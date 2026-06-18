افغانستان
یک گروه حقوق بشری در ایران از اعدام یک شهروند افغان دیگر در این کشور خبر داد
یک گروه حقوق بشری در ایران از اعدام یک شهروند افغان دیگر در این کشور خبر داده است.
گروه دیدهبان حقوق بشر ایران با نام «حالوش» روز پنجشنبه، ۲۸ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشته است که این شهروند افغان که چهار سال پیش به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی محکمه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان اعدام شده است.
در این خبرنامه آمده است که نام فرد اعدامشده عبدالله جلالی بوده و او باشنده ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز افغانستان معرفی شده است.
این نهاد گفته است که در ماههای اخیر شماری از شهروندان افغانستان در کنار شهروندان ایرانی، از جمله بلوچها، در زندانهای ایران اعدام شدهاند. سازمانهای حقوق بشری همواره این اعدامها را مورد انتقاد قرار دادهاند.
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آزادی ۴۸۵ مهاجر افغان از زندانهای پاکستان
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که این هفته صدها مهاجر دیگر از زندانهای پاکستان آزاد شدهاند.
این وزارت روز پنجشنبه، ۲۸ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت که ۴۸۵ مهاجر افغان پس از آزادی از زندانهای پاکستان از طریق دروازههای تورخم و سپینبولدک وارد کشور شدهاند.
بر اساس این گزارش، ۴۷۵ نفر از طریق تورخم و ۲۸ نفر از طریق سپینبولدک به افغانستان بازگشته و پس از دریافت کمکهای اولیه به مناطق اصلیشان منتقل شدهاند.
در عین حال، همزمان با آزادی برخی مهاجران افغان از زندانها، روند بازداشت مهاجران بدون مدرک افغان در پاکستان نیز همچنان ادامه دارد.
۴۷ نهاد مدنی و حقوق بشری خواستار توقف تعامل اروپا با طالبان و اخراج مهاجران افغان شدند
۴۷ نهاد مدنی، حقوق بشری و جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان در نامهای مشترک از اتحادیه اروپا خواستهاند که تعامل با طالبان و اخراج اجباری مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کند.
این نامه که روز پنجشنبه ۲۸ جوزا در وبسایت رواداری منتشر شده، خطاب به مقامهای ارشد اتحادیه اروپا نوشته شده و در آن نسبت به پیامدهای سیاسی، حقوقی و امنیتی گسترش روابط با طالبان هشدار داده شده است.
امضاکنندگان تاکید کردند که اقداماتی مانند پذیرش دیپلماتهای طالبان از سوی برخی کشورهای اروپایی و تسهیل سفر هیأتهای این گروه به اروپا میتواند به «مشروعیتبخشی» طالبان منجر شود.
این نهادها همچنین نگرانی خود را از اخراج مهاجران افغان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز کرده و خواستار رعایت اصل «عدم بازگرداندن اجباری» افراد به کشورهای ناامن شدهاند.
به گفته آنان، بازگشت اجباری برخی پناهجویان، بهویژه فعالان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت، ممکن است با خطرات امنیتی همراه باشد.
این درحالی است که اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عضو در ماههای اخیر تماسهایی را با طالبان برای بررسی مسائل فنی، از جمله موضوع مهاجرت و بازگشت مهاجران برقرار کردهاند.
کمیسیون اروپا ماه گذشته تأیید کرد که هیأتی از طالبان را برای گفتوگو درباره موضوعات فنی مرتبط با اخراج مهاجران به بروکسل دعوت کرده است.
این تصمیم با واکنش فعالان را برانگیخته است.
ترمپ میگوید ممکن است بتواند سلاحها و تجهیزات نظامی امریکا را از افغانستان خارج کند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، بار دیگر تأکید کرد که تمام تجهیزات و سلاحهای نظامی باقیمانده امریکا را از افغانستان خارج خواهد کرد.
