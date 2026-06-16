افغانستان
برونو لمارکی بهعنوان معاون جدید نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان کار خود را در کابل آغاز کرد
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد (یوناما) اعلام کرده است که برونو لمارکی، معاون جدید نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و هماهنگکننده مقیم و امور بشردوستانه برای افغانستان، روز سهشنبه رسماً کار خود را در کابل آغاز کرد.
یوناما روز سهشنبه در صفحه فیسبوک خود نشر کرده آمده که وی از سوی آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، به این سمت تعیین شده و جانشین اندریکا راتواته شده است.
براساس اعلامیه برونو لمارکی مسئول هماهنگی فعالیتهای تمامی نهادها، صندوقها و برنامههای سازمان ملل متحد در افغانستان خواهد بود و رهبری بخش انکشافی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) را نیز برعهده خواهد داشت.
براساس اعلامیه لمارکی پیش از این، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ بهعنوان معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در مأموریت پاسداران صلح سازمان ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کانگو (مونوسکو) و هماهنگکننده مقیم و امور بشردوستانه در آن کشور ایفای وظیفه کرده است.
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طالبان از توافق ایران و امریکا استقبال کرد؛ «گامی مثبت برای منطقه»
حکومت طالبان در افغانستان از توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و آن را یک گام مثبت دانسته است.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، روز سهشنبه ۲۶ جوزا در نشست پژوهشگران و مقامهای مراکز مطالعات استراتژیک افغانستان، آسیای میانه و آذربایجان در کابل گفت که اگر این توافق عملی شود، اقدامی مثبت و به سود منطقه خواهد بود.
متقی افزود که ای کاش توافقها و تصمیمهایی که پس از جنگ به دست میآیند، پیش از آغاز درگیریها مورد توجه قرار میگرفت و مسائل از راه گفتوگو حل میشد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۵ جوزا اعلام کرد که برای توقف جنگ در شرق میانه، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران از سوی امریکا، توافقی میان دو کشور حاصل شده است.
ایران نیز تأیید کرده است که این توافق نهایی شده و مراسم امضای رسمی آن روز جمعه ۲۹ جوزا در سویس برگزار خواهد شد.
وزارت خارجه طالبان روز سهشنبه میزبان یک نشست منطقهای خواهد بود
مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه حکومت طالبان روز سهشنبه ۲۶ جوزا میزبان یک نشست منطقهای با حضور مسئولان و سیاستگذاران مرکزهای استراتژیک از کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در کابل خواهد بود.
رسانههای داخلی از جمله رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از وزارت خارجه طالبان گزارش دادند که در این نشست روی اتصال منطقهای، ثبات، تجارت، انرژی، ترانزیت، سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی بحث خواهد شد.
گفته میشود که در این نشست مسئولان، سیاتگذاران و پژوهشگران مراکز مطالعات استراتژیک کشورهای ازبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و آذربایجان اشتراک خواهند کرد.
فردی که مظنون به زیر گرفتن گروهی از دختران با موتر در کابل بود، بازداشت شد
خالد زدران سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان میگوید، فردی که مظنون به زیر گرفتن گروهی از دختران با موتر در کابل بود، بازداشت شده است.
زدران روز دوشنبه ۲۵ جوزا با نشر عکس فرد مظنون در صفحه ایکس خود نوشت که این قضیه زیر بررسیهای قضایی قرار دارد.
به گفته او، در این رویداد سه دختر زخمی شدند.
سخنگوی وزارت داخله طالبان در بارۀ تاریخ دقیق این رویداد چیزی نگفته، اما ویدیوی این رویداد هفته گذشته در رسانههای اجتماعی خبرساز شد.
بر اساس این ویدیو که ظاهراً توسط کمره امنیتی ضبط شده و در رسانههای اجتماعی نشر شده، یک موتر نوع لندکروزر با سرعت زیاد به گروهی از دختران که در حال قدم زدن در یک جاده هستند، برخورد میکند.
سازمان جهانی غذا: کاهش کمکها وضعیت زنان در افغانستان را وخیمتر کرده است
رئیس سازمان جهانی غذا (WFP) برای افغانستان گفته است که کاهش کمکهای بینالمللی به افغانستان، بیشترین و ویرانگرترین تأثیر را بر زنان گذاشته است.
جان علییف در گفتوگو با بیبیسی، که روز دوشنبه ۲۵ جوزا در صفحه ایکس این سازمان منتشر شده، گفته است: "اهداکنندگان و کمککنندگان افغانستان را ترک کردهاند و تأثیر آن بهطور واقعی بر زنان و کودکان بسیار بیشتر شده است، و این بسیار ویرانگر است، زیرا در سال ۲۰۲۱ جهان وعده همبستگی تزلزلناپذیر با زنان افغان را داده بود، اما امروز در سال ۲۰۲۶ همان زنان میپرسند که آن همبستگی اکنون کجاست؟"
به گفته علییف، در خانوادههای فقیر، اکثر زنان به جای خودشان، کودکانشان را در اولویت قرار میدهند تا غذا دریافت کنند و به همین دلیل، در کنار کودکان، میزان سوءتغذیه در میان زنان نیز افزایش یافته است.
در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) میگوید افغانستان با بحران جدی غذایی روبهرو است و پیشبینی میشود در سال جاری ۲۰۲۶ حدود ۳.۷ میلیون کودک با سوءتغذیه شدید مواجه شوند.
