بررسی تمدید مأموریت یوناما در افغانستان در دستور کار شورای امنیت

یوناما روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که شورای امنیت درباره نقش و مأموریت آینده این نهاد در افغانستان تصمیمگیری خواهد کرد.
به گفته یوناما، این نشست ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت نیویارک، برابر با ۶:۳۰ شام به وقت کابل، آغاز میشود.
شورای امنیت در آخرین تصمیم خود، مأموریت یوناما را برای سه ماه دیگر تمدید کرده بود تا این نهاد به فعالیتهایش ادامه دهد و کشورهای عضو درباره نقش و اولویتهای آینده آن به رایزنی بپردازند.
از زمان تأسیس یوناما در سال ۲۰۰۲، پس از سقوط نخستین دوره حکومت طالبان، شورای امنیت سازمان ملل متحد هر سال مأموریت این نهاد را تمدید کرده است.
غوث جانباز، تحلیلگر سیاسی و دیپلومات پیشین افغان، میگوید اختلاف دیدگاه میان قدرتهای بزرگ درباره افغانستان باعث شده است که مأموریت یوناما، برخلاف گذشته، به جای یک سال برای دورههای کوتاهمدت تمدید شود.
روشن است که در حال حاضر این کشورها در مورد نقش آینده یوناما در افغانستان دیدگاه یکسانی ندارند
او گفت: "در مسائل بینالمللی، زمانی که مأموریتی برای مدت کوتاه تمدید میشود، معمولاً به این معناست که کشورهای دخیل یا قدرتهای تأثیرگذار در برخی موضوعات اساسی به توافق نرسیدهاند و منافع آنان با یکدیگر در تضاد قرار دارد. به همین دلیل، مأموریت برای مدت محدود تمدید میشود تا فرصت برای مشورت، تبادل دیدگاهها و رسیدن به یک تصمیم نهایی فراهم شود. روشن است که در حال حاضر این کشورها در مورد نقش آینده یوناما در افغانستان دیدگاه یکسانی ندارند."
او افزود که وظایفی که در سالهای نخست برای یوناما در نظر گرفته شده بود، دیگر با شرایط کنونی افغانستان همخوانی ندارد؛ زیرا اوضاع تغییر کرده و سیاستهای ایالات متحده، روسیه و چین نیز تغییر کرده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، یوناما به یکی از مهمترین کانالهای ارتباط و تعامل میان حکومت طالبان و جامعه جهانی تبدیل شده است.
سازمان ملل متحد بارها تأکید کرده است که با توجه به بحران عمیق بشردوستانه در افغانستان، ادامه حضور این نهاد و سایر سازمانهای بینالمللی در کشور ضروری است. برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد که هنوز میلیونها افغان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و مشکلات اقتصادی، بیجاشدگی و پیامدهای تغییرات اقلیمی فشار بیشتری بر جوامع آسیبپذیر وارد کرده است.
در عین حال، آینده روابط افغانستان تحت حاکمیت طالبان با جامعه جهانی همچنان تا حد زیادی به وضعیت حقوق زنان و دختران گره خورده است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای عضو بارها خواستار لغو محدودیتهای وضعشده بر آموزش دختران، کار زنان و مشارکت آنان در زندگی عمومی شدهاند.
موضوع حقوق بشر نیز همچنان یکی از محورهای اصلی بحثهای شورای امنیت درباره افغانستان به شمار میرود. گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که از سال ۲۰۲۱ به اینسو محدودیتها بر آزادیهای مدنی، آزادی رسانهها و حقوق زنان و دختران افزایش یافته است. شماری از کشورها تأکید کردهاند که این مسائل بر سیاستهای آینده آنان در قبال افغانستان و نیز بر سرنوشت مأموریت نهادهای بینالمللی در این کشور تأثیرگذار خواهد بود.