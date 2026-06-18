میرضیایف : کار روی پروژه ترانس- افغان جریان دارد

رئیسجمهور ازبکستان، شوکت میرضیایف، در پنجمین مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاشکند اعلام کرد که کشورش بهگونه فعال روی پروژه بزرگ راهآهن ترانسافغان کار میکند. او تأکید کرد که این دهلیز ترانزیتی دسترسی مستقیم کشورهای منطقه به بنادر بحری جنوب را فراهم ساخته و پیوندهای تجاری میان آسیا و اروپا را تقویت خواهد کرد.
خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، به رادیو ازادی گفت که مجمع تاشکند برای افغانستان و کل منطقه اهمیت ویژهای داشت، زیرا کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی حمایت خود را از عملیشدن پروژه افغان-ترانس ابراز کردند.
این یک نشست مهم و اساسی بود و در آن علاوه بر افغان ترانس در مورد مسایل دیګر که باعث رشد اقتصاد منطقه می شود، بحث ها صورت ګرفت.خانجان الکوزی
او افزود، تکمیل این پروژه زمینهساز رشد اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری در منطقه خواهد شد.
در همین حال، زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای افغانستان، از نقش و حمایت رئیسجمهور ازبکستان در پیشبرد این دهلیز ستایش کرده و گفته است که موفقیت این پروژه میتواند به افزایش رفاه اقتصادی و ثبات در آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان کمک کند.
افغانستان، پاکستان و ازبکستان در سال ۲۰۲۱ توافقنامه ساخت راهآهن ترانسافغان به طول ۵۷۳ کیلومتر را امضا کردند. هزینه تخمینی این پروژه ۴.۸ میلیارد دالر اعلام شده و روسیه نیز آمادگی خود را برای مشارکت در آن ابراز کرده است.
هیأتی به رهبری مولوی احمدالله زاهد، معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در افغانستان، در نشست تاشکند (TIIF-2026) شرکت کرد.
نشست سهروزه تاشکند که تحت شعار «سرمایهگذاری برای آینده» برگزار شده بود، روز پنجشنبه به پایان رسید. به گفته مقامها، در این نشست هزاران مقام دولتی، سرمایهگذار و تاجر از دهها کشور جهان حضور داشتند.