جهان
مذاکرات امروز بین آمریکا و ایران در سوئیس لغو شد
سوئیس میگوید گفتوگوهای میان تهران و واشنگتن در این کشور لغو شده است.
پس از آنکه قصر سفید از لغو سفر جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، به سوئیس خبر داد، وزارت امور خارجه سوئیس نیز تأیید کرد که مذاکرات میان امریکا و ایران که قرار بود روز جمعه برگزار شود، لغو شده است.
این در حالی است که یک روز پیش از آن، توافق میان دو کشور امضا و رسمی شد که بر اساس یکی از مواد آن، برای گفتوگوهای هستهای ۶۰ روز فرصت در نظر گرفته شده بود.
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جیدی ونس: نمیدانم توافق روش ایران را تغییر خواهد داد یا نه
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه در قصرسفید به خبرنگاران گفت که ایران تاکنون به تعهدات نظامی خود در چارچوب تفاهمنامه با آمریکا پایبند بوده و شب گذشته بیش از ۱۲ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است.
ونس، یک روز پس از آنکه توافق میان دو کشور بهطور رسمی توسط رؤسای جمهور امضا شد، اظهار داشت که ایران برای دومین شب متوالی به هیچ کشتیای شلیک نکرده و تاکنون به تعهدات خود پایبند مانده است.
معاون رئیسجمهور امریکا افزود که واشنگتن نیز به تعهدات خود در زمینه رفع محاصره پایبند بوده است.
او گفت که قوماندانی مرکزی اردوی آمریکا (سنتکام) به بیش از ۱۲ کشتی اجازه داده است که از منطقه محاصره عبور کنند.
ونس تأکید کرد که با گذشت زمان مشخص خواهد شد که آیا تهران به تمامی تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا خیر.
اوکراین در حملهای در مسکو یک پالایشگاه نفت را هدف قرار داده است
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، روز پنجشنبه ۲۸ جوزا تأیید کرد که این پالایشگاه که بهعنوان بزرگترین تأمینکننده سوخت در منطقه مسکو شناخته میشود، هدف حمله قرار گرفته است.
او این رویداد را بخشی از یک حمله گسترده پهپادی به پایتخت روسیه توصیف کرد و ادعا نمود که ۱۸۰ پهپاد هنگام نزدیک شدن به مسکو سرنگون شدهاند.
با این حال، به گفته او، برخی پهپادها در منطقه کاپوتنیا در جنوبشرق مسکو به این پالایشگاه رسیدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین نیز تأیید کرده است که نیروهای اوکراینی این هفته برای دومین بار پالایشگاه نفت مسکو را هدف قرار دادهاند. او در صفحه ایکس خود نوشته است: «این پاسخ کاملاً عادلانه به حملات روسیه بر شهرها و جوامع ما است و همچنین یک دستاورد مهم دیگر از تلاش نیروهای ما علیه تأسیساتی است که ماشین جنگی روسیه را حمایت میکنند.»
ترمپ میگوید ممکن است بتواند سلاحها و تجهیزات نظامی امریکا را از افغانستان خارج کند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، بار دیگر تأکید کرد که تمام تجهیزات و سلاحهای نظامی باقیمانده امریکا را از افغانستان خارج خواهد کرد.
بر اساس گزارش فاکس نیوز، رئیسجمهور ترمپ این اظهارات را روز چهارشنبه ۲۷ جوزا در حاشیه نشست سران گروه هفت (G7) در فرانسه و در یک کنفرانس خبری مطرح کرد؛ کنفرانسی که بیشتر بر توافق با ایران و برنامه هستهای آن کشور متمرکز بود. دونالد ترمپ گفت که شاید بتواند تجهیزاتی را که اردوی امریکا هنگام خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و در دوران ریاستجمهوری جو بایدن بر جای گذاشته بود، دوباره به دست آورد.
او بار دیگر از عملکرد سیاست خارجی بایدن انتقاد کرد و با اشاره به تصمیم رئیسجمهور پیشین دموکرات امریکا گفت که وی تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود و دهها طیاره نظامی، هزاران وسیله نقلیه زمینی و بیش از ۳۰۰ هزار قبضه سلاح را در آنجا باقی بگذارد.
وزارت دفاع امریکا در ماه جون ۲۰۲۲ برآورد کرده بود که تجهیزات نظامی به ارزش ۷٫۱۲ میلیارد دالر به دست طالبان افتاده است.
طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، در حالی کابل را تصرف کردند که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هنوز به طور کامل پایان نیافته بود.
کاهش بهای نفت پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و ایالات متحده
بهدنبال امضای یادداشت تفاهم ایران و ایالات متحده بهدست روسای جمهور امریکا و ایران، بهای نفت در بازارهای آسیایی باز هم کاهش یافت.
بر این اساس هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهشی معادل ۱.۴ درصد، به ۷۸ دالر و ۴۲ سنت رسید. نفت شاخص وست تگزاس هم یا سقوطی به میزان ۱.۷ درصد به ۷۵ دالر و ۴۷ سنت برای هر بشکه رسید.
در پس امضای یادداشت تفاهم از سوی سران دو کشور، ارزش برابری دالر امریکا در مقابل سایر ارزهای عمده هم شاهد جهشی قابل توجه بود؛ اما ساعتی بعد، اعلام تصمیم «فدرال ریزرو» باعث کاهش مجدد و نسبی آن شد.
بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که هرچند نرخ بهره را فعلاً ثابت نگه میدارد، اما در ماههای آینده برای مقابله با تورم و افزایش قیمتها، احتمال افزایش این نرخ بالا است.
