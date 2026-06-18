جهان
کاهش بهای نفت پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و ایالات متحده
بهدنبال امضای یادداشت تفاهم ایران و ایالات متحده بهدست روسای جمهور امریکا و ایران، بهای نفت در بازارهای آسیایی باز هم کاهش یافت.
بر این اساس هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهشی معادل ۱.۴ درصد، به ۷۸ دالر و ۴۲ سنت رسید. نفت شاخص وست تگزاس هم یا سقوطی به میزان ۱.۷ درصد به ۷۵ دالر و ۴۷ سنت برای هر بشکه رسید.
در پس امضای یادداشت تفاهم از سوی سران دو کشور، ارزش برابری دالر امریکا در مقابل سایر ارزهای عمده هم شاهد جهشی قابل توجه بود؛ اما ساعتی بعد، اعلام تصمیم «فدرال ریزرو» باعث کاهش مجدد و نسبی آن شد.
بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که هرچند نرخ بهره را فعلاً ثابت نگه میدارد، اما در ماههای آینده برای مقابله با تورم و افزایش قیمتها، احتمال افزایش این نرخ بالا است.
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ترمپ میگوید ممکن است بتواند سلاحها و تجهیزات نظامی امریکا را از افغانستان خارج کند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، بار دیگر تأکید کرد که تمام تجهیزات و سلاحهای نظامی باقیمانده امریکا را از افغانستان خارج خواهد کرد.
بر اساس گزارش فاکس نیوز، رئیسجمهور ترمپ این اظهارات را روز چهارشنبه ۲۷ جوزا در حاشیه نشست سران گروه هفت (G7) در فرانسه و در یک کنفرانس خبری مطرح کرد؛ کنفرانسی که بیشتر بر توافق با ایران و برنامه هستهای آن کشور متمرکز بود. دونالد ترمپ گفت که شاید بتواند تجهیزاتی را که اردوی امریکا هنگام خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و در دوران ریاستجمهوری جو بایدن بر جای گذاشته بود، دوباره به دست آورد.
او بار دیگر از عملکرد سیاست خارجی بایدن انتقاد کرد و با اشاره به تصمیم رئیسجمهور پیشین دموکرات امریکا گفت که وی تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود و دهها هواپیمای نظامی، هزاران وسیله نقلیه زمینی و بیش از ۳۰۰ هزار قبضه سلاح را در آنجا باقی بگذارد.
وزارت دفاع امریکا در ماه جون ۲۰۲۲ برآورد کرده بود که تجهیزات نظامی به ارزش ۷٫۱۲ میلیارد دالر به دست طالبان افتاده است.
طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، در حالی کابل را تصرف کردند که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هنوز به طور کامل پایان نیافته بود.
توافقنامه میان ایران و امریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شد
رؤسای جمهور امریکا و ایران توافقنامهای را امضا کردند که به جنگ در شرقمیانه پایان میدهد و بلافاصله اجرایی میشود.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز چهارشنبه ۲۷ جوزا، پس از نشست سران هفت کشور صنعتی بزرگ (G7) در فرانسه، این تفاهمنامه را در جریان ضیافت شام و در روشنایی شمعها در قصر ورسای امضا کرد.
ویدیویی که از سوی قصر سفید و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در شبکه ایکس منتشر شده است، نشان میدهد که ترمپ این سند را امضا میکند.
او هنگام امضای سند گفت: «این کار آسان نبود.» در همان حال، امانوئل مکرون، رئیسجمهور کشور میزبان فرانسه، و دیگر مهمانان برای او دست زدند.
مکرون در صفحه ایکس خود نوشت: «این توافق راه را برای صلح پایدار هموار میکند و بر اساس آن تنگه هرمز دوباره بازگشایی خواهد شد.»
خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، نیز تصاویری را منتشر کرده است که در آن مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، هنگام امضای توافق میان ایران و ایالات متحده دیده میشود.
در این تصاویر، رئیسجمهور ایران صفحه توافق را به سوی دوربینها گرفته است و امضاهای هر دو رئیسجمهور، ایران و امریکا، روی آن دیده میشود.
