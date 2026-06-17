بر اساس گزارش‌ها، این حکم روز سه‌شنبه ۱۶ جون در برخی ولایت‌ها عملی شده، اما در برخی ولایت‌ها منابع می‌گویند که تا هنوز در این مورد به آنان چیزی گفته نشده است.

یک منبع در ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان به رادیو آزادی به شرط عدم نشر نام و صدایش گفته که این ممنوعیت بر کارمندان بخش نظامی و ستره محکمه عملی شده، اما به کارمندان مربوط به استخبارات تا کنون در این مورد چیزی گفته نشده است.

یک کارمند از یک اداره دولتی در یکی از ولایت‌های شمالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تأیید کردکه روز سه شنبه در جلسه اداری ولسوالی به اشتراک‌کنندگان هشدار داده شده که در صورت استفاده از تیلفون‌های هوشمند با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:

در جلسه دیروز در ولسوالی، در مکتوبی که از محکمه نظامی آمده بود، بر اساس آن در تمام ادارات دولتی حتی در مکاتب و شفاخانه‌ها نیز استفاده از تیلفون‌های هوشمند ممنوع شده است

«در جلسه دیروز در ولسوالی، در مکتوبی که از محکمه نظامی آمده بود، بر اساس آن در تمام ادارات دولتی حتی در مکاتب و شفاخانه‌ها نیز استفاده از تیلفون‌های هوشمند ممنوع شده است. این ممنوعیت از اول ماه ماه محرم قابل اجرا است. حتی به اشتراک‌کنندگان جلسه هشدار داده شد که در صورت تخطی با اقدامات قانونی روبه‌رو خواهند شد و حتی ممکن است از وظیفه برکنار شوند.»

یک کارمند اداره دولتی در ولایت سمنگان نیز به رادیو آزادی گفته که تا هنوز مکتوب‌ها به تمام ادارات ارسال نشده، اما به‌گونه شفاهی به آنان اطلاع داده شده است.

او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا گفت: «تا هنوز مکتوب‌ها به تمام ادارات توزیع نشده، فقط به بخش‌های نظامی و ستره محکمه مکتوب‌ها رسیده است. باقی موضوع در مرکز به والیان گفته شده و والیان نیز آن را به ولسوالان و قوماندان‌های امنیه منتقل کرده‌اند و این تصمیم از اول ماه محرم قابل اجرا است.»

اما یک منبع دولتی دیگر در ننگرهار، به رادیو آزادی گفته که تا هنوز در این مورد هیچ اطلاعی به آنان داده نشده است.

او نیز که نخواست نامش ذکر شود، به شرط تغییر صدا می گوید: «تا حال نه به‌صورت مکتوبی و نه شفاهی چیزی به ما گفته نشده است. تا هنوز این فقط شایعات فیسبوکی است و هیچ اقدام عملی دیده نشده است.»

این کارمندان اداره های دولتی تحت کنترول طالبان می‌گویند که نمی‌دانند این تصمیم چرا و بر اساس چه دلیلی گرفته شده است.

در همین حال، شماری از کارشناسان بخش اداره و مدیریت می‌گویند که استفاده از تکنالوژی در قرن ۲۱ بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی است.

در این میان، دریا خان بهیر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر استفاده از تکنالوژی و وسایل الکترونیکی در جهان به سرعت در حال افزایش است و افغانستان نیز می‌تواند برای بهبود مدیریت و انتقال به‌موقع اطلاعات از تکناولوژی عصری استفاده کند.

بدون شک استفاده از این وسایل در قسمت تسریع روند کمک بیشتر می‌کند

«بدون شک استفاده از این وسایل در قسمت تسریع روند کمک بیشتر می‌کند، در افغانستان با وجود از اینکه هنوز هم یک بخش از کارها به شکل کلاسیک و سنتی در ادارات پیش می‌رود، باز هم استفاده از تکنالوژی اطلاعات و از وسایل هوشمند در روند مدیریت هم سهولت‌های خود را داشته به طور نمونه اگر بگوییم در قسمت تبادل یا انکشاف اطلاعات، در قسمت مدیریت اطلاعات، در قسمت مدیریت برنامه‌های کاری می‌شود که از این استفاده درست شود تا از ائتلاف وقت جلوگیری شود.»

تا هنوز مشخص نیست که رهبر طالبان چرا و بر اساس چه دلیلی این تصمیم را گرفته است، اما پیش از این حکومت طالبان در افغانستان محدودیت‌هایی بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده بود که به گفته شماری خبرنگاران، دسترسی آنان به اطلاعات را دشوار و در برخی موارد ناممکن ساخته است.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، ، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد و تا کنون نیز این موضوع به‌طور رسمی تأیید نشده است، اما پیش از این در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر شده که در آن دیده می‌شود برخی اعضای طالبان تیلفون‌های هوشمند خود را می‌شکنند و می‌گویند این کار را بر اساس حکم ملا هبت‌الله رهبر شان انجام می‌دهند.