جاپان ۳۵ میلیون دالر برای پروژههای انکشافی در افغانستان اختصاص داد
وزارت اقتصاد حکومت طالبان اعلام کرده است که جاپان در سال جاری میلادی ۳۵ میلیون دالر را به منظور تطبیق پروژههای انکشافی در افغانستان کمک میکند.
در اعلامیهای که روز یکشنبه ۲۴ جوزا در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این موضوع در دیدار کینیچی ماساموتو، سفیر جاپان در افغانستان، با قاری دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، مطرح شده است.
بر اساس این اعلامیه، سفیر جاپان همچنین گفته است که کشورش ۹.۳ میلیون دالر دیگر نیز برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، ساخت بندهای کوچک، مدیریت آب و حل مشکل کمبود آب آشامیدنی شهر کابل کمک خواهد کرد.
این در حالیست که افغانستان با کمبود جدی آب آشامیدنی قرار دارد و به گفته سازمان ملل متحد کابل تا سال ۲۰۳۰ میلادی نخستین پایتختی خواهد بود که آب آن خشک خواهد شد.
به گفته سفیر جاپان، از زمان برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته، کشورش در مجموع ۵۶۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه به مردم افغانستان ارائه کرده است.
حکومت طالبان در پنج سال گذشته تنها از سوی روسیه به رسمیت شناخته شده است.
جلوگیری از ورود غیرقانونی بیش از دو تُن دوا از پاکستان به نیمروز
مسئولان گمرک طالبان در ولایت نیمروز میگویند که از قاچاق بیش از دو تُن دوا از پاکستان به این ولایت جلوگیری کردهاند.
این در حالیست که روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان در ماههای اخیر با چالشهایی روبهرو بوده، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان نیز پیشتر گفته بود که به واردات دوا از پاکستان دیگر اجازه داده نخواهد شد.
ملا عبدالغفار محمود، رئیس گمرکات فرعی طالبان در نیمروز، روز یکشنبه ۲۴ جوزا به رسانههای داخلی گفت که بیش از دو تُن دوا که در دو موتر نوع تویوتا از پاکستان به افغانستان انتقال داده میشد، از سوی مسئولان گمرک کشف و ضبط شده است.
او افزود که در پیوند به این قضیه تاکنون کسی بازداشت نشده است.
پیش از این نیز بارها گزارشهایی از کشف و جلوگیری از قاچاق دوا از پاکستان در ولایتهای نیمروز و هلمند منتشر شده بود.
سویدن نزدیک به ۳ میلیون دالر به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که سویدن ۲۸ میلیون کرون سویدنی، معادل نزدیک به سه میلیون دالر امریکایی، به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است.
اوچا روز یکشنبه ۲۴ جوزا با نشر پیامی در شبکه ایکس از این کمک مالی استقبال کرده و گفته است که این حمایت، نهادهای امدادرسان را قادر خواهد ساخت تا به نیازهای فوری بشردوستانه در سراسر افغانستان بهگونه سریعتر پاسخ دهند.
به گفته اوچا، کمک تازه سویدن ظرفیت شرکای بشردوستانهای را که در خط مقدم بحرانها فعالیت میکنند، تقویت خواهد کرد تا بتوانند به وضعیتهای اضطراری و رویدادهای پیشبینینشده رسیدگی کرده و کمکهای فوری را به افراد نیازمند برسانند.
این کمک در حالی اعلام میشود که افغانستان همچنان با یکی از بزرگترین بحرانهای بشردوستانه جهان روبهرو است و میلیونها تن در سراسر کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
بازگشت نزدیک به سه هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان
کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجران حکومت طالبان اعلام کرده است که پاکستان روز شنبه ۲۳ جوزا، نزدیک به سه هزار مهاجر افغان را از طریق گذرگاههای تورخم و سپینبولدک به افغانستان بازگردانده است.
همچنین ایران در همین روز ۱۴۰ مهاجر افغان را از مسیر گذرگاههای اسلامقلعه و پل ابریشم به کشور بازگردانده است.
پاکستان با وجود نگرانی نهادهای بشردوستانه و مدافعان حقوق مهاجران، به روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی ادامه میدهد.
نهادهای بینالمللی امدادرسان هشدار دادهاند که افغانستان به دلیل فقر گسترده، بیکاری و کاهش کمکهای بشردوستانه، توانایی رسیدگی و جذب شمار زیاد عودت کنندگان را ندارد.
به گفته مقامهای پاکستانی، از ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۷۷ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدهاند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز هشدار دادهاند که بسیاری از بازگشتکنندگان، بهویژه زنان، کودکان، خبرنگاران و کارمندان پیشین جمهوری مخلوع، ممکن است پس از بازگشت با چالشهای جدی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی روبهرو شوند.
جلسه شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت یوناما
شورای امنیت ملل متحد فردا دوشنبه جلسهای را در بارۀ تمدید ماموریت یوناما برگزار میکند.
در جلسه شورای امنیت، جورجت گاگنون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز یافتههای گزارشش در مورد افغانستان را به اشتراک خواهد گذاشت.
ماموریت یوناما پیش از این خلاف معمول برای سه ماه از ۱۷ مارچ تا ۱۷ جون تمدید شده بود.
پیش از این ماموریت این اداره مهم ملل متحد همه ساله به مدت یک سال تمدید میشد، اما در آخرین مورد به دلیل اختلاف در میان اعضای شورای امنیت، این ماموریت تنها برای سه ماه تمدید شد.