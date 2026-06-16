افغانستان
جرمنی ۳۰ مهاجر افغان محکوم به جرایم را اخراج کرد
جرمنی شماری دیگری از مهاجران افغان را که به جرایم مختلف از جمله تجاوز جنسی، قتل غیرعمد و آزار جنسی محکوم شده بودند، اخراج کرده است.
خبرگزاری دی پی ای گزارش داده است که روز سهشنبه، ۳۰ تن از این افراد با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل منتقل شدند. همزمان، شماری از افراد در ترمینال این میدان هوایی در اعتراض به این اقدام تجمع کردند.
دولت جرمنی این اخراجها را در چارچوب توافق با مقامهای طالبان و با هدف بازگرداندن افراد محکوم به جرایم جدی انجام میدهد؛ اقدامی که با انتقادهایی درباره همکاری با طالبان روبهرو شده است.
این در حالی است که پیش از این، یک پرواز برنامهریزیشده برای پایان ماه می به دلیل خودداری طالبان از همکاری لغو شده بود. همچنان جرمنی روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده و برای انتقال این افراد با طالبان در تماس است.
اتحادیه اروپا نیز در تلاش برای بازگرداندن مهاجران افغان فاقد اقامت است. هفته گذشته، کمیشنر اتحادیه اروپا گفته بود که در این زمینه چارهای جز گفتوگو با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغان وجود ندارد.
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یونیسف: میلیونها کودک در افغانستان در معرض خطرات جدی اقلیمی قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف می گوید که بیش از ۸.۸ میلیون کودک در افغانستان همزمان در معرض دستکم سه خطر اقلیمی مانند سیل، خشکسالی، موج گرما و طوفانهای گردوغبار قرار دارند.
براساس این گزارش که روز سهشنبه ۲۶ جوزا درصفحه ایکس خود نشر کرد، بیش از ۷۵ درصد کودکان با خشکسالی، بیش از نیمی با گرمای شدید و حدود ۱.۷ میلیون کودک با خطر سیلابهای مواجهاند.
براساس این گزارش افغانستان در جنوب آسیا از نظر آسیبپذیری کودکان در برابر تغییرات اقلیمی در بالاترین سطح قرار دارد.
این نهاد تأکید کرده است که بحران اقلیمی همراه با فقر غذایی، سوءتغذیه و ضعف خدمات صحی، زندگی و آینده کودکان را بهطور جدی تهدید میکند.
یونیسف خواستار سرمایهگذاری فوری در خدمات آموزشی، صحی و اجتماعی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی شده و تأکید کرده است که بدون این اقدامات، آسیبپذیری کودکان افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که سیلابهای اخیر در ولایتهای مختلف افغانستان صدها خانواده را متضرر ساخته است.
برونو لمارکی بهعنوان معاون جدید نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان کار خود را در کابل آغاز کرد
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد (یوناما) اعلام کرده است که برونو لمارکی، معاون جدید نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و هماهنگکننده مقیم و امور بشردوستانه برای افغانستان، روز سهشنبه رسماً کار خود را در کابل آغاز کرد.
یوناما روز سهشنبه در صفحه فیسبوک خود نشر کرده آمده که وی از سوی آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، به این سمت تعیین شده و جانشین اندریکا راتواته شده است.
براساس اعلامیه برونو لمارکی مسئول هماهنگی فعالیتهای تمامی نهادها، صندوقها و برنامههای سازمان ملل متحد در افغانستان خواهد بود و رهبری بخش انکشافی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) را نیز برعهده خواهد داشت.
براساس اعلامیه لمارکی پیش از این، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ بهعنوان معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در مأموریت پاسداران صلح سازمان ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کانگو (مونوسکو) و هماهنگکننده مقیم و امور بشردوستانه در آن کشور ایفای وظیفه کرده است.