توافقنامه میان ایران و امریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شد
رؤسای جمهور امریکا و ایران توافقنامهای را امضا کردند که به جنگ در شرقمیانه پایان میدهد و بلافاصله اجرایی میشود.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز چهارشنبه ۲۷ جوزا، پس از نشست سران هفت کشور صنعتی بزرگ (G7) در فرانسه، این تفاهمنامه را در جریان ضیافت شام و در روشنایی شمعها در قصر ورسای امضا کرد.
ویدیویی که از سوی قصر سفید و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در شبکه ایکس منتشر شده است، نشان میدهد که ترمپ این سند را امضا میکند.
او هنگام امضای سند گفت: «این کار آسان نبود.» در همان حال، امانوئل مکرون، رئیسجمهور کشور میزبان فرانسه، و دیگر مهمانان برای او دست زدند.
مکرون در صفحه ایکس خود نوشت: «این توافق راه را برای صلح پایدار هموار میکند و بر اساس آن تنگه هرمز دوباره بازگشایی خواهد شد.»
خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، نیز تصاویری را منتشر کرده است که در آن مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، هنگام امضای توافق میان ایران و ایالات متحده دیده میشود.
در این تصاویر، رئیسجمهور ایران صفحه توافق را به سوی دوربینها گرفته است و امضاهای هر دو رئیسجمهور، ایران و امریکا، روی آن دیده میشود.
قرار بود این توافقنامه که شامل ۱۴ ماده است، روز جمعه در سوئیس به امضا برسد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که هرچند برای این توافق دیگر به مراسم رسمی اضافی نیازی نیست، اما مطابق برنامه قبلی، هیئتهای دو کشور در سوئیس حضور خواهند داشت و دور دوم مذاکرات را آغاز خواهند کرد.
ترمپ: در صورت تغییر نکردن رفتار ایران، دوباره حمله میکنیم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده گفته است اگر از نتایج تفاهمنامه با ایران راضی نباشد و تهران رفتار خود را تغییر ندهد، امریکا دوباره بر ایران حمله نظامی خواهد کرد.
ترمپ روز چهارشنبه در حاشیه نشست سران گروه هفت در فرانسه، در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیسجمهور مصر گفت:
«این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک میکنیم و روی سرشان بمب میاندازیم.»
او همچنان گزارشها درباره سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دالری امریکا در ایران را رد کرد، اما گفت که امریکا مانع سرمایهگذاری سایر کشورها در ایران نخواهد شد.
متن کامل تفاهمنامه هنوز بهطور رسمی منتشر نشده است.
ترکیه از بازداشت یکی از اعضای مهم داعش خراسان خبرداد
سازمان استخبارات ملی ترکیه (MIT) یکی از اعضای مهم شاخه داعش خراسان به نام احمد کازانجی را بازداشت و به ترکیه منتقل کرده است.
رسانههای ترکیه روز چهارشنبه، ۲۷ جوزا گزارش دادهاند که او با نامهای «ابو عبیده» و «ابو ابراهیم» نیز شناخته میشد و از مسئولان مهم بخش رسانهای این گروه بوده است.
براساس گزارش ها او از ترکیه به منطقه افغانستان–پاکستان رفته و در کمپهای آموزشی داعش فعالیت داشته است.
به گفته منابع امنیتی، او در جذب و انتقال جنگجویان نیز نقش داشته و تلاش داشت بهطور غیرقانونی به ترکیه بازگردد.
عبور نفتکشهای ایرانی از تنگۀ هرمز، برای نخستینبار در دو ماه گذشته
نخستین نفتکشهای حامل نفت خام ایران از زمان آغاز محاصرۀ دریایی امریکا، از تنگۀ هرمز عبور کردهاند. این موضوع را صبح چهارشنبه ۲۷ جوزا یکی از وبسایتهای ردیابی کشتیها اعلام کرد.
این در حالی است که قرار است روز جمعه ۲۹ جوزا، نمایندگان ارشد ایران و ایالات متحده در سوئیس توافقنامۀ میان دو کشور را با هدف پایان دادن به جنگ امضا کنند.
وبسایت تانکر ترکرز (Tanker Trackers) که روند ذخیرهسازی و انتقال محمولههای نفتی را ردیابی میکند، براساس یافتههای دیجیتالی منطبق با تصاویر ماهوارهای، «نخستین صادرات نفت خام ایران در دو ماه گذشته» را تأیید کرده است.
این وبسایت در شبکه ایکس نوشته است که دستکم دو نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران، در مجموع ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام را بارگیری کرده و به سوی مقصدهای خود در حرکتاند.
تانکر ترکرز همچنین از عبور سومین نفتکش ایرانی از محدودۀ محاصرۀ دریایی امریکا خبر داده است.
گروه هفت: فشار بر روسیه افزایش مییابد؛ حمایت از توافق ایران و امریکا
رهبران کشورهای گروه هفت (G7) بار دیگر بر حمایت خود از اوکراین، از جمله حفظ تمامیت ارضی این کشور، تأکید کرده و توافق کردند که فشار بر اقتصاد جنگی روسیه را افزایش دهند.
رهبران این کشورها روز چهارشنبه ۲۷ جوزا، در اعلامیهای مشترک گفتند: "در این راستا، تحریمهای خود علیه روسیه را تشدید خواهیم کرد که محدودیتها بر بخشهای نفت و گاز این کشور را نیز در بر میگیرد."
رهبران گروه هفت در جریان نشست خود در فرانسه، از توافق میان ایالات متحده امریکا و ایران نیز استقبال کرده و اعلام کردند که برای عملیشدن این توافق آماده همکاری هستند.
آنان همچنان تأکید کردند که برای ایجاد مسیرهای بیشتر انتقال انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد.
گروه هفت (G7) متشکل از ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و جاپان است.