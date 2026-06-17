دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، بعدازظهر دوشنبه، ۲۵ جوزا، برای شرکت در نشست رهبران هفت کشور صنعتی دنیا معروف به "جی ۷" وارد شهر ژنیو در سویس شد و از آنجا به شهر اِویان در فرانسه، محل برگزاری نشست، رفت.

نشست رهبران گروه هفت امسال بلافاصله پس از اعلام توافق ایران و امریکا برای امضای تفاهم‌نامه‌ای در پایان دادن به جنگ اخیر برگزار می‌شود و انتظار می‌رود این موضوع و کسب اطلاعاتی درباره مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از محورهای اصلی گفت‌وگوی رهبران کشورهای عضو باشد.

امریکا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی، کانادا، ایتالیا و جاپان کشورهای عضو گروه هفت هستند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که میزبان این دوره از نشست رهبران است، بامداد دوشنبه در پی اعلام موافقت امریکا و ایران با امضای تفاهم‌نامه گفت که در نشست جی ۷، "پیامدهای" توافق با ایران از نظر تاثیر آن بر لبنان، بازگشایی پایدار تنگه هرمز و برنامه‌ موشکی ایران بررسی خواهد شد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هم نوشت که فرانسه همراه بریتانیا آماده اجرای یک ماموریت دریایی مشترک برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز است و ناوهای فرانسه "آماده اعزام" هستند.