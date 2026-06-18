یک گروه حقوق بشری در ایران از اعدام یک شهروند افغان دیگر در این کشور خبر داد

یک گروه حقوق بشری در ایران از اعدام یک شهروند افغان دیگر در این کشور خبر داده است.

گروه دیده‌بان حقوق بشر ایران با نام «حال‌وش» روز پنج‌شنبه، ۲۸ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشته است که این شهروند افغان که چهار سال پیش به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی محکمه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان اعدام شده است.

در این خبرنامه آمده است که نام فرد اعدام‌شده عبدالله جلالی بوده و او باشنده ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز افغانستان معرفی شده است.

این نهاد گفته است که در ماه‌های اخیر شماری از شهروندان افغانستان در کنار شهروندان ایرانی، از جمله بلوچ‌ها، در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همواره این اعدام‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند.