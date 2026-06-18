دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، بار دیگر تأکید کرد که تمام تجهیزات و سلاح‌های نظامی باقی‌مانده امریکا را از افغانستان خارج خواهد کرد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، رئیس‌جمهور ترمپ این اظهارات را روز چهارشنبه ۲۷ جوزا در حاشیه نشست سران گروه هفت (G7) در فرانسه و در یک کنفرانس خبری مطرح کرد؛ کنفرانسی که بیشتر بر توافق با ایران و برنامه هسته‌ای آن کشور متمرکز بود. دونالد ترمپ گفت که شاید بتواند تجهیزاتی را که اردوی امریکا هنگام خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن بر جای گذاشته بود، دوباره به دست آورد.

او بار دیگر از عملکرد سیاست خارجی بایدن انتقاد کرد و با اشاره به تصمیم رئیس‌جمهور پیشین دموکرات امریکا گفت که وی تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود و ده‌ها هواپیمای نظامی، هزاران وسیله نقلیه زمینی و بیش از ۳۰۰ هزار قبضه سلاح را در آنجا باقی بگذارد.

وزارت دفاع امریکا در ماه جون ۲۰۲۲ برآورد کرده بود که تجهیزات نظامی به ارزش ۷٫۱۲ میلیارد دالر به دست طالبان افتاده است.

طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، در حالی کابل را تصرف کردند که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هنوز به طور کامل پایان نیافته بود.