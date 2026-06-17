افغانستان
سازمان جهانی صحت از ثبت دو مورد جدید پولیو در افغانستان خبر داد
سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه ۲۷ جوزا اعلام کرد که دو مورد تازه بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است و با این حساب، شمار کل موارد ثبتشده در سال ۲۰۲۶ به شش مورد رسیده است.
بر اساس گزارش این سازمان، موارد جدید در ولسوالی ناری ولایت کنر و ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند ثبت شدهاند. علایم این بیماری در ۱۴ اپریل و ۷ می ظاهر شده بود.
افغانستان و پاکستان همچنان تنها دو کشور جهان هستند که ویروس وحشی پولیو در آنها ریشهکن نشده است.
طبق این گزارش، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، شش مورد پولیو در افغانستان و سه مورد در پاکستان ثبت شده است. در سال ۲۰۲۵ نیز ۲۱ مورد در افغانستان و ۳۱ مورد از این ویروس در پاکستان ثبت شده بود.
همچنین افغانستان امسال تاکنون ۳۴ نمونه محیطی مثبت و پاکستان ۹۰ نمونه محیطی مثبت ثبت کردهاند.
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اوچا: افزایش محدودیتهای طالبان دسترسی زنان به خدمات حیاتی را کاهش داده است
دفتر هماهنگی کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داده است که افزایش محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران، دسترسی آنان به خدمات حیاتی و نجاتبخش را بیش از پیش محدود کرده است.
این نهاد گفته است که افغانستان هنوز یکی از بالاترین نرخهای مرگومیر مادران در جهان را دارد.
اولگا چِروکو، یکی از مسئولان بخش افغانستان در اوچا، در پیام ویدیویی گفته است که افغانستان با حدود ۶۰۰ مرگ مادر در هر ۱۰۰ هزار ولادت، در شمار کشورهایی با بلندترین نرخ مرگومیر مادران قرار دارد.
او تأکید کرده که بحران جاری بشری بیشترین تأثیر را بر زنان و دختران گذاشته است.
اوچا همچنین گفته است که محدودیتها بر فعالیتهای زنان و فرصتهای کاری، روند ارائه کمکهای بشری و موثریت خدمات صحی را به طور جدی تهدید میکند، در حالی که میلیونها افغان به کمکهای بشری نیاز دارند.
رئیسجمهور ازبکستان: خط آهن ترانسافغان دسترسی به بنادر جنوبی را فراهم میکند
شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان گفت که کشورش بهطور فعال روی پروژه خط آهن ترانسافغان کار میکند.
او روز چهارشنبه، ۲۷ جوزا در نشست بینالمللی سرمایهگذاری در تاشکند گفته است که این دهلیز ترانزیتی، دسترسی کشورهای منطقه به بنادر جنوبی را آسان کرده و آسیا را به اروپا وصل خواهد کرد.
افغانستان، پاکستان و ازبکستان در سال ۲۰۲۱ توافق ساخت یک خط آهن ۵۷۳ کیلومتری را امضا کرده بودند. هزینه این پروژه حدود ۴.۸ میلیارد دالر برآورد شده است.
فرانسه عاملان مرگ ۲۷ پناهجو در کانال مانش را محاکمه میکند
انتظار میرود فرانسه ۱۴ تن، عمدتاً شهروندان افغانستان و عراق را، در پیوند به غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در کانال مانش محاکمه کند.
این رویداد به ماه نومبر سال ۲۰۲۱ بازمیگردد؛ زمانی که ۲۷ پناهجو پس از غرق شدن قایقشان در کانال مانش جان باختند.
سارنوالان فرانسه روز سهشنبه ۲۶ جوزا اعلام کردند که این ۱۴ تن به اتهام قاچاق انسان، قتل غیرعمد و عضویت در یک شبکه جرمی سازمانیافته تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
به گفته مقامها، متهمان در بخشهای مختلف این عملیات، از انتقال مهاجران و رانندگی گرفته تا سازماندهی سفرهای غیرقانونی، نقش داشتهاند.
بیشتر قربانیان این حادثه مهاجران کُرد عراقی بودند و گمان میرود چهار تن دیگر نیز همچنان ناپدید باشند.
مقامهای فرانسوی هنوز زمان دقیق آغاز این محاکمه را اعلام نکردهاند.
فرانسه همچنان یکی از مسیرهای اصلی مهاجرانی است که تلاش میکنند از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند.
ادامۀ کمکهای بشردوستانه هند؛ محمولۀ جدید دوا به کابل رسید
هند پنج تُن دیگر از داروهای ضروری را به کابل تحویل داد.
راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، روز چهارشنبه ۲۷ جوزا در شبکه ایکس نوشت که این داروها برای رفع نیازهای صحی مردم افغانستان فرستاده شده است.
او افزود که با ارسال این محموله، هند بار دیگر بر تعهد پایدار خود به کمکهای بشردوستانه و حمایت از رفاه مردم افغانستان تأکید میکند.
هند پیش از این نیز در اول جوزا، ۲۰ تُن مواد ضروری طبی مربوط به واکسیناسیون کودکان را به کابل ارسال کرده بود.
این کشور در سالهای اخیر چندین بار واکسین، دارو و سایر تجهیزات طبی را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک کرده است.
در ماههای اخیر، هند و حکومت طالبان روابط خود را در بخشهای سیاسی، اقتصادی و صحی گسترش دادهاند.
