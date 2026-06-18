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جمعه ۲۹ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۵۹

افغانستان

تیم‌های ملی کریکت افغانستان و هند روز شنبه بار دیگر باهم روبرو می شوند

از راست ، کاپیتان تیم ملی هند شوبمان گیل با همتای افغان خود حشمت الله شهیدی
از راست ، کاپیتان تیم ملی هند شوبمان گیل با همتای افغان خود حشمت الله شهیدی

قرار است تیم‌های ملی کریکت افغانستان و هند فردا (شنبه) در سومین و آخرین دیدار از سلسله مسابقات یک‌روزه با یکدیگر روبه‌رو شوند.

در این سلسله رقابت‌ها که به میزبانی هند برگزار شده است، دو مسابقه نخست را تیم هند به سود خود پایان داده است.

در مقایسه با سایر تیم‌های عضو شورای بین‌المللی کریکت (ICC)، تیم ملی افغانستان فرصت‌های کمتری برای بازی با تیم‌های بزرگ جهان به دست می‌آورد. با این حال، تیم ملی افغانستان قرار است در ماه آگست پنج مسابقه ۵۰ آوره را در برابر تیم ملی آیرلند برگزار کند.

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وزارت امور خارجه طالبان: امیرخان متقی با معاون سرمنشی سازمان ملل گفتگوی تیلفونی کرد

امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان

وزارت امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده است که وزیرخارجه امیرخان متقی، با روزمری دی‌کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تحکیم صلح، گفتگوی تیلفونی انجام داده است.

در اعلامیه این وزارت آمده است که دو طرف درباره رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغان‌های نیازمند و راه‌های مؤثرتر ساختن روند توزیع این کمک‌ها بحث و تبادل نظر کرده‌اند.

بر اساس اعلامیه، خانم دی‌کارلو از همکاری‌ها و تسهیلاتی که حکومت طالبان برای فعالیت‌های بشردوستانه فراهم کرده است، قدردانی کرده و همچنین در مورد تحولات اخیر مرتبط با مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) معلوماتی را شریک ساخته است.

قابل یادآوری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست اخیر خود، مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد و از طالبان خواست محدودیت‌های وضع‌شده بر کارمندان زن افغان سازمان ملل را لغو کنند تا آنان بتوانند به دفاتر خود رفت‌وآمد کرده وظایف‌شان را انجام دهند.

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بانک مرکزی افغانستان وارد کردن پول های کشورهای منطقه را ممنوع اعلان کرد

ارشیف
ارشیف

بانک مرکزی افغانستان وارد کردن پول های کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع اعلان کرد.

دافغانستان بانک هدف این اقدام را حفاظت از ارزش پول افغانی اعلان کرده واز صرافان ، تاجران ، شرکت های ترانسپورتي ومسافران خواستار شده که ازانتقال اسعار خارجی خودداری کنند.

بانک مرکزی افغانستان تاکید می کند که پول افغاني نسبت به اسعار بسیاری کشورهای منطقه ثبات بهتر دارد و حفاظت از جایگاه اسعار ملي را برای تقویت اقتصاد کشور ضروري می داند.

قابل تذکر است که درسال های اخیر ملیون ها مهاجرافغان از پاکستان وایران به کشورخود برگشته و برخی آنها اسعار این کشورهای همجوار را با خود آورده اند.

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یک گروه حقوق بشری در ایران از اعدام یک شهروند افغان دیگر در این کشور خبر داد

یک گروه حقوق بشری در ایران از اعدام یک شهروند افغان دیگر در این کشور خبر داده است.

گروه دیده‌بان حقوق بشر ایران با نام «حال‌وش» روز پنج‌شنبه، ۲۸ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشته است که این شهروند افغان که چهار سال پیش به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی محکمه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان اعدام شده است.

در این خبرنامه آمده است که نام فرد اعدام‌شده عبدالله جلالی بوده و او باشنده ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز افغانستان معرفی شده است.

این نهاد گفته است که در ماه‌های اخیر شماری از شهروندان افغانستان در کنار شهروندان ایرانی، از جمله بلوچ‌ها، در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همواره این اعدام‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

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آزادی ۴۸۵ مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که این هفته صدها مهاجر دیگر از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند.

این وزارت روز پنج‌شنبه، ۲۸ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت که ۴۸۵ مهاجر افغان پس از آزادی از زندان‌های پاکستان از طریق دروازه‌های تورخم و سپین‌بولدک وارد کشور شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۴۷۵ نفر از طریق تورخم و ۲۸ نفر از طریق سپین‌بولدک به افغانستان بازگشته و پس از دریافت کمک‌های اولیه به مناطق اصلی‌شان منتقل شده‌اند.

در عین حال، هم‌زمان با آزادی برخی مهاجران افغان از زندان‌ها، روند بازداشت مهاجران بدون مدرک افغان در پاکستان نیز همچنان ادامه دارد.

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۴۷ نهاد مدنی و حقوق بشری خواستار توقف تعامل اروپا با طالبان و اخراج مهاجران افغان شدند

۴۷ نهاد مدنی، حقوق بشری و جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نامه‌ای مشترک از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که تعامل با طالبان و اخراج اجباری مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کند.

این نامه که روز پنج‌شنبه ۲۸ جوزا در وبسایت رواداری منتشر شده، خطاب به مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نوشته شده و در آن نسبت به پیامدهای سیاسی، حقوقی و امنیتی گسترش روابط با طالبان هشدار داده شده است.

