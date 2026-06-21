لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
دوشنبه ۱ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۱۷

افغانستان

وزارت داخلۀ طالبان: در درازمدت موترهای با فرمان یا دست راست را ممنوع خواهیم کرد

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز یکشنبه ۳۱ جوزا در یک اعلامیه گفته که موترهای دارای فرمان راست با قوانین افغانستان مغایرت دارند و سبب وقوع حوادث ترافیکی می‌شوند.

قانع افزوده است که حکومت طالبان در برخی ولایت‌ها استیکر این موتر ها را تمدید کرده و این موترها تنها در همان ولایت‌ها اجازه تردد خواهند داشت.

او این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که در روزهای اخیر شماری از شهروندان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش موترهای دست راست شکایت کرده بودند.

به گفته آنان، بیشتر اعضای طالبان از این موترها استفاده می‌کنند و بسیاری از رویدادهای ترافیکی نیز توسط همین موترها رخ می‌دهد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

وزارت مالیه طالبان از نهمین مرحله پرداخت تقاعد متقاعدین خبر داده

آرشیف
آرشیف

وزارت مالیه حکومت طالبان روز یکشنبه ۳۱ جوزا در صفحه اکس با نشر اعلامیۀ گفته که این مرحله نهم پرداخت تقاعد شامل متقاعدین وزارت صحت عامه و وزارت دفاع است و به شکل نوبت وار از تاریخ ۶ سرطان سال جاری خوشیدی آغاز می شود.

در ادامه گفته شده که متقاعدین می توانند قبل از مراجعه حضوری به ریاست عمومی حقوق تقاعد از طریق ویب سایت پینشن pensionثبت نام نمایند.

پیش از این، شماری از متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که حقوق بازنشسته‌گی خود را به دست آورده‌اند، اما مبلغ پرداخت شده بسیار کمتر از حق اصلی آنان بوده است.

وزارت مالیه طالبان در ماه جدی سال گذشته خورشیدی گفته بود که تاکنون ۱۱ هزار متقاعد مستحق دریافت حقوق تقاعد شناسایی شده‌اند.

بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در افغانستان بیش از ۱۷۰ هزار نفر است.

ادامه خبر ...

ایران یک شهروند سالخورده افغان را اعدام کرد

execution in Iran
execution in Iran

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی می گوید که مقام‌های ایرانی، همایون نورزهی، یک شهروند سالخورده افغان را در زندان مرکزی زابل در ولایت سیستان و بلوچستان اعدام کردند.

نهاد حقوق بشری هنگاو روز یکشنبه ۳۱ جوزا خبر داده است که این شهروند افغان پیش‌تر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.

بر بنیاد اطلاعاتی که به این سازمان رسیده نورزهی که حدود ۷۰ سال عمر داشت در ساعات اولیه صبح روز یکشنبه اعدام شده است.

به گفته ای این سازمان رسانه‌های دولتی ایران و همچنان منابع رسمی قوه قضاییه این کشور تاکنون این خبر را اعلام نکرده‌اند.

پیش از این نیز گروه دیده‌بان حقوق بشر ایران با نام «حال‌وش» روز پنج‌شنبه ۲۸ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته بود یک شهروند افغان به نام عبدالله جلالی که چهار سال پیش به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی محکمه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان اعدام شده است.

سازمان‌های حقوق بشری همواره این اعدام‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

ادامه خبر ...

جرمنی در حال برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد پروازهای اخراج به افغانستان است

اخراج مهاجرین از جرمنی (تصویر آرشیف)
اخراج مهاجرین از جرمنی (تصویر آرشیف)

به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وزارت داخله این کشور در حال برنامه‌ریزی برای افزایش قابل توجه شمار پروازهای اخراج مهاجرین به افغانستان است.

سخنگوی این وزارت روز یک‌شنبه ۳۱ جوزا به دی پی ای گفته که "در آینده امکان سه پرواز چارتر در ماه وجود دارد."

این سخنگو که نامش ذکر نشر نشده، افزوده است که علاوه بر این، بازگرداندن انفرادی با استفاده از پروازهای تجاری در هر زمان امکان‌پذیر است.

به گزارش دی پی ای، این افزایش پس از مذاکرات در "سطح فنی" بین نمایندگان وزارت داخله جرمنی و طالبان صورت می‌گیرد.

جرمنی اخیراً ۳۲ افغان را با پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.

ادامه خبر ...

قزاقستان و افغانستان هدف تجاری ۳ میلیارد دالری تعیین کردند

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان و سریک ژومانگارین، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان و سریک ژومانگارین، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان

قزاقستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبان به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی خود، هدف تجاری دوجانبه ۳ میلیارد دالری را در سال‌های آینده تعیین کرده‌اند.

روزنامه کاسپین پست گزارش داد که این هدف در جریان مجمع تجاری سالانه قزاقستان و افغانستان در کابل مطرح شد که توسط سریک ژومانگارین، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان و حاجی نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، با سخنرانی‌هایی در مورد راه‌های توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری صنعتی افتتاح شد.

در این مجمع بیش از ۵۰ شرکت قزاقی که در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، انجینیری، تکنالوژی، صنایع کیمیاوی و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، حضور داشتند.

پس از این جلسه، انتظار می‌رود دو طرف قراردادی به ارزش ۴۵ میلیون دالر برای عرضه ۴۵۰۰ دستگاه تجهیزات پزشکی تشخیصی سیار مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) به افغانستان امضا کنند.

این تجهیزات پیشرفته نقش مهمی در بهبود خدمات صحی، ارائه معاینات پزشکی سریع و تشخیص بیماری‌ها، به ویژه در مناطق دورافتاده، ایفا خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، این قرارداد گامی مهم در توسعه همکاری‌های اقتصادی و فنی بین افغانستان و قزاقستان تلقی می‌شود.

ادامه خبر ...

تیم کریکت هند در سومین بازی یک‌روزه در برابر افغانستان پیروز شد

شوبمن گیل، کاپیتان هند (راست) و حشمت‌الله شاهدی، همتای افغان او، پیش از آغاز اولین مسابقه بین‌المللی یک روزه کریکت بین هند و افغانستان
شوبمن گیل، کاپیتان هند (راست) و حشمت‌الله شاهدی، همتای افغان او، پیش از آغاز اولین مسابقه بین‌المللی یک روزه کریکت بین هند و افغانستان

در ادامۀ بازی‌های یک‌روزه میان‌های تیم‌های کریکت افغانستان و هند، افغانستان بر اساس پیروزی در قرعه، به توب‌اندازی آغاز کرد و در آور چهل‌ و چهارم با از دست دادن تمام بازیکنانش ۲۱۸ دوش برای تیم هند هدف تعیین کرد.

اما تیم هند در آور بیست و هشتم ۲۲۴ دوش بدست آورد و با تفاوت ۹ ویکیت افغانستان را شکست داد.

این سومین دور از مسابقات یک روزه بود که میان افغانستان و هند برگزار شده بود.

در دو دور قبلی نیز هند پیروز این مسابقات شده و قهرمانی‌اش برای این دور مسابقات را قطعی کرده بود.

ادامه خبر ...

آتش‌سوزی در هرات: یک نفر جان باخته و میلیون‌ها افغانی خساره وارد شده است

آتش‌سوزی در اسلام‌قلعه در هرات در فبروری ۲۰۲۱
آتش‌سوزی در اسلام‌قلعه در هرات در فبروری ۲۰۲۱

در آتش‌سوزی در یک شهرک صنعتی در هرات یک نفر جان باخته و میلیون‌ها افغانی خساره وارد شده است.

وزارت داخله حکومت طالبان می‌گوید که در نتیجه آتش‌سوزی در یکی از شهرک‌های صنعتی در هرات یک نفر جان باخته و ۲۰ میلیون افغانی زیان مالی وارد شده است.

این آتش‌سوزی بامداد روز شنبه رخ داده، اما علت آن تا هنوز روشن نشده است.

آتش‌سوزی در ساحات تجاری و شهرک‌های صنعتی افغانستان بی‌پیشینه نیست. حدود یک سال پیش در یک آتش‌سوزی گسترده در شهرک صنعتی هرات، میلیون‌ها دالر به تاجران خساره وارد شد.

این آتش‌سوزی که در اواخر ماه حمل پارسال رخ داده بود، به دلیل نبود امکانات آتش‌نشانی بیش از ۲۴ ساعت ادامه داشت.

ادامه خبر ...

عفو بین‌الملل خواستار توقف اخراج پناهندگان افغانان شد

گروهی از مهاجرین برگشته از پاکستان (تصویر آرشیف)
گروهی از مهاجرین برگشته از پاکستان (تصویر آرشیف)

سازمان عفو بین‌الملل با نگرانی از اخراج پناهندگان افغان از کشورهای مختلف می‌گوید که آنان به کشوری برگشت داده می‌شوند که با شدیدترین بحران بشری و نقض حقوق بشر در جهان روبه‌رو است.

این سازمان روز شنبه‌ ۳۰ جوزا با نشر اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود گفته که میلیون‌ها پناهنده افغان در سراسر جهان اخراج می‌شوند و این شمار با گذشت هر روز در حال افزایش است.

عفو بین‌الملل در این اعلامیه که به مناسبت روز جهانی پناهندگان منتشر کرده، گفته که پناهندگان افغان در کشورهای میزبان با بازداشت‌های خودسرانه و جدایی از خانواده‌ها روبه‌رو هستند.

این سازمان افزوده که اخراج غیرقانونی افغانان باید متوقف شود و افرادی که نیاز به حمایت بین‌المللی دارند، باید طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر مورد حمایت قرار گیرند.

بر اساس آمار ملل متحد، تنها در سال گذشته نزدیک به سه میلیون افغان به گونهٔ داوطلبانه یا اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته‌اند.

ادامه خبر ...

صدراعظم و وزیر اقتصاد قزاقستان وارد کابل شد

هیأتی بلندپایه از قزاقستان به ریاست سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد ملی این کشور، شب گذشته وارد کابل شد.

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده است که هدف اصلی این سفر، برگزاری فورم تجارتی و اقتصادی افغانستان-قزاقستان و افتتاح نمایشگاه تولیدات و محصولات قزاقستان در کابل است.

به گفتهٔ این وزارت، گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور، تسهیل داد و ستدهای تجارتی میان بخش‌های خصوصی و تلاش برای بازاریابی کالاهای قزاقستانی در افغانستان نیز از محورهای مهم این سفر به شمار می‌رود.

قزاقستان، با وجود آن‌که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، در دو سال اخیر روابط اقتصادی و تجارتی خود را با افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده است.

ادامه خبر ...

خبرنگاران بدون مرز: نیمی از خبرنگاران تبعیدی در جهان از افغانستان است

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش تازهٔ خود، افغانستان را «مرکز جهانی تبعید خبرنگاران» خوانده و گفته که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دست‌کم ۶۷۷ خبرنگار افغان به دلیل تهدیدها، بازداشت‌ یا خطر مرگ ناگزیر شده‌اند کشور خود را ترک کنند.

بر اساس این گزارش، این رقم نزدیک به نیمی از مجموع ۱۴۶۸ خبرنگاری را تشکیل می‌دهد که سازمان خبرنگاران بدون مرز در این مدت پس از ترک کشور های‌شان از آنان حمایت کرده است.

در گزارش آمده که این خبرنگاران افغان اکنون در ۲۸ کشور جهان زندگی می‌کنند و افغانستان به بزرگ‌ترین مرکز تبعید خبرنگاران در جهان تبدیل شده است.

بر بنیاد آمار این سازمان، در همین دوره زمانی، ۱۶۰ خبرنگار روسی و ۱۰۱ خبرنگار میانماری نیز از حمایت این نهاد برخوردار شده‌اند.

به گفتهٔ این سازمان، این ارقام نشان می‌دهد که خبرنگاران افغان همچنان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با تهدیدها و محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG