همزمان با سفر احتمالی طالبان به بروکسل؛ جرمنی ۳۰مهاجر افغان را اخراج کرد

در حالیکه احتمال دارد هفته آینده هیئتی از حکومت طالبان به بروکسل سفر کند و با مقامهای کمیسیون اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان مقیم کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو کند، جرمنی روز سهشنبه اعلام کرد که گروه دیگری از افغانها را به افغانستان بازگردانده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، حدود ۳۰ افغان روز سهشنبه که شامل افراد دارای سابقه جرمی نیز بودند، از میدان هوایی لایپزیگ در شرق جرمنی با یک پرواز به کابل فرستاده شدند.
به گفته این گزارش، این افراد از پنج ایالت مختلف جرمنی برای اخراج در این پرواز شامل شدند و شامل مجرمانی بودند که به جرمهای مختلف مانند تجاوز جنسی، قتل و خشونت جنسی محکوم شده بودند.
در گزارش آمده است که در ترمینال میدان هوایی، شماری از افغانها که تعدادشان حدود ۳۵ نفر بود، اعتراض کردند.
در روزهای اخیر نیز در چندین شهر جرمنی و همچنین در برخی شهرهای اروپایی دیگر، اعتراضاتی در مخالفت با اخراج پناهجویان افغان و همچنین دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برگزار شده است.
معترضان از مقامها خواستهاند که سفر احتمالی هیئت طالبان به بروکسل لغو شود و از هرگونه تعامل با طالبان خودداری گردد. به گفته آنان، حکومت طالبان در افغانستان سیاستهای سختگیرانهای علیه زنان و دختران اعمال کرده و آنان را از حقوق اساسی انسانی محروم ساخته است.
بر اساس گزارشها، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که با این هیئت که قرار است در تاریخ ۲۲ یا ۲۳ جون به بروکسل سفر کند، درباره اخراج مجرمان و مهاجران افغان بدون اسناد اقامت گفتگو خواهد کرد.
یکی از پرسشهای مهم این است که آیا افغانهایی که در اروپا جرایم سنگین انجام داده و زندانی شدهاند، بعد از بازگشت به افغانستان بقیه مدت محکومیت خود را در آنجا میگذرانند یا آزاد میشوند؟
نصرالله استانکزی، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید از بعد حقوقی و طبق حقوق جزای بینالمللی، استرداد مجرمان یک روند پیچیده است و تنها در صورتی مشروعیت دارد که میان دو کشور قرارداد استرداد مجرمان وجود داشته باشد.
به دلیل اینکه کشورهای اروپایی هیچ قرارداد استرداد مجرمین با افغانستان ندارند، این موضوع از نظر حقوقی یک خلا جدی دارد.
او میگوید: "به دلیل اینکه کشورهای اروپایی هیچ قرارداد استرداد مجرمین با افغانستان ندارند، این موضوع از نظر حقوقی یک خلأ جدی دارد. ممکن است اروپا استدلال کند که براساس احکام منشور ۱۹۵۱ این کار را انجام میدهد. از آنجا که هیچ قرارداد استرداد مجرمین وجود ندارد، افراد مجرم نمیتوانند برای سپری کردن باقیمانده مجازات خود به کشورشان بازگردانده شوند. بنابراین طالبان هیچ نوع مکلفیتی پیدا نمیکند. برداشت من این است که این افراد مانند یک فرد عادی به کشور خود باز میگردند."
بر اساس گزارشها، حکومت جرمنی با مقامهای طالبان توافقی کرده است که بر اساس آن اجازه میدهد این کشور به طور منظم افغانها را به کشورشان بازگرداند. جرمنی در اگست ۲۰۲۴، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، برای نخستین بار با همکاری قطر، ۲۸ افغان مجرم را از لایپزیگ به کابل فرستاد.
پس از آن، این کشور چندین بار روند اخراج افغانها را به صورت انفرادی و گروهی، هم با پروازهای عادی و هم چارتر، اجرا کرده و دهها افغان را به کابل بازگردانده است.
این اقدام جرمنی در داخل این کشور نیز با انتقادهایی روبهرو شده است. منتقدان میگویند حکومت عملاً با طالبان همکاری میکند و به آنان امتیاز میدهد تا افغانها را به زور به کشورشان بازگردانند، آن هم در شرایطی که این حکومت به دلیل نقض حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است.
بر اساس این گزارش، یکی از امتیازهایی که طالبان به دنبال آن هستند، اجازه گماشتن دیپلماتهای خود در سفارتخانههای افغانستان در جرمنی است؛ سفارتهایی که هنوز عمدتاً توسط دیپلماتهای دولت پیشین اداره میشوند.
وزیر داخله جرمنی، الکساندر دوبرینت، در ماه نومبر گفته بود: «مجرمان و کسانی که به عنوان تهدید امنیتی شناخته میشوند باید در اولویت باشند.» اما او افزود که این به معنای محدود شدن روند اخراج تنها به این دو گروه در آینده نیست.
در مورد اینکه از زمان بازگشت طالبان به قدرت، جرمنی چه تعداد افغان را اخراج کرده، آمار رسمی دقیقی وجود ندارد، اما در برخی گزارشها این رقم بیش از ۱۰۰ نفر ذکر شده است.
بر اساس برخی گزارشها، کشورهای اروپایی در بروکسل با هیئت طالبان درباره راههای اخراج بیش از ۲۰ هزار افغان گفتگو خواهند کرد.