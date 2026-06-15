او سپس در پیامی تازه در شبکه اجتماعی «تروت سوشل» با اشاره به نهایی‌شدن متن یادداشت تفاهم با ایران نوشت: «این توافق بزرگ، صلح و امنیت را برای سراسر منطقه به ارمغان خواهد آورد. رؤسای جمهور بسیاری تلاش کردند با ایران به صلح برسند، اما همگی پیش از من ناکام ماندند. رهبران منطقه برای نخستین بار رئیس‌جمهوری را یافته‌اند که می‌تواند آنان را در دستیابی به صلحی واقعی یاری کند.»

ترمپ افزود: «با بازگشایی تنگه هرمز پس از امضای توافق در روز جمعه و آغاز عملیات پاک‌سازی مین‌ها، نفت بار دیگر از دو سوی منطقه به بازارهای جهانی جریان خواهد یافت».

همچنین کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، تأیید کرده است که متن یادداشت تفاهم میان ایران و ایالات متحده نهایی شده و مراسم رسمی امضای آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد.

او گفت: «برخی اصلاحات مورد نظر در متن تفاهم‌نامه، با توجه به تحولات لبنان و بیانیه‌های نیروهای مسلح، روند مذاکرات را تسهیل کرد.»

غریب‌آبادی افزود که روز جمعه مراسم رسمی امضای توافق برگزار خواهد شد و رؤسای هیئت‌های مذاکره‌کننده درباره ترتیبات مرحله بعدی گفت‌وگوها رایزنی خواهند کرد.

به گفته او، پیش از آغاز مذاکرات ۶۰ روزه، تعهدات ایالات متحده در زمینه پایان‌دادن به جنگ، رفع محاصره و آزادسازی دارایی‌های ایران راستی‌آزمایی خواهد شد و آغاز گفت‌وگوهای بعدی مشروط به اجرای این تعهدات از سوی واشنگتن است.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، روز یک‌شنبه گفت که قصد دارد در مراسم امضای توافق صلح با ایران در سوئیس شرکت کند، اما احتمال دارد دونالد ترمپ نیز شخصاً در این مراسم حضور یابد.

پاکستان که نقش میانجی را در این مذاکرات ایفا کرده است، اعلام کرده که مراسم امضای توافق روز ۱۹ جون (۲۹ جوزا) در شهر جینوا برگزار خواهد شد.

خبرگزاری دولتی مهر ایران آنچه را جزئیات یک تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای خوانده، منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در این تفاهم‌نامه آمده است که طی ۶۰ روز آینده گفت‌وگوهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران و لغو کامل تمامی تحریم‌های اعمال‌شده بر تهران انجام خواهد شد.

ترمپ تأکید کرده است که دو شرط اساسی هرگونه توافق جامع صلح این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد و تنگه هرمز برای رفت‌وآمد آزاد کشتی‌های بین‌المللی باز بماند.

پیش از این، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده بود که بر اساس توافق ابتدایی، ایالات متحده ۲۵ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد خواهد کرد و در مقابل، تهران تعهد می‌کند که نه سلاح هسته‌ای تولید کند و نه به آن دست یابد.

این مقام افزوده است که ایران موافقت کرده تا زمان نهایی‌شدن توافق، وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند؛ به این معنا که نه سطح غنی‌سازی یورانیوم را افزایش دهد و نه تأسیسات هسته‌ای خود را گسترش دهد.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گزارش داده است: «تصمیم گرفته شده که مدیریت رفت‌وآمد دریایی در خلیج فارس از سوی ایران و با هماهنگی عمان انجام شود.» این اظهارات با تأکید پیشین ترمپ بر آزادی کامل رفت‌وآمد کشتی‌ها متفاوت به نظر می‌رسد.

فرماندهی نظامی ایران این توافق را یک پیروزی برای کشور خوانده است.

کاظم غریب‌آبادی همچنین گفته است که یکی از شروط ایران برای خودداری از هرگونه اقدام تلافی‌جویانه، خروج اسرائیل از جنوب لبنان است.

اسرائیل تاکنون درباره این توافق میان ایران و ایالات متحده واکنشی نشان نداده است.

واکنش رهبران غربی:

رهبران کشورهای غربی از این توافق استقبال کرده و تأکید کرده‌اند که تنگه هرمز باید بدون محدودیت و اخذ عوارض به روی رفت‌وآمد کشتی‌ها باز بماند و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، که روز ۱۵ جون میزبان نشست سران گروه هفت (جی۷) است، گفته است این توافق باید «بازگشایی فوری و بدون قید و شرط» تنگه هرمز را تضمین کند. او افزوده است که مأموریت بین‌المللی ایجادشده با مشارکت بریتانیا آماده حمایت از اجرای این توافق است.

او گفت: «تمام امکانات فراهم شده و برای اجرا آماده است. ازسرگیری رفت‌وآمد دریایی بدون محدودیت و عوارض، شرطی اساسی برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی است.»

کی‌یر استارمر، صدراعظم بریتانیا، نیز گفته است: «ما به‌صراحت اعلام کرده‌ایم که رفت‌وآمد آزاد و بدون عوارض در تنگه هرمز باید دوباره برقرار شود.» او همچنین تأکید کرده است که ایران نباید هیچ‌گاه به سلاح هسته‌ای دست یابد.

انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از این توافق استقبال کرده و آن را «گامی مهم» در راستای پایان‌دادن به جنگ و تنش‌ها در خاورمیانه خوانده است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، در بیانیه‌ای گفت: «سرمنشی امیدوار است طرف‌ها از این فرصت تازه استفاده کنند و تلاش‌های خود را برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار و نهایی افزایش دهند.»