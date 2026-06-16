حکومت طالبان در افغانستان از توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و آن را یک گام مثبت دانسته است.

امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، روز سه‌شنبه ۲۶ جوزا در نشست پژوهشگران و مقام‌های مراکز مطالعات استراتژیک افغانستان، آسیای میانه و آذربایجان در کابل گفت که اگر این توافق عملی شود، اقدامی مثبت و به سود منطقه خواهد بود.

متقی افزود که ای کاش توافق‌ها و تصمیم‌هایی که پس از جنگ به دست می‌آیند، پیش از آغاز درگیری‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت و مسائل از راه گفت‌وگو حل می‌شد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۵ جوزا اعلام کرد که برای توقف جنگ در شرق میانه، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران از سوی امریکا، توافقی میان دو کشور حاصل شده است.

ایران نیز تأیید کرده است که این توافق نهایی شده و مراسم امضای رسمی آن روز جمعه ۲۹ جوزا در سویس برگزار خواهد شد.