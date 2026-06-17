سازمان جهانی صحت از ثبت دو مورد جدید پولیو در افغانستان خبر داد

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف می گوید که بیش از ۸.۸ میلیون کودک در افغانستان هم‌زمان در معرض دست‌کم سه خطر اقلیمی مانند سیل، خشکسالی، موج گرما و طوفان‌های گردوغبار قرار دارند.

براساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۶ جوزا درصفحه ایکس خود نشر کرد، بیش از ۷۵ درصد کودکان با خشکسالی، بیش از نیمی با گرمای شدید و حدود ۱.۷ میلیون کودک با خطر سیلاب‌های مواجه‌اند.

براساس این گزارش افغانستان در جنوب آسیا از نظر آسیب‌پذیری کودکان در برابر تغییرات اقلیمی در بالاترین سطح قرار دارد.

این نهاد تأکید کرده است که بحران اقلیمی همراه با فقر غذایی، سوءتغذیه و ضعف خدمات صحی، زندگی و آینده کودکان را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

یونیسف خواستار سرمایه‌گذاری فوری در خدمات آموزشی، صحی و اجتماعی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی شده و تأکید کرده است که بدون این اقدامات، آسیب‌پذیری کودکان افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان صدها خانواده را متضرر ساخته است.