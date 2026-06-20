هیأتی بلندپایه از قزاقستان به ریاست سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد ملی این کشور، شب گذشته وارد کابل شد.

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده است که هدف اصلی این سفر، برگزاری فورم تجارتی و اقتصادی افغانستان-قزاقستان و افتتاح نمایشگاه تولیدات و محصولات قزاقستان در کابل است.

به گفتهٔ این وزارت، گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور، تسهیل داد و ستدهای تجارتی میان بخش‌های خصوصی و تلاش برای بازاریابی کالاهای قزاقستانی در افغانستان نیز از محورهای مهم این سفر به شمار می‌رود.

قزاقستان، با وجود آن‌که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، در دو سال اخیر روابط اقتصادی و تجارتی خود را با افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده است.