قرار بود این توافقنامه که شامل ۱۴ ماده است، روز جمعه در سوئیس به امضا برسد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که هرچند برای این توافق دیگر به مراسم رسمی اضافی نیازی نیست، اما مطابق برنامه قبلی، هیئتهای دو کشور در سوئیس حضور خواهند داشت و دور دوم مذاکرات را آغاز خواهند کرد.
ترمپ: در صورت تغییر نکردن رفتار ایران، دوباره حمله میکنیم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده گفته است اگر از نتایج تفاهمنامه با ایران راضی نباشد و تهران رفتار خود را تغییر ندهد، امریکا دوباره بر ایران حمله نظامی خواهد کرد.
ترمپ روز چهارشنبه در حاشیه نشست سران گروه هفت در فرانسه، در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیسجمهور مصر گفت:
«این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک میکنیم و روی سرشان بمب میاندازیم.»
او همچنان گزارشها درباره سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دالری امریکا در ایران را رد کرد، اما گفت که امریکا مانع سرمایهگذاری سایر کشورها در ایران نخواهد شد.
متن کامل تفاهمنامه هنوز بهطور رسمی منتشر نشده است.
ترکیه از بازداشت یکی از اعضای مهم داعش خراسان خبرداد
سازمان استخبارات ملی ترکیه (MIT) یکی از اعضای مهم شاخه داعش خراسان به نام احمد کازانجی را بازداشت و به ترکیه منتقل کرده است.
رسانههای ترکیه روز چهارشنبه، ۲۷ جوزا گزارش دادهاند که او با نامهای «ابو عبیده» و «ابو ابراهیم» نیز شناخته میشد و از مسئولان مهم بخش رسانهای این گروه بوده است.
براساس گزارش ها او از ترکیه به منطقه افغانستان–پاکستان رفته و در کمپهای آموزشی داعش فعالیت داشته است.
به گفته منابع امنیتی، او در جذب و انتقال جنگجویان نیز نقش داشته و تلاش داشت بهطور غیرقانونی به ترکیه بازگردد.
عبور نفتکشهای ایرانی از تنگۀ هرمز، برای نخستینبار در دو ماه گذشته
نخستین نفتکشهای حامل نفت خام ایران از زمان آغاز محاصرۀ دریایی امریکا، از تنگۀ هرمز عبور کردهاند. این موضوع را صبح چهارشنبه ۲۷ جوزا یکی از وبسایتهای ردیابی کشتیها اعلام کرد.
این در حالی است که قرار است روز جمعه ۲۹ جوزا، نمایندگان ارشد ایران و ایالات متحده در سوئیس توافقنامۀ میان دو کشور را با هدف پایان دادن به جنگ امضا کنند.
وبسایت تانکر ترکرز (Tanker Trackers) که روند ذخیرهسازی و انتقال محمولههای نفتی را ردیابی میکند، براساس یافتههای دیجیتالی منطبق با تصاویر ماهوارهای، «نخستین صادرات نفت خام ایران در دو ماه گذشته» را تأیید کرده است.
این وبسایت در شبکه ایکس نوشته است که دستکم دو نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران، در مجموع ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام را بارگیری کرده و به سوی مقصدهای خود در حرکتاند.
تانکر ترکرز همچنین از عبور سومین نفتکش ایرانی از محدودۀ محاصرۀ دریایی امریکا خبر داده است.
گروه هفت: فشار بر روسیه افزایش مییابد؛ حمایت از توافق ایران و امریکا
رهبران کشورهای گروه هفت (G7) بار دیگر بر حمایت خود از اوکراین، از جمله حفظ تمامیت ارضی این کشور، تأکید کرده و توافق کردند که فشار بر اقتصاد جنگی روسیه را افزایش دهند.
رهبران این کشورها روز چهارشنبه ۲۷ جوزا، در اعلامیهای مشترک گفتند: "در این راستا، تحریمهای خود علیه روسیه را تشدید خواهیم کرد که محدودیتها بر بخشهای نفت و گاز این کشور را نیز در بر میگیرد."
رهبران گروه هفت در جریان نشست خود در فرانسه، از توافق میان ایالات متحده امریکا و ایران نیز استقبال کرده و اعلام کردند که برای عملیشدن این توافق آماده همکاری هستند.
