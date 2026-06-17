کلیمالله، یک باغدار از قریه سیدآباد ولایت میدان وردک می گوید که به دلیل خشکسالیهای پیدرپی، سطح آبهای زیرزمینی کاهش یافته، بسیاری از کاریزها و چشمهها خشک شده و سطح آب پایین رفته است.
او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که خشکسالی باغداری و مالداری را نیز آسیب زده، اما در عین حال برای امسال امیدوار است، زیرا به گفته او بارندگیهای زمستان و بهار امسال نسبتاً خوب بوده است:
امسال نسبت به سالهای دیگر بهتر بوده، در بهار بارانهای خوب شد و در زمستان هم برف خوب بارید
«حاصلات باغهای سیب، زردآلو و سایر میوهها کاهش یافته، به دلیل خشک شدن چراگاهها ،علف برای مواشی نیز کم شده ، اما امسال نسبت به سالهای دیگر بهتر بوده، در بهار بارانهای خوب شد و در زمستان هم برف خوب بارید، امید داریم امسال حاصلات ما خوب باشد.»
محمدشاه، باشنده ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار که باغ انار دارد، نیز نظر مشابهی دارد.
«امسال در کندهار خشکسالی نسبت به سالهای گذشته کمی کمتر شده، اما آبهای زیرزمینی پایین رفته، دهقانان نگران اند ولی از بارانها خوشحال هستند، وضعیت نسبت به سالهای گذشته بهتر است. اگر از سیلابها جلوگیری شود و بندهای بزرگ و کوچک ساخته شود، این هم بسیار مفید خواهد بود.»
در مورد اینکه بارانهای زمستان گذشته و امسال تا چه اندازه در کاهش خشکسالی در افغانستان کمک کرده است، از شیر محمد حاتمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش او به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
اما پیش از این، باز محمد فیضان معاون بخش آبیاری و منابع طبیعی این وزارت، ، در دیدار با مسئولان هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گفته بود که افغانستان با مشکلات جدی ناشی از تغییر اقلیم و خشکسالی مواجه است.
او همچنان گفته بود که این وضعیت به زراعت آسیب رسانده و برای کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم، خواستار گسترش همکاریهای نهادهای بینالمللی شده بود.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد (FAO) نیز در ۱۳ جوزا در یک گزارش گفت که اگرچه وضعیت حاصلات زراعتی تا حدی بهتر پیشبینی شده، اما افغانستان هنوز با مشکلات جدی در منابع آب مواجه است.
کارشناسان بخش زراعت و محیط زیست نیز با تأیید این موضوع میگویند بارانها خوب بوده، اما باید در بخش مدیریت آب نیز کار صورت گیرد.
ساحل دوران، یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
بارانهای نسبتاً خوب زمستان و بهار گذشته در بسیاری از مناطق افغانستان تأثیر مثبت بر خشکسالی داشته، اما این به معنای پایان خشکسالی نیست.
«بارانهای نسبتاً خوب زمستان و بهار گذشته در بسیاری از مناطق افغانستان تأثیر مثبت بر خشکسالی داشته، اما این به معنای پایان خشکسالی نیست. افغانستان هنوز با مشکل خشکسالی مواجه است، زیرا چندین سال پیدرپی خشکسالی وجود داشته و تغییر اقلیم نیز ادامه دارد. یک سال باران نمیتواند این مشکل را حل کند؛ علاوه بر باران، مدیریت آب نیز بسیار مهم است.»
او ساخت بندها، جمعآوری آب باران، ایجاد حوضچهها، جلوگیری از حفر بیرویه چاههای عمیق، استفاده معقول از آب، آگاهی عامه، آبیاری قطرهای و کشت بذرهای کمآببر را از راهکارهای مهم مدیریت آب میداند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز با اشاره به تأثیرات تغییر اقلیم گفته که کمبود آب و خشکسالی بزرگترین تهدید در افغانستان است.
یوناما در ۱۵ جوزا گفت که نیمی از جمعیت افغانستان تحت تأثیر خشکسالی و کمبود آب قرار دارند و خشکسالی دوامدار بر زراعت، که ستون اصلی زندگی در مناطق روستایی است، تأثیر شدید گذاشته است.
یوناما ولایتهای کندهار، هلمند، نیمروز، زابل و ارزگان را از جمله ولایات شدیداً آسیبدیده از خشکسالی یاد کرده گفته که خشکسالی دوامدار، کاهش بارندگی و استخراج غیرمعقول آبهای زیرزمینی، سیستم آبی کشور را تا حد زیادی از بین برده است.