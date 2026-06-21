قزاقستان و افغانستان هدف تجاری ۳ میلیارد دالری تعیین کردند

قزاقستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبان به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی خود، هدف تجاری دوجانبه ۳ میلیارد دالری را در سال‌های آینده تعیین کرده‌اند.

روزنامه کاسپین پست گزارش داد که این هدف در جریان مجمع تجاری سالانه قزاقستان و افغانستان در کابل مطرح شد که توسط سریک ژومانگارین، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان و حاجی نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، با سخنرانی‌هایی در مورد راه‌های توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری صنعتی افتتاح شد.

در این مجمع بیش از ۵۰ شرکت قزاقی که در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، انجینیری، تکنالوژی، صنایع کیمیاوی و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، حضور داشتند.

پس از این جلسه، انتظار می‌رود دو طرف قراردادی به ارزش ۴۵ میلیون دالر برای عرضه ۴۵۰۰ دستگاه تجهیزات پزشکی تشخیصی سیار مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) به افغانستان امضا کنند.

این تجهیزات پیشرفته نقش مهمی در بهبود خدمات صحی، ارائه معاینات پزشکی سریع و تشخیص بیماری‌ها، به ویژه در مناطق دورافتاده، ایفا خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، این قرارداد گامی مهم در توسعه همکاری‌های اقتصادی و فنی بین افغانستان و قزاقستان تلقی می‌شود.