طالبان از توافق ایران و امریکا استقبال کرد؛ «گامی مثبت برای منطقه»
حکومت طالبان در افغانستان از توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و آن را یک گام مثبت دانسته است.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، روز سهشنبه ۲۶ جوزا در نشست پژوهشگران و مقامهای مراکز مطالعات استراتژیک افغانستان، آسیای میانه و آذربایجان در کابل گفت که اگر این توافق عملی شود، اقدامی مثبت و به سود منطقه خواهد بود.
متقی افزود که ای کاش توافقها و تصمیمهایی که پس از جنگ به دست میآیند، پیش از آغاز درگیریها مورد توجه قرار میگرفت و مسائل از راه گفتوگو حل میشد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۵ جوزا اعلام کرد که برای توقف جنگ در شرق میانه، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران از سوی امریکا، توافقی میان دو کشور حاصل شده است.
ایران نیز تأیید کرده است که این توافق نهایی شده و مراسم امضای رسمی آن روز جمعه ۲۹ جوزا در سویس برگزار خواهد شد.
وزارت خارجه طالبان روز سهشنبه میزبان یک نشست منطقهای خواهد بود
مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه حکومت طالبان روز سهشنبه ۲۶ جوزا میزبان یک نشست منطقهای با حضور مسئولان و سیاستگذاران مرکزهای استراتژیک از کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در کابل خواهد بود.
رسانههای داخلی از جمله رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از وزارت خارجه طالبان گزارش دادند که در این نشست روی اتصال منطقهای، ثبات، تجارت، انرژی، ترانزیت، سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی بحث خواهد شد.
گفته میشود که در این نشست مسئولان، سیاتگذاران و پژوهشگران مراکز مطالعات استراتژیک کشورهای ازبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و آذربایجان اشتراک خواهند کرد.
فردی که مظنون به زیر گرفتن گروهی از دختران با موتر در کابل بود، بازداشت شد
خالد زدران سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان میگوید، فردی که مظنون به زیر گرفتن گروهی از دختران با موتر در کابل بود، بازداشت شده است.
زدران روز دوشنبه ۲۵ جوزا با نشر عکس فرد مظنون در صفحه ایکس خود نوشت که این قضیه زیر بررسیهای قضایی قرار دارد.
به گفته او، در این رویداد سه دختر زخمی شدند.
سخنگوی وزارت داخله طالبان در بارۀ تاریخ دقیق این رویداد چیزی نگفته، اما ویدیوی این رویداد هفته گذشته در رسانههای اجتماعی خبرساز شد.
بر اساس این ویدیو که ظاهراً توسط کمره امنیتی ضبط شده و در رسانههای اجتماعی نشر شده، یک موتر نوع لندکروزر با سرعت زیاد به گروهی از دختران که در حال قدم زدن در یک جاده هستند، برخورد میکند.
سازمان جهانی غذا: کاهش کمکها وضعیت زنان در افغانستان را وخیمتر کرده است
رئیس سازمان جهانی غذا (WFP) برای افغانستان گفته است که کاهش کمکهای بینالمللی به افغانستان، بیشترین و ویرانگرترین تأثیر را بر زنان گذاشته است.
جان علییف در گفتوگو با بیبیسی، که روز دوشنبه ۲۵ جوزا در صفحه ایکس این سازمان منتشر شده، گفته است: "اهداکنندگان و کمککنندگان افغانستان را ترک کردهاند و تأثیر آن بهطور واقعی بر زنان و کودکان بسیار بیشتر شده است، و این بسیار ویرانگر است، زیرا در سال ۲۰۲۱ جهان وعده همبستگی تزلزلناپذیر با زنان افغان را داده بود، اما امروز در سال ۲۰۲۶ همان زنان میپرسند که آن همبستگی اکنون کجاست؟"
به گفته علییف، در خانوادههای فقیر، اکثر زنان به جای خودشان، کودکانشان را در اولویت قرار میدهند تا غذا دریافت کنند و به همین دلیل، در کنار کودکان، میزان سوءتغذیه در میان زنان نیز افزایش یافته است.