امضاکنندگان تاکید کردند که اقداماتی مانند پذیرش دیپلمات‌های طالبان از سوی برخی کشورهای اروپایی و تسهیل سفر هیأت‌های این گروه به اروپا می‌تواند به «مشروعیت‌بخشی» طالبان منجر شود.

این نهادها همچنین نگرانی خود را از اخراج مهاجران افغان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز کرده و خواستار رعایت اصل «عدم بازگرداندن اجباری» افراد به کشورهای ناامن شده‌اند.

به گفته آنان، بازگشت اجباری برخی پناهجویان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت، ممکن است با خطرات امنیتی همراه باشد.

این درحالی است که اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عضو در ماه‌های اخیر تماس‌هایی را با طالبان برای بررسی مسائل فنی، از جمله موضوع مهاجرت و بازگشت مهاجران برقرار کرده‌اند.

کمیسیون اروپا ماه گذشته تأیید کرد که هیأتی از طالبان را برای گفت‌وگو درباره موضوعات فنی مرتبط با اخراج مهاجران به بروکسل دعوت کرده است.

این تصمیم با واکنش فعالان را برانگیخته است.

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ترمپ می‌گوید ممکن است بتواند سلاح‌ها و تجهیزات نظامی امریکا را از افغانستان خارج کند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، بار دیگر تأکید کرد که تمام تجهیزات و سلاح‌های نظامی باقی‌مانده امریکا را از افغانستان خارج خواهد کرد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، رئیس‌جمهور ترمپ این اظهارات را روز چهارشنبه ۲۷ جوزا در حاشیه نشست سران گروه هفت (G7) در فرانسه و در یک کنفرانس خبری مطرح کرد؛ کنفرانسی که بیشتر بر توافق با ایران و برنامه هسته‌ای آن کشور متمرکز بود. دونالد ترمپ گفت که شاید بتواند تجهیزاتی را که اردوی امریکا هنگام خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن بر جای گذاشته بود، دوباره به دست آورد.

او بار دیگر از عملکرد سیاست خارجی بایدن انتقاد کرد و با اشاره به تصمیم رئیس‌جمهور پیشین دموکرات امریکا گفت که وی تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود و ده‌ها طیاره نظامی، هزاران وسیله نقلیه زمینی و بیش از ۳۰۰ هزار قبضه سلاح را در آنجا باقی بگذارد.

وزارت دفاع امریکا در ماه جون ۲۰۲۲ برآورد کرده بود که تجهیزات نظامی به ارزش ۷٫۱۲ میلیارد دالر به دست طالبان افتاده است.

طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، در حالی کابل را تصرف کردند که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هنوز به طور کامل پایان نیافته بود.

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سازمان جهانی صحت از ثبت دو مورد جدید پولیو در افغانستان خبر داد

سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه ۲۷ جوزا اعلام کرد که دو مورد تازه بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است و با این حساب، شمار کل موارد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ به شش مورد رسیده است.

بر اساس گزارش این سازمان، موارد جدید در ولسوالی ناری ولایت کنر و ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند ثبت شده‌اند. علایم این بیماری در ۱۴ اپریل و ۷ می ظاهر شده بود.

افغانستان و پاکستان همچنان تنها دو کشور جهان هستند که ویروس وحشی پولیو در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

طبق این گزارش، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، شش مورد پولیو در افغانستان و سه مورد در پاکستان ثبت شده است. در سال ۲۰۲۵ نیز ۲۱ مورد در افغانستان و ۳۱ مورد از این ویروس در پاکستان ثبت شده بود.

همچنین افغانستان امسال تاکنون ۳۴ نمونه محیطی مثبت و پاکستان ۹۰ نمونه محیطی مثبت ثبت کرده‌اند.

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اوچا: افزایش محدودیت‌های طالبان دسترسی زنان به خدمات حیاتی را کاهش داده است

دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داده است که افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، دسترسی آنان به خدمات حیاتی و نجات‌بخش را بیش از پیش محدود کرده است.

این نهاد گفته است که افغانستان هنوز یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد.

اولگا چِروکو، یکی از مسئولان بخش افغانستان در اوچا، در پیام ویدیویی گفته است که افغانستان با حدود ۶۰۰ مرگ مادر در هر ۱۰۰ هزار ولادت، در شمار کشورهایی با بلندترین نرخ مرگ‌ومیر مادران قرار دارد.

او تأکید کرده که بحران جاری بشری بیشترین تأثیر را بر زنان و دختران گذاشته است.

اوچا همچنین گفته است که محدودیت‌ها بر فعالیت‌های زنان و فرصت‌های کاری، روند ارائه کمک‌های بشری و موثریت خدمات صحی را به طور جدی تهدید می‌کند، در حالی که میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند.

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رئیس‌جمهور ازبکستان: خط آهن ترانس‌افغان دسترسی به بنادر جنوبی را فراهم می‌کند

شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان گفت که کشورش به‌طور فعال روی پروژه خط آهن ترانس‌افغان کار می‌کند.

او روز چهارشنبه، ۲۷ جوزا در نشست بین‌المللی سرمایه‌گذاری در تاشکند گفته است که این دهلیز ترانزیتی، دسترسی کشورهای منطقه به بنادر جنوبی را آسان کرده و آسیا را به اروپا وصل خواهد کرد.

افغانستان، پاکستان و ازبکستان در سال ۲۰۲۱ توافق ساخت یک خط آهن ۵۷۳ کیلومتری را امضا کرده بودند. هزینه این پروژه حدود ۴.۸ میلیارد دالر برآورد شده است.

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