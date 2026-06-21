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یکشنبه ۳۱ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۵:۳۸

افغانستان

جرمنی در حال برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد پروازهای اخراج به افغانستان است

اخراج مهاجرین از جرمنی (تصویر آرشیف)
اخراج مهاجرین از جرمنی (تصویر آرشیف)

به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وزارت داخله این کشور در حال برنامه‌ریزی برای افزایش قابل توجه شمار پروازهای اخراج مهاجرین به افغانستان است.

سخنگوی این وزارت روز یک‌شنبه ۳۱ جوزا به دی پی ای گفته که "در آینده امکان سه پرواز چارتر در ماه وجود دارد."

این سخنگو که نامش ذکر نشر نشده، افزوده است که علاوه بر این، بازگرداندن انفرادی با استفاده از پروازهای تجاری در هر زمان امکان‌پذیر است.

به گزارش دی پی ای، این افزایش پس از مذاکرات در "سطح فنی" بین نمایندگان وزارت داخله جرمنی و طالبان صورت می‌گیرد.

جرمنی اخیراً ۳۲ افغان را با پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.

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قزاقستان و افغانستان هدف تجاری ۳ میلیارد دالری تعیین کردند

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان و سریک ژومانگارین، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان و سریک ژومانگارین، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان

قزاقستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبان به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی خود، هدف تجاری دوجانبه ۳ میلیارد دالری را در سال‌های آینده تعیین کرده‌اند.

روزنامه کاسپین پست گزارش داد که این هدف در جریان مجمع تجاری سالانه قزاقستان و افغانستان در کابل مطرح شد که توسط سریک ژومانگارین، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان و حاجی نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، با سخنرانی‌هایی در مورد راه‌های توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری صنعتی افتتاح شد.

در این مجمع بیش از ۵۰ شرکت قزاقی که در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، انجینیری، تکنالوژی، صنایع کیمیاوی و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، حضور داشتند.

پس از این جلسه، انتظار می‌رود دو طرف قراردادی به ارزش ۴۵ میلیون دالر برای عرضه ۴۵۰۰ دستگاه تجهیزات پزشکی تشخیصی سیار مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) به افغانستان امضا کنند.

این تجهیزات پیشرفته نقش مهمی در بهبود خدمات صحی، ارائه معاینات پزشکی سریع و تشخیص بیماری‌ها، به ویژه در مناطق دورافتاده، ایفا خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، این قرارداد گامی مهم در توسعه همکاری‌های اقتصادی و فنی بین افغانستان و قزاقستان تلقی می‌شود.

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تیم کریکت هند در سومین بازی یک‌روزه در برابر افغانستان پیروز شد

شوبمن گیل، کاپیتان هند (راست) و حشمت‌الله شاهدی، همتای افغان او، پیش از آغاز اولین مسابقه بین‌المللی یک روزه کریکت بین هند و افغانستان
شوبمن گیل، کاپیتان هند (راست) و حشمت‌الله شاهدی، همتای افغان او، پیش از آغاز اولین مسابقه بین‌المللی یک روزه کریکت بین هند و افغانستان

در ادامۀ بازی‌های یک‌روزه میان‌های تیم‌های کریکت افغانستان و هند، افغانستان بر اساس پیروزی در قرعه، به توب‌اندازی آغاز کرد و در آور چهل‌ و چهارم با از دست دادن تمام بازیکنانش ۲۱۸ دوش برای تیم هند هدف تعیین کرد.

اما تیم هند در آور بیست و هشتم ۲۲۴ دوش بدست آورد و با تفاوت ۹ ویکیت افغانستان را شکست داد.

این سومین دور از مسابقات یک روزه بود که میان افغانستان و هند برگزار شده بود.

در دو دور قبلی نیز هند پیروز این مسابقات شده و قهرمانی‌اش برای این دور مسابقات را قطعی کرده بود.

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آتش‌سوزی در هرات: یک نفر جان باخته و میلیون‌ها افغانی خساره وارد شده است

آتش‌سوزی در اسلام‌قلعه در هرات در فبروری ۲۰۲۱
آتش‌سوزی در اسلام‌قلعه در هرات در فبروری ۲۰۲۱

در آتش‌سوزی در یک شهرک صنعتی در هرات یک نفر جان باخته و میلیون‌ها افغانی خساره وارد شده است.

وزارت داخله حکومت طالبان می‌گوید که در نتیجه آتش‌سوزی در یکی از شهرک‌های صنعتی در هرات یک نفر جان باخته و ۲۰ میلیون افغانی زیان مالی وارد شده است.

این آتش‌سوزی بامداد روز شنبه رخ داده، اما علت آن تا هنوز روشن نشده است.

آتش‌سوزی در ساحات تجاری و شهرک‌های صنعتی افغانستان بی‌پیشینه نیست. حدود یک سال پیش در یک آتش‌سوزی گسترده در شهرک صنعتی هرات، میلیون‌ها دالر به تاجران خساره وارد شد.

این آتش‌سوزی که در اواخر ماه حمل پارسال رخ داده بود، به دلیل نبود امکانات آتش‌نشانی بیش از ۲۴ ساعت ادامه داشت.

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عفو بین‌الملل خواستار توقف اخراج پناهندگان افغانان شد

گروهی از مهاجرین برگشته از پاکستان (تصویر آرشیف)
گروهی از مهاجرین برگشته از پاکستان (تصویر آرشیف)

سازمان عفو بین‌الملل با نگرانی از اخراج پناهندگان افغان از کشورهای مختلف می‌گوید که آنان به کشوری برگشت داده می‌شوند که با شدیدترین بحران بشری و نقض حقوق بشر در جهان روبه‌رو است.

این سازمان روز شنبه‌ ۳۰ جوزا با نشر اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود گفته که میلیون‌ها پناهنده افغان در سراسر جهان اخراج می‌شوند و این شمار با گذشت هر روز در حال افزایش است.

عفو بین‌الملل در این اعلامیه که به مناسبت روز جهانی پناهندگان منتشر کرده، گفته که پناهندگان افغان در کشورهای میزبان با بازداشت‌های خودسرانه و جدایی از خانواده‌ها روبه‌رو هستند.

این سازمان افزوده که اخراج غیرقانونی افغانان باید متوقف شود و افرادی که نیاز به حمایت بین‌المللی دارند، باید طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر مورد حمایت قرار گیرند.

بر اساس آمار ملل متحد، تنها در سال گذشته نزدیک به سه میلیون افغان به گونهٔ داوطلبانه یا اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته‌اند.

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صدراعظم و وزیر اقتصاد قزاقستان وارد کابل شد

هیأتی بلندپایه از قزاقستان به ریاست سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد ملی این کشور، شب گذشته وارد کابل شد.

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده است که هدف اصلی این سفر، برگزاری فورم تجارتی و اقتصادی افغانستان-قزاقستان و افتتاح نمایشگاه تولیدات و محصولات قزاقستان در کابل است.

به گفتهٔ این وزارت، گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور، تسهیل داد و ستدهای تجارتی میان بخش‌های خصوصی و تلاش برای بازاریابی کالاهای قزاقستانی در افغانستان نیز از محورهای مهم این سفر به شمار می‌رود.

قزاقستان، با وجود آن‌که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، در دو سال اخیر روابط اقتصادی و تجارتی خود را با افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده است.

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خبرنگاران بدون مرز: نیمی از خبرنگاران تبعیدی در جهان از افغانستان است

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش تازهٔ خود، افغانستان را «مرکز جهانی تبعید خبرنگاران» خوانده و گفته که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دست‌کم ۶۷۷ خبرنگار افغان به دلیل تهدیدها، بازداشت‌ یا خطر مرگ ناگزیر شده‌اند کشور خود را ترک کنند.

بر اساس این گزارش، این رقم نزدیک به نیمی از مجموع ۱۴۶۸ خبرنگاری را تشکیل می‌دهد که سازمان خبرنگاران بدون مرز در این مدت پس از ترک کشور های‌شان از آنان حمایت کرده است.

در گزارش آمده که این خبرنگاران افغان اکنون در ۲۸ کشور جهان زندگی می‌کنند و افغانستان به بزرگ‌ترین مرکز تبعید خبرنگاران در جهان تبدیل شده است.

بر بنیاد آمار این سازمان، در همین دوره زمانی، ۱۶۰ خبرنگار روسی و ۱۰۱ خبرنگار میانماری نیز از حمایت این نهاد برخوردار شده‌اند.

به گفتهٔ این سازمان، این ارقام نشان می‌دهد که خبرنگاران افغان همچنان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با تهدیدها و محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.

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ترجمان های افغان در هالند: خواهان دریافت اقامت دایمی در این کشور هستیم

پرچم هالند
پرچم هالند

تعدادی از ترجمان های افغان که در دو دهه گذشته با نیروها و مأموریت‌های دولتی هالند در افغانستان همکاری کرده‌اند، خواستار آن‌اند که از مقررات توافق‌نامهٔ جدید مهاجرتی اتحادیهٔ اروپا مستثنا شوند.

رسانه‌های هالندی روز جمعه ۲۹ جوزا گزارش دادند که به این ترجمان ها اطلاع داده شده که دیگر مانند گذشته پناهندگی و اقامت دایمی دریافت نخواهند کرد و به‌جای آن، اسناد اقامت سه‌ساله به آنان داده خواهد شد.

آنها می‌گویند که به دلیل همکاری با نیروهای هالندی، امنیت، شغل و آیندهٔ خود را در افغانستان از دست داده‌اند و بازگشت برای آنان امکان‌پذیر نیست.

آنان همچنان افزوده اند که اکنون در هالند زندگی می‌کنند، مالیه می‌پردازند و فرزندان‌شان در مکاتب هالندی مشغول آموزش هستند.

آنها از حکومت هالند می‌خواهند که بر اساس مسئولیت اخلاقی خود در قبال همکاران محلی پیشین، برای آنان یک راه‌حل دایمی و باثبات اقامتی فراهم کند.

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طالبان می گوید یک مخفیگاه داعش را نابود کرده ایم اما پاکستان این ادعا را رد کرده

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

در حالی که پاکستان ادعاهای مربوط به حملات طیاره‌های بی‌سرنشین از سوی طالبان در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان را رد می‌کند، منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که طیاره‌های بی‌سرنشین آنان یک مخفیگاه مهم داعش را در منطقهٔ قمبرخیلِ ولسوالی باړه در خیبر به‌گونهٔ دقیق هدف قرار داده و آن را نابود کرده‌اند.

از سوی دیگر، وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که یک طیارهٔ بی‌سرنشین طالبان را به محض ورود به حریم خاک پاکستان، در منطقهٔ شینکوی خیبر سرنگون کرده است.

همزمان با این زلمی خلیل زاد، نمایندهٔ پیشین ویژهٔ ایالات متحده برای صلح افغانستان، خواستار ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان افغانستان و پاکستان شده است.

تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافته و منجر به درگیری‌های گسترده در امتداد خط دیورند شد.

این درگیری‌ها تلفاتی را نیز برای هر دو طرف در پی داشته است.

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طالبان مدعی هدف قرار دادن اعضای داعش در حملات هوایی در پاکستان شد.

ساختمان وزارت دفاع در کابل عکس ( آرشیف )
ساختمان وزارت دفاع در کابل عکس ( آرشیف )

حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید که نیروهای هوایی این حکومت شب گذشته حملاتی را در داخل خاک پاکستان انجام داده‌اند.

در اعلامیه وزارت دفاع طالبان ادعا شده است که در این حملات اعضای گروه داعش هدف قرار گرفته‌اند.

بر اساس این اعلامیه، اهداف مهمی در ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا مورد حمله قرار گرفته‌اند.

اردوی پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.

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