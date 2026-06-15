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سه شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۳۸

جهان

در ادامه جام جهانی فوتبال تیم‌های ده کشور با هم روبه‌رو خواهند شد

چهارشنبه‌شنبه در نخستین بازی روز ششم جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، تیم‌های عراق و ناروی با هم دیدار خواهند.

بازی دوم هم میان تیم‌های ارجنتاین و الجزایر برگزار خواهد شد و در دیدار سوم هم اتریش و اردن با هم روبه‌رو خواهند شد.

مسابقه چهارم هم میان تیم‌های پرتگال و کانگو برگزار خواهد شد و در آخرین بازی روز ششم هم انگلیس و کرواسی با هم دیدار خواهند کرد.

مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به تاریخ ۱۱ جون آغاز شده و بازی‌های میان‌گروهی آن به تاریخ ۲۸ جون پایان خواهد یافت.

بازی نهایی یا مرحله فاینل این جام برای ۱۹ جولای برنامه‌ریزی شده است.

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ترمپ برای شرکت در نشست گروه ۷ وارد فرانسه شد؛ تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن در صدر دستورجلسه خواهد بود

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، بعدازظهر دوشنبه، ۲۵ جوزا، برای شرکت در نشست رهبران هفت کشور صنعتی دنیا معروف به "جی ۷" وارد شهر ژنیو در سویس شد و از آنجا به شهر اِویان در فرانسه، محل برگزاری نشست، رفت.

نشست رهبران گروه هفت امسال بلافاصله پس از اعلام توافق ایران و امریکا برای امضای تفاهم‌نامه‌ای در پایان دادن به جنگ اخیر برگزار می‌شود و انتظار می‌رود این موضوع و کسب اطلاعاتی درباره مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از محورهای اصلی گفت‌وگوی رهبران کشورهای عضو باشد.

امریکا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی، کانادا، ایتالیا و جاپان کشورهای عضو گروه هفت هستند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که میزبان این دوره از نشست رهبران است، بامداد دوشنبه در پی اعلام موافقت امریکا و ایران با امضای تفاهم‌نامه گفت که در نشست جی ۷، "پیامدهای" توافق با ایران از نظر تاثیر آن بر لبنان، بازگشایی پایدار تنگه هرمز و برنامه‌ موشکی ایران بررسی خواهد شد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هم نوشت که فرانسه همراه بریتانیا آماده اجرای یک ماموریت دریایی مشترک برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز است و ناوهای فرانسه "آماده اعزام" هستند.

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حملات گسترده روسیه بر اوکراین؛ صومعه مهم ارتودوکس در کی‌یف هدف قرار گرفت

در حملات گسترده ناوقت ۲۴ جوزا روسیه بر اوکراین، که در نتیجه آن دست‌کم ۹ تن جان باختند، یک صومعه مهم ارتودوکس در شهر کی‌یف نیز هدف قرار گرفته است.

صومعه «کی‌یف-پچرسک لاورا» که در فهرست میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ثبت شده، در این حملات آسیب دیده است.

مقام‌های اوکراینی گفته‌اند که در نتیجه حملات طیاره‌های بی سرنشین و راکتی روسیه، بخشی از این صومعه آتش گرفته و ۱۳ تن نیز زخمی شده‌اند.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده است که روسیه در این حملات گسترده از بیش از ۷۰ راکت و ۶۱۱ پهپاد استفاده کرده است.

بیشتر حملات شهر کی‌یف را هدف قرار داده، اما برخی مناطق در دنیپرو و خارکیف نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند.

مقام‌های محلی از کشته شدن چهار تن در کی‌یف و پنج تن دیگر در خارکیف خبر داده‌اند. به گفته آنان، قربانیان در خارکیف از نیروهای امداد و نجات بوده‌اند. همچنین شماری دیگر در این حملات زخمی شده‌اند.

این حملات در حالی انجام شده که یکی از مقام‌های کرملین گفته است دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تأکید کرده که پایان جنگ اوکراین اهمیت زیادی دارد و او آماده است برای دستیابی به صلح همکاری کند.

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بهای نفت پس از اعلام توافق ایران و امریکا بیش از ۴ درصد کاهش یافت

آرشیف
آرشیف

پس از اعلام توافق میان ایران و ایالات متحده، بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از چهار درصد کاهش یافته است.

بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۸۳.۶۰ دالر و بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به ۸۰ دالر رسیده است. قیمت نفت بلافاصله پس از آغاز درگیری‌ها در شرق میانه تا ۱۱۰ دالر در هر بشکه افزایش یافته بود.

بهای نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه ۲۵ جوزا پس از آن کاهش یافت که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد بر اساس توافق به‌دست‌آمده با ایران، تنگه هرمز بار دیگر به‌گونه کامل به روی رفت‌وآمد کشتی‌ها باز خواهد شد.

تنگه هرمز که در هفته‌های اخیر تا حد زیادی تحت تأثیر تنش‌ها و محدودیت‌ها قرار گرفته بود، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود و حدود ۲۰ درصد نفت خام جهان از این مسیر عبور می‌کند.

قرار است تنگه هرمز پس از امضای رسمی این توافق در روز جمعه ۲۹ جوزا، دوباره به روی رفت‌وآمد کشتی‌ها بازگشایی شود.

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ترامپ خواستار توقف حملات اسرائیل در خاک لبنان شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز یکشنبه ۲۴ جوزا، با انتقاد از حمله ساعاتی پیش اسرائیل به حومه جنوبی بیروت تأکید کرد که برای رسیدن به توافق با ایران، اسرائیل دیگر نباید «هیچ نقطه‌ای از لبنان» را هدف قرار دهد.

او با انتشار متنی در شبکه اجتماعی تروت سوشل اعلام کرد: "حمله صبح امروز به بیروت نباید رخ می‌داد، به‌ویژه در چنین روز مهمی که ما تا این حد به دستیابی به یک توافق صلح با ایران نزدیک شده‌ایم."

اردوی اسرائیل گفته است در پاسخ به شلیک‌هایی از سوی حزب‌الله به خاک خود، به اهدافی از این گروه مورد حمایت ایران در حومه جنوبی بیروت، حمله کرد.

ترمپ با اشاره به نزدیک شدن به توافق با ایران گفت که این توافق "صلح را به منطقه، از جمله به لبنان، خواهد آورد و همه طرف‌ها باید از تنش‌زدایی و خویشتنداری پیروی کنند."

پیش از این، محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفت‌وگوهای صلح با امریکا، روز یکشنبه گفت که پس از حمله اسرائیل، به حومه جنوبی بیروت، ادامه مسیر توافق با واشنگتن "ممکن نیست."

او در پیامی در شبکه ایکس نوشت این حمله به گفته او بار دیگر نشان داد که امریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را.

ایران در مذاکرات با امریکا، توقف حملات اسرائیل به مقر اصلی حزب‌الله در جنوب بیروت را یکی از شرط‌های خود تعیین کرده است.

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جرمنی و کوراسائو امشب در جام جهانی به مصاف هم می‌روند

جام قهرمانی ۲۰۲۶
جام قهرمانی ۲۰۲۶

کوراسائو یک کشور جزیره‌ای کوچک در دریای کارائیب است.

در مسابقه بعدی، هالند به مصاف جاپان خواهد رفت.

دیروز، استرالیا با نتیجه ۲-۰ ترکیه را شکست داد و مراکش و برازیل نیز به تساوی ۱-۱ رسیدند.

جام جهانی، به میزبانی مشترک ایالات متحده، مکسیکو و کانادا، از ۱۱ جون آغاز شد.

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قصر سفید یکشنبه شب میزبان یک رویداد ویژه مسابقات یو اف سی خواهد بود

محلی که برای برگزاری مسابقات یو اف سی در قصر سفید ایجاد شده است
محلی که برای برگزاری مسابقات یو اف سی در قصر سفید ایجاد شده است

این مسابقات به مناسبت دوصد و پنجاهمین سالگرد استقلال امریکا برگزار می‌شود.

یکی دیگر از مناسبت‌های مهم این رویداد، هشتادمین سالگرد تولد دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده است.

دونالد ترمپ در ۱۴ جون ۸۰ ساله می‌شود.

در این مسابقات ویژه ۱۴ ورزشکار با هم مبارزه خواهند کرد و دو مبارزه پایانی این شب برای کمربندهای قهرمانی است.

در رویداد نیمه اصلی، الکس پریرا برزیلی برای کسب عنوان قهرمانی سنگین وزن با سیریل گان فرانسوی روبرو می‌شود.

