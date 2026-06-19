طالبان می گوید یک مخفیگاه داعش را نابود کرده ایم اما پاکستان این ادعا را رد کرده

تعدادی از ترجمان های افغان که در دو دهه گذشته با نیروها و مأموریت‌های دولتی هالند در افغانستان همکاری کرده‌اند، خواستار آن‌اند که از مقررات توافق‌نامهٔ جدید مهاجرتی اتحادیهٔ اروپا مستثنا شوند.

رسانه‌های هالندی روز جمعه ۲۹ جوزا گزارش دادند که به این ترجمان ها اطلاع داده شده که دیگر مانند گذشته پناهندگی و اقامت دایمی دریافت نخواهند کرد و به‌جای آن، اسناد اقامت سه‌ساله به آنان داده خواهد شد.

آنها می‌گویند که به دلیل همکاری با نیروهای هالندی، امنیت، شغل و آیندهٔ خود را در افغانستان از دست داده‌اند و بازگشت برای آنان امکان‌پذیر نیست.

آنان همچنان افزوده اند که اکنون در هالند زندگی می‌کنند، مالیه می‌پردازند و فرزندان‌شان در مکاتب هالندی مشغول آموزش هستند.

آنها از حکومت هالند می‌خواهند که بر اساس مسئولیت اخلاقی خود در قبال همکاران محلی پیشین، برای آنان یک راه‌حل دایمی و باثبات اقامتی فراهم کند.