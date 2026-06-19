حکومت طالبان ادعا کرده است که در خاک پاکستان در حملات هوایی، اعضای داعش را هدف قرار داده است

وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان میگوید که نیروهای هوایی آنها شب گذشته حملاتی را در داخل خاک پاکستان انجام دادهاند.
در اعلامیه این وزارت ادعا شده است که، این حملات اعضای گروه داعش را هدف قرار دادهاند.
بر اساس این اعلامیه، اهداف مهمی در ایالتهای بلوچستان و خیبرپختونخوا مورد حمله قرار گرفتهاند.
در خبرنامه همچنین ادعا شده است که از این مراکز، با همکاری حلقات استخباراتی، حملاتی علیه خاک افغانستان طراحی میشد و پیش از این نیز شماری از حملات خونین از همین مراکز سازماندهی شده بود.
در این اعلامیه جزئیاتی درباره چگونگی انجام این حملات ارائه نشده است. اردوی پاکستان نیز تا کنون در مورد این حملات اظهار نظری نکرده است.
نیروهای هوایی پاکستان یک هفته پیش در سه ولایت افغانستان، کنر، خوست و پکتیکا، حملاتی انجام دادند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که در نتیجه آن حملات ۱۳ غیرنظامی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان را ، زنان و کودکان تشکیل میدادند.
پاکستان ادعا کرده بود که در آن حملات چهار هدف را از بین برده و ۲۶ «تروریست» را کشته است.
در درگیریهای میان طالبان افغان و پاکستان در سال جاری، صدها نفر کشته شدهاند.
تلاشهای چین، قطر، ترکیه و عربستان سعودی برای کاهش تنشها و ایجاد آشتی میان دو طرف، تاکنون نتیجه روشنی در پی نداشته است.