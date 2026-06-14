ترامپ خواستار توقف حملات اسرائیل در خاک لبنان شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز یکشنبه ۲۴ جوزا، با انتقاد از حمله ساعاتی پیش اسرائیل به حومه جنوبی بیروت تأکید کرد که برای رسیدن به توافق با ایران، اسرائیل دیگر نباید «هیچ نقطه‌ای از لبنان» را هدف قرار دهد.

او با انتشار متنی در شبکه اجتماعی تروت سوشل اعلام کرد: "حمله صبح امروز به بیروت نباید رخ می‌داد، به‌ویژه در چنین روز مهمی که ما تا این حد به دستیابی به یک توافق صلح با ایران نزدیک شده‌ایم."

اردوی اسرائیل گفته است در پاسخ به شلیک‌هایی از سوی حزب‌الله به خاک خود، به اهدافی از این گروه مورد حمایت ایران در حومه جنوبی بیروت، حمله کرد.

ترمپ با اشاره به نزدیک شدن به توافق با ایران گفت که این توافق "صلح را به منطقه، از جمله به لبنان، خواهد آورد و همه طرف‌ها باید از تنش‌زدایی و خویشتنداری پیروی کنند."

پیش از این، محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفت‌وگوهای صلح با امریکا، روز یکشنبه گفت که پس از حمله اسرائیل، به حومه جنوبی بیروت، ادامه مسیر توافق با واشنگتن "ممکن نیست."

او در پیامی در شبکه ایکس نوشت این حمله به گفته او بار دیگر نشان داد که امریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را.

ایران در مذاکرات با امریکا، توقف حملات اسرائیل به مقر اصلی حزب‌الله در جنوب بیروت را یکی از شرط‌های خود تعیین کرده است.