رؤسای جمهور امریکا و ایران توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که به جنگ در شرق‌میانه پایان می‌دهد و بلافاصله اجرایی می‌شود.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز چهارشنبه ۲۷ جوزا، پس از نشست سران هفت کشور صنعتی بزرگ (G7) در فرانسه، این تفاهم‌نامه را در جریان ضیافت شام و در روشنایی شمع‌ها در قصر ورسای امضا کرد.

ویدیویی که از سوی قصر سفید و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در شبکه ایکس منتشر شده است، نشان می‌دهد که ترمپ این سند را امضا می‌کند.

او هنگام امضای سند گفت: «این کار آسان نبود.» در همان حال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کشور میزبان فرانسه، و دیگر مهمانان برای او دست زدند.

مکرون در صفحه ایکس خود نوشت: «این توافق راه را برای صلح پایدار هموار می‌کند و بر اساس آن تنگه هرمز دوباره بازگشایی خواهد شد.»

خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، نیز تصاویری را منتشر کرده است که در آن مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، هنگام امضای توافق میان ایران و ایالات متحده دیده می‌شود.

در این تصاویر، رئیس‌جمهور ایران صفحه توافق را به سوی دوربین‌ها گرفته است و امضاهای هر دو رئیس‌جمهور، ایران و امریکا، روی آن دیده می‌شود.

قرار بود این توافق‌نامه که شامل ۱۴ ماده است، روز جمعه در سوئیس به امضا برسد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که هرچند برای این توافق دیگر به مراسم رسمی اضافی نیازی نیست، اما مطابق برنامه قبلی، هیئت‌های دو کشور در سوئیس حضور خواهند داشت و دور دوم مذاکرات را آغاز خواهند کرد.