۴۷ نهاد مدنی، حقوق بشری و جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نامه‌ای مشترک از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که تعامل با طالبان و اخراج اجباری مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کند.

این نامه که روز پنج‌شنبه ۲۸ جوزا در وبسایت رواداری منتشر شده، خطاب به مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نوشته شده و در آن نسبت به پیامدهای سیاسی، حقوقی و امنیتی گسترش روابط با طالبان هشدار داده شده است.

امضاکنندگان تاکید کردند که اقداماتی مانند پذیرش دیپلمات‌های طالبان از سوی برخی کشورهای اروپایی و تسهیل سفر هیأت‌های این گروه به اروپا می‌تواند به «مشروعیت‌بخشی» طالبان منجر شود.

این نهادها همچنین نگرانی خود را از اخراج مهاجران افغان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز کرده و خواستار رعایت اصل «عدم بازگرداندن اجباری» افراد به کشورهای ناامن شده‌اند.

به گفته آنان، بازگشت اجباری برخی پناهجویان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت، ممکن است با خطرات امنیتی همراه باشد.

این درحالی است که اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عضو در ماه‌های اخیر تماس‌هایی را با طالبان برای بررسی مسائل فنی، از جمله موضوع مهاجرت و بازگشت مهاجران برقرار کرده‌اند.

کمیسیون اروپا ماه گذشته تأیید کرد که هیأتی از طالبان را برای گفت‌وگو درباره موضوعات فنی مرتبط با اخراج مهاجران به بروکسل دعوت کرده است.

این تصمیم با واکنش فعالان را برانگیخته است.