بر اساس گزارش فاکس نیوز، رئیسجمهور ترمپ این اظهارات را روز چهارشنبه ۲۷ جوزا در حاشیه نشست سران گروه هفت (G7) در فرانسه و در یک کنفرانس خبری مطرح کرد؛ کنفرانسی که بیشتر بر توافق با ایران و برنامه هستهای آن کشور متمرکز بود. دونالد ترمپ گفت که شاید بتواند تجهیزاتی را که اردوی امریکا هنگام خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و در دوران ریاستجمهوری جو بایدن بر جای گذاشته بود، دوباره به دست آورد.
او بار دیگر از عملکرد سیاست خارجی بایدن انتقاد کرد و با اشاره به تصمیم رئیسجمهور پیشین دموکرات امریکا گفت که وی تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود و دهها طیاره نظامی، هزاران وسیله نقلیه زمینی و بیش از ۳۰۰ هزار قبضه سلاح را در آنجا باقی بگذارد.
وزارت دفاع امریکا در ماه جون ۲۰۲۲ برآورد کرده بود که تجهیزات نظامی به ارزش ۷٫۱۲ میلیارد دالر به دست طالبان افتاده است.
طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، در حالی کابل را تصرف کردند که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هنوز به طور کامل پایان نیافته بود.
سازمان جهانی صحت از ثبت دو مورد جدید پولیو در افغانستان خبر داد
سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه ۲۷ جوزا اعلام کرد که دو مورد تازه بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است و با این حساب، شمار کل موارد ثبتشده در سال ۲۰۲۶ به شش مورد رسیده است.
بر اساس گزارش این سازمان، موارد جدید در ولسوالی ناری ولایت کنر و ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند ثبت شدهاند. علایم این بیماری در ۱۴ اپریل و ۷ می ظاهر شده بود.
افغانستان و پاکستان همچنان تنها دو کشور جهان هستند که ویروس وحشی پولیو در آنها ریشهکن نشده است.
طبق این گزارش، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، شش مورد پولیو در افغانستان و سه مورد در پاکستان ثبت شده است. در سال ۲۰۲۵ نیز ۲۱ مورد در افغانستان و ۳۱ مورد از این ویروس در پاکستان ثبت شده بود.
همچنین افغانستان امسال تاکنون ۳۴ نمونه محیطی مثبت و پاکستان ۹۰ نمونه محیطی مثبت ثبت کردهاند.
اوچا: افزایش محدودیتهای طالبان دسترسی زنان به خدمات حیاتی را کاهش داده است
دفتر هماهنگی کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داده است که افزایش محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران، دسترسی آنان به خدمات حیاتی و نجاتبخش را بیش از پیش محدود کرده است.
این نهاد گفته است که افغانستان هنوز یکی از بالاترین نرخهای مرگومیر مادران در جهان را دارد.
اولگا چِروکو، یکی از مسئولان بخش افغانستان در اوچا، در پیام ویدیویی گفته است که افغانستان با حدود ۶۰۰ مرگ مادر در هر ۱۰۰ هزار ولادت، در شمار کشورهایی با بلندترین نرخ مرگومیر مادران قرار دارد.
او تأکید کرده که بحران جاری بشری بیشترین تأثیر را بر زنان و دختران گذاشته است.
اوچا همچنین گفته است که محدودیتها بر فعالیتهای زنان و فرصتهای کاری، روند ارائه کمکهای بشری و موثریت خدمات صحی را به طور جدی تهدید میکند، در حالی که میلیونها افغان به کمکهای بشری نیاز دارند.
رئیسجمهور ازبکستان: خط آهن ترانسافغان دسترسی به بنادر جنوبی را فراهم میکند
شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان گفت که کشورش بهطور فعال روی پروژه خط آهن ترانسافغان کار میکند.
او روز چهارشنبه، ۲۷ جوزا در نشست بینالمللی سرمایهگذاری در تاشکند گفته است که این دهلیز ترانزیتی، دسترسی کشورهای منطقه به بنادر جنوبی را آسان کرده و آسیا را به اروپا وصل خواهد کرد.
