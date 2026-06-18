کاهش بهای نفت پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و ایالات متحده

به‌دنبال امضای یادداشت تفاهم ایران و ایالات متحده به‌دست روسای جمهور امریکا و ایران، بهای نفت در بازارهای آسیایی باز هم کاهش یافت.

بر این اساس هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهشی معادل ۱.۴ درصد، به ۷۸ دالر و ۴۲ سنت رسید. نفت شاخص وست تگزاس هم یا سقوطی به میزان ۱.۷ درصد به ۷۵ دالر و ۴۷ سنت برای هر بشکه رسید.

در پس امضای یادداشت تفاهم از سوی سران دو کشور، ارزش برابری دالر امریکا در مقابل سایر ارزهای عمده هم شاهد جهشی قابل توجه بود؛ اما ساعتی بعد، اعلام تصمیم «فدرال ریزرو» باعث کاهش مجدد و نسبی آن شد.

بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که هرچند نرخ بهره را فعلاً ثابت نگه می‌دارد، اما در ماه‌های آینده برای مقابله با تورم و افزایش قیمت‌ها، احتمال افزایش این نرخ بالا است.