یونیسف: میلیونها کودک در افغانستان در معرض خطرات جدی اقلیمی قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف می گوید که بیش از ۸.۸ میلیون کودک در افغانستان همزمان در معرض دستکم سه خطر اقلیمی مانند سیل، خشکسالی، موج گرما و طوفانهای گردوغبار قرار دارند.
براساس این گزارش که روز سهشنبه ۲۶ جوزا درصفحه ایکس خود نشر کرد، بیش از ۷۵ درصد کودکان با خشکسالی، بیش از نیمی با گرمای شدید و حدود ۱.۷ میلیون کودک با خطر سیلابهای مواجهاند.
براساس این گزارش افغانستان در جنوب آسیا از نظر آسیبپذیری کودکان در برابر تغییرات اقلیمی در بالاترین سطح قرار دارد.
این نهاد تأکید کرده است که بحران اقلیمی همراه با فقر غذایی، سوءتغذیه و ضعف خدمات صحی، زندگی و آینده کودکان را بهطور جدی تهدید میکند.
یونیسف خواستار سرمایهگذاری فوری در خدمات آموزشی، صحی و اجتماعی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی شده و تأکید کرده است که بدون این اقدامات، آسیبپذیری کودکان افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که سیلابهای اخیر در ولایتهای مختلف افغانستان صدها خانواده را متضرر ساخته است.
جرمنی ۳۰ مهاجر افغان محکوم به جرایم را اخراج کرد
جرمنی شماری دیگری از مهاجران افغان را که به جرایم مختلف از جمله تجاوز جنسی، قتل غیرعمد و آزار جنسی محکوم شده بودند، اخراج کرده است.
خبرگزاری دی پی ای گزارش داده است که روز سهشنبه، ۳۰ تن از این افراد با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل منتقل شدند. همزمان، شماری از افراد در ترمینال این میدان هوایی در اعتراض به این اقدام تجمع کردند.
دولت جرمنی این اخراجها را در چارچوب توافق با مقامهای طالبان و با هدف بازگرداندن افراد محکوم به جرایم جدی انجام میدهد؛ اقدامی که با انتقادهایی درباره همکاری با طالبان روبهرو شده است.
این در حالی است که پیش از این، یک پرواز برنامهریزیشده برای پایان ماه می به دلیل خودداری طالبان از همکاری لغو شده بود. همچنان جرمنی روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده و برای انتقال این افراد با طالبان در تماس است.
اتحادیه اروپا نیز در تلاش برای بازگرداندن مهاجران افغان فاقد اقامت است. هفته گذشته، کمیشنر اتحادیه اروپا گفته بود که در این زمینه چارهای جز گفتوگو با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغان وجود ندارد.
برونو لمارکی بهعنوان معاون جدید نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان کار خود را در کابل آغاز کرد
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد (یوناما) اعلام کرده است که برونو لمارکی، معاون جدید نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و هماهنگکننده مقیم و امور بشردوستانه برای افغانستان، روز سهشنبه رسماً کار خود را در کابل آغاز کرد.
یوناما روز سهشنبه در صفحه فیسبوک خود نشر کرده آمده که وی از سوی آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، به این سمت تعیین شده و جانشین اندریکا راتواته شده است.
براساس اعلامیه برونو لمارکی مسئول هماهنگی فعالیتهای تمامی نهادها، صندوقها و برنامههای سازمان ملل متحد در افغانستان خواهد بود و رهبری بخش انکشافی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) را نیز برعهده خواهد داشت.
براساس اعلامیه لمارکی پیش از این، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ بهعنوان معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در مأموریت پاسداران صلح سازمان ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کانگو (مونوسکو) و هماهنگکننده مقیم و امور بشردوستانه در آن کشور ایفای وظیفه کرده است.
طالبان از توافق ایران و امریکا استقبال کرد؛ «گامی مثبت برای منطقه»
حکومت طالبان در افغانستان از توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و آن را یک گام مثبت دانسته است.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، روز سهشنبه ۲۶ جوزا در نشست پژوهشگران و مقامهای مراکز مطالعات استراتژیک افغانستان، آسیای میانه و آذربایجان در کابل گفت که اگر این توافق عملی شود، اقدامی مثبت و به سود منطقه خواهد بود.
متقی افزود که ای کاش توافقها و تصمیمهایی که پس از جنگ به دست میآیند، پیش از آغاز درگیریها مورد توجه قرار میگرفت و مسائل از راه گفتوگو حل میشد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۵ جوزا اعلام کرد که برای توقف جنگ در شرق میانه، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران از سوی امریکا، توافقی میان دو کشور حاصل شده است.
ایران نیز تأیید کرده است که این توافق نهایی شده و مراسم امضای رسمی آن روز جمعه ۲۹ جوزا در سویس برگزار خواهد شد.
وزارت خارجه طالبان روز سهشنبه میزبان یک نشست منطقهای خواهد بود
مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه حکومت طالبان روز سهشنبه ۲۶ جوزا میزبان یک نشست منطقهای با حضور مسئولان و سیاستگذاران مرکزهای استراتژیک از کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در کابل خواهد بود.
رسانههای داخلی از جمله رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از وزارت خارجه طالبان گزارش دادند که در این نشست روی اتصال منطقهای، ثبات، تجارت، انرژی، ترانزیت، سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی بحث خواهد شد.
گفته میشود که در این نشست مسئولان، سیاتگذاران و پژوهشگران مراکز مطالعات استراتژیک کشورهای ازبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و آذربایجان اشتراک خواهند کرد.