در رویداد اصلی، ایلیا توپوریا گرجستانی - اسپانیایی، قهرمان بدون شکست سبک وزن جهان با جاستین گیجی امریکایی روبرو خواهد شد.

یک مکان موقت در چمن جنوبی قصر سفید برای این رویداد ایجاد شده است.

هزینه کل این بازی‌ها حدود ۶۰ میلیون دالر تخمین زده می‌شود که توسط سازمان UFC پرداخت می‌شود. زمان شروع بازی‌ها در کابل حدود ساعت ۴:۳۰ صبح دوشنبه ۱۵ جون خواهد بود.

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مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین ایران ۴ جولای آغاز خواهد شد

رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که مراسم تشییع جنازه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران، در ۴ جولای در تهران آغاز می‌شود و با خاکسپاری در زادگاهش مشهد، ۹ جولای به پایان می‌رسد.

خامنه‌ای در ۲۸ فبروری، اولین روز حملات هوایی اسرائیل و امریکا علیه ایران، کشته شد.

خامنه‌ای ۸۶ ساله به مدت ۳۶ سال رهبر جمهوری اسلامی ایران بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مراسم تشییع جنازه او نیز برای ۷ جولای در شهر قم، در جنوب تهران، برنامه‌ریزی شده است.

او در یک حمله هوایی به محل سکونت و دفترش در مرکز تهران کشته شد.

پسر ۵۶ ساله‌اش، مجتبی خامنه‌ای که همسرش را نیز در این حمله از دست داده و زخمی شده است، جانشین پدرش شده است.

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ترمپ: توافق با ایران یک‌شنبه امضا می‌شود؛ اما هیچ پولی بین طرفین رد و بدل نخواهد شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز شنبه با انتشار پیامی خبر داد که توافق با ایران روز یکشنبه ۲۴ جوزا امضا خواهد شد و بار دیگر تأکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت.

او در شبکه تروث سوشال نوشت: "قرار است این توافق فردا امضا شود و بلافاصله پس از امضای آن، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد بود."

این در حالیست که ساعتی پیش از این اعلام ترمپ، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تفاهم‌نامه بین ایران و امریکا روز یکشنبه امضا نخواهد شد. پیش از بقائی، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان از نهایی و امضا شدن تفاهم‌نامه پایان جنگ بین تهران و واشنگتن طی ۲۴ ساعت آینده خبر داده بود.

ترمپ در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که مقام‌های ایرانی "دیگر خواهان سلاح هسته‌ای نیستند و به آن نیز دست نخواهند یافت؛ نه از طریق خرید، نه توسعه، و نه هر شکل دیگری از تأمین آن."

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ایلان ماسک در پی استقبال از عرضه عمومی سهام اسپیس‌ایکس، اولین «تریلیونر» جهان شد

سهام شرکت «اسپیس‌ایکس» متعلق به ایلان ماسک در نخستین روز عرضه عمومی خود در بازار، روز جمعه تا ۳۰ درصد افزایش یافت و ارزش بازار این شرکت را به بیش از ۲ تریلیون دالر رساند.

این عرضه اولیه که بیش از ۷۵ میلیارد دالر سرمایه جذب کرد، بزرگ‌ترین عرضه اولیه سهام در تاریخ توصیف شده است. با این رشد، ایلان ماسک به نخستین فرد جهان با ثروتی بیش از یک تریلیون دالر تبدیل شد.

اسپیس‌ایکس که فعالیت خود را به‌عنوان یک شرکت فضایی آغاز کرده بود، اکنون به یکی از بازیگران اصلی در حوزه فناوری‌های ماهواره‌ای و هوش مصنوعی تبدیل شده است.

تحلیلگران معتقدند این عرضه می‌تواند زمینه‌ساز ورود دیگر شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی به بازار سهام در ماه‌های آینده باشد.

ایلان ماسک (زادهٔ ۱۹۷۱ در آفریقای جنوبی) کارآفرین و از ثروتمندترین افراد جهان است که بیشتر به‌عنوان مدیرعامل شرکت‌های بزرگ مانند تسلا، اسپیس‌ایکس و شبکه اجتماعی «اکس» (توییتر سابق) شناخته می‌شود.

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