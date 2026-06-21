محبوب سعیدی، یکی از هواداران فوتبال در کابل، میگوید، مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را گاهی از تلویزیون و گاهی نیز از طریق شبکههای اجتماعی دنبال میکند و این رقابتها برایش بسیار جذاب است.
«در افغانستان هم مردم علاقمند هستند که این مسابقات را تماشا کنند، نخست تلاش میکنیم اگر برق باشد، بازیها را از تلویزیون ببینیم؛ اگر برق نباشد، حالا دیگر عصر تکنالوژی است و مردم بیشتر از طریق شبکههای اجتماعی این مسابقات را دنبال میکنند.»
شیرشاه، یکی از باشندگان ولایت ننگرهار، نیز میگوید که این مسابقات را با علاقه دنبال میکند.
تیم مورد علاقهٔ من تیم جرمنی است، زیرا یک بازیکن افغان نیز در ترکیب آن حضور دارد
«اختلاف زمانی میان افغانستان و امریکا بسیار زیاد است، بنابراین نمیتوانیم مسابقات را بهصورت زنده تماشا کنیم؛ اما در طول روز نتایج بازیها را از طریق وبسایت فیفا دنبال میکنیم، یا آنها را در یوتیوب میبینیم، و یا هم وقتی برخی شبکههای تلویزیونی دوباره پخش میکنند، تلاش میکنیم آنها را تماشا کنیم، تیم مورد علاقهٔ من تیم جرمنی است، زیرا یک بازیکن افغان نیز در ترکیب آن حضور دارد.»
اکنون بیشتر مردم در افغانستان، این مسابقات را در خانههای خود و از طریق تلویزیونهای نسبتاً بزرگ و رنگه تماشا میکنند؛ تلویزیونهایی که برخی شبکههای آن این مسابقات را بهصورت زنده و برخی دیگر به شکل بازپخش نشر میکنند.
این در حالی است که در شماری از کشورها، برای تماشای این رقابتها، صفحات بزرگ نمایش در پارکها، میدانهای ورزشی و حتی در جادهها نصب شده است.
یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، که برای شرکت در مراسم افتتاحیه این رقابتها به ایالات متحده سفر کرده ، به رادیو آزادی گفت که آنان چنین امکاناتی را در اختیار ندارند.
در همین حال، شماری از هواداران فوتبال در افغانستان، با تماشای مسابقات جام جهانی، خاطرات تماشای رقابتهای گذشته را به یاد میآورند؛ زمانی که مسابقات را با تلویزیونهای کوچک سیاهوسفید تماشا میکردند.
تلویزیونها سیاهوسفید بودند و تا نیمههای شب بیدار میماندیم تا مسابقات را ببینیم
از جمله، عزیزالله عزیز، هفتاد سالهٔ باشندۀ کابل، به رادیو آزادی گفت: «آن زمان تیم جرمنی را خیلی دوست داشتم، با یکی از قوماندانهای محل که طرفدار برازیل بود، بر سر یک دیگ شوربا شرط بسته بودم، تلویزیونها سیاهوسفید بودند و تا نیمههای شب بیدار میماندیم تا مسابقات را ببینیم، تلویزیونها هم بسیار کوچک بودند؛ تنها ۱۲ اینچ.»
رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، در ۲۱ جوزا آغاز شده است.
در این رقابتها که سه کشور ایالات متحده، کانادا و مکسیکو میزبانی آن را بر عهده دارند، ۴۸ تیم حضور دارند.
این مسابقات نزدیک به شش هفته ادامه خواهد داشت و در مجموع ۱۰۴ بازی در آن برگزار میشود.
هرچند تیم ملی فوتبال افغانستان تاکنون هرگز نتوانسته به جام جهانی فوتبال راه یابد، اما امسال ندیم امیری یک افغانی الاصل در ترکیب تیم ملی جرمنی در این رقابتها حضور دارد.
او روز شنبه، ۳۰ جوزا، در دیدار برابر با تیم ساحل عاج عملکرد خوبی از خود نشان داد و با فراهم کردن زمینهٔ مناسب برای گول زنی یکی از همتیمیهایش، تیمش را از شکست نجات داد و نتیجه بازی مساوی شد،سپس جرمنی با به ثمر رساندن یک گول دیگر، پیروزی را از آن خود کرد.