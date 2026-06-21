استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهور دونالد ترمپ، و عباس عراقچی وزیر خارجهٔ ایران، راهی سویس شده‌اند.

این سفرها در حالی انجام می‌شود که آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله در لبنان امیدها را برای ازسرگیری گفت‌وگوها میان ایران و ایالات متحده افزایش داده است.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی امریکا و اسرائیل به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی اش را، نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

اسرائیل و حزب‌الله روز جمعه ۲۹ جوزا پس از چند روز درگیری‌های شدید، به توافق آتش‌بس دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری‌ها پیش از این باعث لغو سفر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا به سویس شد و تردیدهایی را دربارهٔ آیندهٔ مذاکرات به وجود آورده بود.

بر اساس گزارش اکسیوس، ویتکاف به سویس سفر کرده تا در آنجا به جرد کوشنر بپیوندد که در حال حاضر در سویس حضور دارد.

همچنین قرار است عباس عراقچی امروز شنبه ۳۰ جوزا به سویس سفر کند.

اکسیوس نوشته که این تحولات نشان می‌دهد هر دو طرف در حال آماده‌سازی زمینه برای آغاز گفت‌وگوهای فنی هستند تا به یک توافق پایدار دست یابند.

رویترز گزارش داده که قصر سفید به پرسش‌ها دربارهٔ سفر ویتکاف پاسخ نداده است.

یک مقام ارشد امریکایی به این خبرگزاری گفته که آتش‌بس لبنان با میانجیگری ایالات متحده و قطر و با همکاری ایران برقرار شده است.