افغانستان، پاکستان و ازبکستان در سال ۲۰۲۱ توافق ساخت یک خط آهن ۵۷۳ کیلومتری را امضا کرده بودند. هزینه این پروژه حدود ۴.۸ میلیارد دالر برآورد شده است.
فرانسه عاملان مرگ ۲۷ پناهجو در کانال مانش را محاکمه میکند
انتظار میرود فرانسه ۱۴ تن، عمدتاً شهروندان افغانستان و عراق را، در پیوند به غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در کانال مانش محاکمه کند.
این رویداد به ماه نومبر سال ۲۰۲۱ بازمیگردد؛ زمانی که ۲۷ پناهجو پس از غرق شدن قایقشان در کانال مانش جان باختند.
سارنوالان فرانسه روز سهشنبه ۲۶ جوزا اعلام کردند که این ۱۴ تن به اتهام قاچاق انسان، قتل غیرعمد و عضویت در یک شبکه جرمی سازمانیافته تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
به گفته مقامها، متهمان در بخشهای مختلف این عملیات، از انتقال مهاجران و رانندگی گرفته تا سازماندهی سفرهای غیرقانونی، نقش داشتهاند.
بیشتر قربانیان این حادثه مهاجران کُرد عراقی بودند و گمان میرود چهار تن دیگر نیز همچنان ناپدید باشند.
مقامهای فرانسوی هنوز زمان دقیق آغاز این محاکمه را اعلام نکردهاند.
فرانسه همچنان یکی از مسیرهای اصلی مهاجرانی است که تلاش میکنند از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند.
ادامۀ کمکهای بشردوستانه هند؛ محمولۀ جدید دوا به کابل رسید
هند پنج تُن دیگر از داروهای ضروری را به کابل تحویل داد.
راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، روز چهارشنبه ۲۷ جوزا در شبکه ایکس نوشت که این داروها برای رفع نیازهای صحی مردم افغانستان فرستاده شده است.
او افزود که با ارسال این محموله، هند بار دیگر بر تعهد پایدار خود به کمکهای بشردوستانه و حمایت از رفاه مردم افغانستان تأکید میکند.
هند پیش از این نیز در اول جوزا، ۲۰ تُن مواد ضروری طبی مربوط به واکسیناسیون کودکان را به کابل ارسال کرده بود.
این کشور در سالهای اخیر چندین بار واکسین، دارو و سایر تجهیزات طبی را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک کرده است.
در ماههای اخیر، هند و حکومت طالبان روابط خود را در بخشهای سیاسی، اقتصادی و صحی گسترش دادهاند.
یونیسف: میلیونها کودک در افغانستان در معرض خطرات جدی اقلیمی قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف می گوید که بیش از ۸.۸ میلیون کودک در افغانستان همزمان در معرض دستکم سه خطر اقلیمی مانند سیل، خشکسالی، موج گرما و طوفانهای گردوغبار قرار دارند.
براساس این گزارش که روز سهشنبه ۲۶ جوزا درصفحه ایکس خود نشر کرد، بیش از ۷۵ درصد کودکان با خشکسالی، بیش از نیمی با گرمای شدید و حدود ۱.۷ میلیون کودک با خطر سیلابهای مواجهاند.
براساس این گزارش افغانستان در جنوب آسیا از نظر آسیبپذیری کودکان در برابر تغییرات اقلیمی در بالاترین سطح قرار دارد.
این نهاد تأکید کرده است که بحران اقلیمی همراه با فقر غذایی، سوءتغذیه و ضعف خدمات صحی، زندگی و آینده کودکان را بهطور جدی تهدید میکند.
یونیسف خواستار سرمایهگذاری فوری در خدمات آموزشی، صحی و اجتماعی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی شده و تأکید کرده است که بدون این اقدامات، آسیبپذیری کودکان افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که سیلابهای اخیر در ولایتهای مختلف افغانستان صدها خانواده را متضرر ساخته است.