شماری از خانواده‌های افغان می‌گویند کودکان‌شان این نوع غذاها را بسیار دوست دارند و چون غذای دیگری نمی‌خورند، ناچارند بارها خواسته‌های آنان را برآورده کنند.

نظیفه ستانکزی، باشنده خوشحال خان مینه شهر کابل، در مورد یکی از کودکان خانواده‌اش می‌گوید که به‌گفته او فقط فست‌فود یا غذاهای آماده می‌خورد.

غذاهای سرخ شده را خیلی دوست دارد. حتی روزانه سه تا چهار بار چپس بازاری، برگر، بولانی یا فلافل می‌خورد

"یک برادر کوچک هفت ساله دارم که مثل دیگر کودکان علاقه بسیار زیادی به فست‌فود دارد. غذاهای سرخ شده را خیلی دوست دارد. حتی روزانه سه تا چهار بار چپس بازاری، برگر، بولانی یا فلافل می‌خورد، یا در خانه از ما می‌خواهد برایش چپس یا چیزی مشابه آن آماده کنیم."

نجیب‌الله، باشنده شهر مزارشریف ولایت بلخ نیز همین مشکل را دارد: "با وجود این‌که از نظر اقتصادی در سطح متوسط هستم، اما درخواست کودکانم این است که همیشه برای‌شان فست‌فود تهیه شود، مانند پیتزا، برگر و غیره، و من مجبورم خواسته‌های‌شان را برآورده کنم."

زرکه، باشنده جلال‌آباد ولایت ننگرهار، می‌گوید کودکانش فست‌فود می‌خواهند، اما او فقط گاهی برای‌شان تهیه می‌کند: "فست‌فود غذاهای است که فایده ندارند، اما ضررهایش زیاد است. داکتران هم می‌گویند نباید زیاد مصرف شود. کودکانم همیشه از من می‌خواهند فست‌فود برای‌شان تهیه کنم، اما من همیشه نه، بلکه گاهی برای‌شان آماده می‌کنم."

متخصصان صحی، مصرف زیاد فست‌فود برای کودکان را مضر می‌دانند و به جای آن تأکید می‌کنند که باید غذاهایی داده شود که دارای ویتامین‌ها و منرال‌ها باشند.

مصرف زیاد فست‌فود تأثیر منفی بر سلامت کودکان دارد، زیرا در این غذاها معمولاً چربی، نمک، شکر و کالری زیاد وجود دارد که فقط به‌طور مؤقت احساس سیری می‌دهد

واحدالله حبیبی عبدالرحیم‌زی، مسئول بخش اطفال شفاخانه صحت عامه ننگرهار، به رادیو آزادی گفت: "طبیعی است که کودکان رنگ‌های تند مانند سرخ، زرد و رنگ‌های جذاب دیگر را بیشتر دوست دارند، اما مصرف زیاد فست‌فود تأثیر منفی بر سلامت کودکان دارد، زیرا در این غذاها معمولاً چربی، نمک، شکر و کالری زیاد وجود دارد که فقط به‌طور مؤقت احساس سیری می‌دهد، اما مواد مورد نیاز رشد کودک مانند ویتامین‌ها و مواد معدنی در آن وجود ندارند."

او تأکید می‌کند که برای کودکان باید غذاهایی تهیه شود که به مقدار مناسب همه مواد ضروری را داشته باشند، مانند سبزیجات و میوه‌ها.

به‌گفته او، مصرف زیاد فست‌فود باعث افزایش وزن کودکان می‌شود و خطر بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد. همچنین به دندان‌ها نیز آسیب می‌زند.

هرچند در افغانستان از گذشته رستورانت‌های فست‌فود وجود داشته، اما در سه دهه اخیر تعداد آن‌ها بیشتر شده‌است.

مصاحبه شونده‌گان در این گزارش می‌گویند زمانی‌که همراه خانواده بیرون می‌روند، کودکان‌شان بر خرید فست‌فود اصرار می‌کنند.

همچنین به گفته آنان، در مقابل برخی مکاتب نیز غرفه‌ها و کراچی‌های سیار این نوع غذاها وجود دارند که کودکان آن‌ها را دور از چشم خانواده‌ها خریداری و مصرف می‌کنند.

آن‌ها ادعا می‌کنند که علاوه بر مشکلات صحی که داکتران به آن اشاره می‌کنند، این غذاها به دلیل تهیه در کنار جاده‌ها معمولاً از نظر صحی نیز مناسب نیستند و می‌توانند باعث بیماری کودکان شوند.

با این حال، شماری از فروشنده‌گان پیش‌تر به رادیو آزادی گفته بودند که به پاکی و صحت توجه جدی دارند و به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه دکان، مجبورند کار خود را به شکل سیار ادامه دهند.