آنان همچنان تأکید کردند که برای ایجاد مسیرهای بیشتر انتقال انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد.
گروه هفت (G7) متشکل از ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و جاپان است.
دونالد ترمپ میگوید توافق با ایران را برای کانگرس امریکا ارسال خواهد کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز سهشنبه ۲۶ جوزا دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران را برای کنگره آمریکا ارسال خواهد کرد اعلام کرد توافق صلح با ایران را برای «بررسی» به کانگرس امریکا میفرستد.
او در جریان دیدار با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، در حاشیه نشست گروه ۷ در فرانسه به خبرنگاران گفت: «هرگز به فرستادن آن فکر نکرده بودم، حتی یک بار هم به آن فکر نکرده بودم، اما این کار را خواهم کرد. آن را به کانگرس میفرستم. از این ایده خوشم میآید.»
برخی قانونگذاران جمهوریخواه پیشتر خواستار بررسی متن این توافق شده بودند.
آقای ترمپ همچنین وعده داد که متن توافق با ایران را «ظرف یکی دو روز آینده» بهصورت عمومی منتشر خواهد کرد و حتی این احتمال را مطرح کرد که کل سند را در برابر دوربینها قرائت کند.
او گفت که منتظر فراهم شدن یک «فضای رسمی» برای انتشار عمومی این متن است.
او در ادامه افزود: «محتوای آن این است: ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت.»
ایران و امریکا یادداشت تفاهم پایان جنگ را که یک سند کلی و به گفتهٔ جیدی ونس معاون رئیسجمهور ایالات متحده، در «یکونیم صفحه» تنظیم شده است، روز ۲۴ جوزا به صورت الکترونیکی امضا کردند و قرار است روز ۲۹ جوزا در سوئیس با حضور مقامهای ارشد دو کشور به شکل حضوری نیز امضا شود.
سوئیس روز سهشنبه اعلام کرد برگزاری مراسم امضای توافق موقت میان امریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگ در شرق میانه در اقامتگاه کوهستانی بورگناشتوک در مرکز سوئیس برنامهریزی شده است.
بریتانیا سومین کشوری که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع میکند
بریتانیا استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال در این کشور ممنوع میکند.
کییر استارمر، صدراعظم بریتانیا، روز دوشنبه ۲۵ جوزا گفت که این شبکهها کودکان و نوجوانان را در معرض محتوایی قرار میدهند که «خطرناک» است و «برای اعتیادآور بودن طراحی شدهاند».
براساس اعلام حکومت بریتانیا، این ممنوعیت شامل پلتفرمهایی مانند اسنپچت، تیکتاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و ایکس میشود، اما خدمات پیامرسانی مانند واتساپ را در بر نمیگیرد.
بریتانیا سومین کشوری است که در این زمینه اقدام میکند.
کانادا روز چهارشنبه ۲۰ جوزا لایحهای را به پارلمان این کشور ارائه کرد که براساس آن استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی ممنوع خواهد شد.
پیش از این، استرالیا در ماه قوس سال گذشته نخستین کشوری بود که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع کرد.
ونس: ترمپ ممکن است متن توافق با ایران را پیش از جمعه منتشر کند
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرده است که دونالد ترمپ ممکن است متن توافق میان واشنگتن و تهران را پیش از مراسم رسمی امضای آن در روز جمعه ۲۹ جوزا، منتشر کند.
او گفت این توافق پیشتر بهگونه الکترونیکی از سوی رهبران دو طرف امضا شده است.
ونس در گفتوگو با فاکسنیوز، گزارشها درباره پرداخت ۲۴ میلیارد دالر از سوی امریکا به ایران را «کاملاً نادرست» خواند و گفت این توافق، بازگشایی فوری تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای را تضمین میکند.
او همچنان هشدار داد که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، از مزایای این توافق محروم خواهد شد و اداره ترمپ میتواند گزینههایی مانند بازگرداندن محاصره یا از سرگیری حملات نظامی را در نظر بگیرد.
معاون رئیسجمهور امریکا در عین حال تأکید کرد که هدف ترمپ «تغییر رفتار» جمهوری اسلامی ایران است، نه تغییر نظام حاکم در آن کشور.