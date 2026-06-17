ترکیه از بازداشت یکی از اعضای مهم داعش خراسان خبرداد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفته است اگر از نتایج تفاهم‌نامه با ایران راضی نباشد و تهران رفتار خود را تغییر ندهد، امریکا دوباره بر ایران حمله نظامی خواهد کرد.

ترمپ روز چهارشنبه در حاشیه نشست سران گروه هفت در فرانسه، در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس‌جمهور مصر گفت:

«این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آن‌ها شلیک می‌کنیم و روی سرشان بمب می‌اندازیم.»

او همچنان گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دالری امریکا در ایران را رد کرد، اما گفت که امریکا مانع سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران نخواهد شد.

متن کامل تفاهم‌نامه هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده است.