بر حضور در تیم ملی افغانستان، شماری از آنان فرصت بازی در تیمهای ملی دیگر کشورها را هم به دست آوردهاند.
همچنین، بازیکنان افغان در لیگهای معتبر و تجاری کریکت جهان نیز عملکرد موفقی داشتهاند؛ عملکردی که توجه هواداران کریکت، کارشناسان این رشته، ناظران و مبصران بینالمللی آن را به خود جلب کرده است.