در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) میگوید افغانستان با بحران جدی غذایی روبهرو است و پیشبینی میشود در سال جاری ۲۰۲۶ حدود ۳.۷ میلیون کودک با سوءتغذیه شدید مواجه شوند.
جاپان ۳۵ میلیون دالر برای پروژههای انکشافی در افغانستان اختصاص داد
وزارت اقتصاد حکومت طالبان اعلام کرده است که جاپان در سال جاری میلادی ۳۵ میلیون دالر را به منظور تطبیق پروژههای انکشافی در افغانستان کمک میکند.
در اعلامیهای که روز یکشنبه ۲۴ جوزا در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این موضوع در دیدار کینیچی ماساموتو، سفیر جاپان در افغانستان، با قاری دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، مطرح شده است.
بر اساس این اعلامیه، سفیر جاپان همچنین گفته است که کشورش ۹.۳ میلیون دالر دیگر نیز برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، ساخت بندهای کوچک، مدیریت آب و حل مشکل کمبود آب آشامیدنی شهر کابل کمک خواهد کرد.
این در حالیست که افغانستان با کمبود جدی آب آشامیدنی قرار دارد و به گفته سازمان ملل متحد کابل تا سال ۲۰۳۰ میلادی نخستین پایتختی خواهد بود که آب آن خشک خواهد شد.
به گفته سفیر جاپان، از زمان برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته، کشورش در مجموع ۵۶۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه به مردم افغانستان ارائه کرده است.
حکومت طالبان در پنج سال گذشته تنها از سوی روسیه به رسمیت شناخته شده است.
جلوگیری از ورود غیرقانونی بیش از دو تُن دوا از پاکستان به نیمروز
مسئولان گمرک طالبان در ولایت نیمروز میگویند که از قاچاق بیش از دو تُن دوا از پاکستان به این ولایت جلوگیری کردهاند.
این در حالیست که روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان در ماههای اخیر با چالشهایی روبهرو بوده، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان نیز پیشتر گفته بود که به واردات دوا از پاکستان دیگر اجازه داده نخواهد شد.
ملا عبدالغفار محمود، رئیس گمرکات فرعی طالبان در نیمروز، روز یکشنبه ۲۴ جوزا به رسانههای داخلی گفت که بیش از دو تُن دوا که در دو موتر نوع تویوتا از پاکستان به افغانستان انتقال داده میشد، از سوی مسئولان گمرک کشف و ضبط شده است.
او افزود که در پیوند به این قضیه تاکنون کسی بازداشت نشده است.
پیش از این نیز بارها گزارشهایی از کشف و جلوگیری از قاچاق دوا از پاکستان در ولایتهای نیمروز و هلمند منتشر شده بود.
سویدن نزدیک به ۳ میلیون دالر به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که سویدن ۲۸ میلیون کرون سویدنی، معادل نزدیک به سه میلیون دالر امریکایی، به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است.
اوچا روز یکشنبه ۲۴ جوزا با نشر پیامی در شبکه ایکس از این کمک مالی استقبال کرده و گفته است که این حمایت، نهادهای امدادرسان را قادر خواهد ساخت تا به نیازهای فوری بشردوستانه در سراسر افغانستان بهگونه سریعتر پاسخ دهند.
به گفته اوچا، کمک تازه سویدن ظرفیت شرکای بشردوستانهای را که در خط مقدم بحرانها فعالیت میکنند، تقویت خواهد کرد تا بتوانند به وضعیتهای اضطراری و رویدادهای پیشبینینشده رسیدگی کرده و کمکهای فوری را به افراد نیازمند برسانند.
این کمک در حالی اعلام میشود که افغانستان همچنان با یکی از بزرگترین بحرانهای بشردوستانه جهان روبهرو است و میلیونها تن در سراسر کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.