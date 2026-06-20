شماری از باشنده‌گان این ولایت می‌گویند که اخیرا موارد اختطاف کودکان افزایش یافته است.

یک باشندۀ اسعدآباد مرکز ولایت کنر به شرط نشر نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:

«در روزهای اخیر موارد اختطاف کودکان زیاد شده است، ما خیلی می‌ترسیم و کوشش می‌کنیم کودکان از خانه بیرون نروند، در ماه‌های اخیر این چندمین رویداد است که در اینجا رخ می‌دهد، ما را خیلی نگران کرده است.»

یک باشندهٔ دیگر این ولایت که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید:

ما خود هم می‌ترسیم و کوشش می‌کنیم کودکان بی‌جا تنها نمانند، وقتی به مکتب می‌روند من تلاش می‌کنم

«ما خود هم می‌ترسیم و کوشش می‌کنیم کودکان بی‌جا تنها نمانند، وقتی به مکتب می‌روند من تلاش می‌کنم یکی از اعضای خانواده همراه‌شان باشد، و در بیرون هم اجازه نمی‌دهیم تنها بروند، در روزهای اخیر نگرانی مردم بسیار زیاد شده است.»

خان محمد باشندهٔ ولسوالی خاص کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت:

«ما انتظار داشتیم با آمدن امارت اسلامی، اختطاف‌ها کاهش یابد، اما نه تنها کم نشده بلکه همچنان ادامه دارد، خواست ما این است که جلو چنین رویدادها به‌طور جدی گرفته شود.»

این نگرانی‌ها پس از آن بیشتر شد که در ۵ جون، جسد دختری ۹ ساله به نام سایره در درهٔ بادیل ولسوالی نرنگ کنر یک روز پس از اختطاف پیدا شد.

به گفتهٔ اعضای خانواده و برخی شاهدان عینی، برخی اعضای داخلی بدن او نیز بیرون کشیده شده بود.

یک داکتر ریاست صحت عامهٔ کنر در بخش طب عدلی ، به شرط افشا نشدن نام و صدا به رادیو آزادی تأیید کرده که بخشی از اعضای داخلی بدن این دختر از جمله گرده ها و قلب بیرون کشیده شده بود، او گفته که پس از معاینه مشخص شد که ابتدا در حالت بیهوشی شکم او پاره شده و سپس با خفه کردن به قتل رسیده است.

کاکای او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:

روز جمعه دختر برادرم گم شد، در ۵ جون صبح در نرنگ در منطقهٔ بادیل پیدا شد، شکمش پاره شده بود

«روز جمعه دختر برادرم گم شد، در ۵ جون صبح در نرنگ در منطقهٔ بادیل پیدا شد، شکمش پاره شده بود و گرده‌ها و قلبش بیرون کشیده شده بود.»

او افزود که سایره شاگرد صنف سوم بود و پدرش رانندهٔ تکسی است و هیچ دشمنی شخصی نداشتند.

روح‌الله ساهی باشندهٔ محل که ادعا می کند جسد سایره را دیده است از مسئولان و رسانه‌ها می خواهد این قضیه را جدی پیگیری کنند تا در آینده از وقوع چنین رویدادهایی جلوگیری شود.

«این چندمین رویداد در کنر است که رخ می‌دهد، نمی‌دانیم پشت آن چه مافیا است، اما بسیار حادثهٔ دردناک است. امید ما این است که حکومت و رسانه‌ها به آن توجه جدی کنند.»

پیش از این نیز در ماه می، کودکی ۵ ساله به نام عثمان در کنر پس از چند روز ناپدید شدن کشته شده بود. این رویداد نیز واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.

اگرچه جزئیات کامل آن قضیه هنوز منتشر نشده، اما این رویدادها نگرانی مردم دربارهٔ امنیت کودکان را افزایش داده است.

مقام‌های امنیتی طالبان در کنر به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما یک منبع امنیتی طالبان که نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود گفته که در ارتباط با این قضایا شماری افراد مظنون بازداشت شده و برخی به جرم خود اعتراف کرده‌اند.

این منبع گفته که در یک هفتهٔ اخیر از اسعدآباد و ولسوالی سرکانو دو کودک دیگر ربوده شده‌اند که هنوز سرنوشت آنان معلوم نیست.

همچنین گفته شده که در چهار روز اخیر در کنر دو تلاش برای ربودن کودکان صورت گرفته، اما با تلاش مردم ناکام شده و عاملان فرار کرده‌اند.

مردم می‌گویند تا زمانی که عاملان این جرایم به عدالت سپرده نشوند، نگرانی‌ها ادامه خواهد داشت.

اما خانواده‌ها برای تأمین امنیت کودکان خود چه کرده می‌توانند؟

شماری از آگاهان امور اجتماعی می‌گویند والدین باید کودکان خود را بدون همراهی بزرگسالان از خانه بیرون نگذارند و رفت‌وآمد و فعالیت‌های روزانهٔ آنان را نظارت کنند.

ایمل مروند، یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:

در افغانستان معمول است که کودکان بدون اعضای خانواده از خانه بیرون می‌شوند، در کوچه‌ها بازی می‌کنند و حتی از بازار خرید می‌کنند، و من فکر می‌کنم این یک فرهنگ خوب نیست

«در افغانستان معمول است که کودکان بدون اعضای خانواده از خانه بیرون می‌شوند، در کوچه‌ها بازی می‌کنند و حتی از بازار خرید می‌کنند، و من فکر می‌کنم این یک فرهنگ خوب نیست. موارد اختطاف کودکان در سراسر جهان وجود دارد، اما در کشورهای دیگر خانواده‌ها بیشتر به کودکان خود توجه می‌کنند و این موضوع را جدی می‌گیرند، در حالی که در افغانستان متأسفانه چنین نیست. امید من این است که ما و پدران برای کودکان وقت بدهیم و اگر می‌خواهند بیرون بروند، حتماً یکی از اعضای خانواده همراه‌شان باشد.»

او تأکید کرد که خانواده‌ها باید توجه بیشتری به کودکان خود داشته باشند و برای امنیت آنان تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

او همچنین توصیه کرد که والدین باید به کودکان خود بیاموزند که در راه‌ها و کوچه‌ها از دست افراد ناشناس چیزی نگیرند و از نزدیک شدن به افراد ناشناس خودداری کنند.

در مورد تامین امنیت کودکان و نگرانی‌های مردم، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلهٔ حکومت طالبان، ، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در اعلامیه‌های منتشر شده در صفحهٔ ایکس این وزارت آمده است که از ۲۰ می تا ۲۰ جون، حدود ۴۵۰ نفر در ارتباط با جرایم جنایی در ولایت‌های مختلف افغانستان بازداشت شده‌اند.

بر اساس این اعلامیه‌ها، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف و قاچاق مواد مخدر از جمله جرایمی هستند که این افراد به آن متهم و بازداشت شده‌اند.

کارشناسان امور امنیتی می‌گویند هرچند نهادهای امنیتی طالبان از بازداشت صدها نفر در ارتباط با جرایم جنایی خبر می‌دهند، اما رویدادهای اخیر نگرانی‌های بسیاری از خانواده‌ها را کاهش نداده و مردم خواستار تأمین امنیت بیشتر برای کودکان خود هستند.