جهان
اسپانیا چهار بر صفر عربستان را شکست داد
تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی با نتیجه سنگین ۴ بر صفر عربستان سعودی را شکست داد.
در این دیدار، لامین یامال یک گول و میکل اویارزابال دو گول برای اسپانیا به ثمر رساندند.
گول چهارم نیز در پی اشتباه یکی از بازیکنان عربستان سعودی وارد دروازه این تیم شد.
این پیروزی برای اسپانیا از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا شانس این تیم را برای صعود به مرحله بعدی رقابتها افزایش میدهد.
اسپانیا که یکی از قدرتهای بزرگ فوتبال اروپا و جهان به شمار میرود، در نخستین دیدار خود در جام جهانی در برابر تیم کیپ ورد بازی را مساوی به پایان رسانده بود.
بنابراین، کسب سه امتیاز این مسابقه برای ادامه حضور موفق این تیم در رقابتها بسیار مهم ارزیابی میشود.
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فرماندهی مرکزی امریکا میگوید که تنگه هرمز به روی عبور و مرور کشتیها باز است
سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش امریکا در منطقه شرقمیانه، میگوید که بر خلاف ادعای سپاه پاسداران، تنگه هرمز همچنان باز است و عبور و مرور ایمن کشتیها از این گذرگاه متوقف نشده است.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد که در واکنش به تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان، تنگه هرمز را بار دیگر به روی تردد شناورها میبندد.
بر اساس این بیانیه که خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر شنبه ۳۰ جوزا منتشر کرد، این تصمیم در واکنش به "بدعهدی و پیمانشکنی آشکار امریکا" در اجرای بند نخست تفاهمنامه پایان جنگ و همچنین "نقض مستمر آتشبس توسط اسرائیل در جنوب لبنان" اتخاذ شده است.
با این حال صبح یکشنبه ۳۱ جوزا شبکه تلویزیونی سیانان به نقل از ارتش امریکا نوشت که تنگه هرمز بسته نشده است.
ونس در مقام رئیس هیئت مذاکراتی امریکا صبح یکشنبه به سوئیس رسید
جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مقام رئیس هیئت مذاکراتی امریکا صبح یکشنبه به سوئیس رسید.
شبکه تلویزیونی سی ان ان این موضوع را گزارش داده است.
قرار است که مذاکرات میان هیئتهای مذاکراتی واشنگتن و تهران امروز (یکشنبه ۳۱ جوزا) در زوریخ سوئیس آغاز شود.
خبرگزاری رویترز هم خبر داده که هیئت مذاکراتی ایران به رهبری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور شنبه شب گذشته به زوریخ رسیدند.
معاون رئیس جمهور امریکا قصد دارد راهی سوئیس شود
خبرنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در زوریخ مطلع شد که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، همچنان قصد دارد روز یکشنبه به زوریخ سفر کند.
ونس روز شنبه ۳۰ جوزا به فاکسنیوز گفته بود که احتمالاً در یکی دو روز عازم سوئیس خواهد شد.
این درحالیست هیئت مذاکراتی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و با حضور عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور روز شنبه عازم زوریخ شد.
بر اساس گزارشهای قبلی، استیو ویتکاف، از جمله اعضای هیئت مذاکراتی امریکا نیز راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر و دیگر اعضای هیئت امریکایی بپیوندد.
در پی امضای "تفاهمنامه اسلامآباد" بین ایران و امریکا، قرار است مذاکرات فنی برای رسیدن به توافق نهایی ذیل مفاد این تفاهمنامه با میزبانی سوئیس و با میانجیگری قطر از روز یکشنبه ۳۱ جوزا آغاز شود.
انفجار در خیبرپختونخوا هفت کشته بر جا گذاشت
در پی یک انفجار شدید در منطقهٔ بنو در ایالت خیبرپختونخوا، دستکم هفت نفر جان باختند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، مقامها گفتهاند که این افراد صبح امروز شنبه ۳۰ جوزا در نتیجهٔ انفجاری کشته شدند که یک موتر شخصی حامل مسافران را با استفاده از یک بمب دستساز هدف قرار داد.
یکی از مقامهای محلی پولیس گفته سه نفر دیگر نیز به شدت زخمی هستند.
او افزود که نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کردهاند و تحقیقات دربارهٔ این رویداد را آغاز شده است.
شهباز شریف صدراعظم پاکستان این حمله را محکوم کرده و بار دیگر بر تعهد حکومت برای مبارزه با تروریسم تأکید کرده است.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
گاردین: بخش میانی تنگهٔ هرمز همچنان به دلیل وجود ۸۰ ماین دریایی مسدود است
روزنامهٔ گاردین چاپ بریتانیا روز جمعه ۲۹ جوزا به نقل از یکی از مقامهای انجمن بینالمللی مالکان نفتکشها یا انترتانکو Intertanko گزارش داد که بخش میانی تنگهٔ هرمز همچنان به دلیل وجود حدود ۸۰ ماین دریایی بسته است و کشتیها ناچار اند از مسیرهای شمالی و جنوبی این آبراه عبور کنند.
این تنگهٔ راهبردی اندکی پس از آغاز جنگ علیه ایران از سوی ایالات متحده و اسرائیل، توسط سپاه پاسداران ایران بسته شده بود.
امریکا پس از برقراری آتشبس، محاصرهٔ بحری بنادر ایران را عملی کرد، اما پس از امضای تفاهمنامه میان دو کشور، اردوی امریکا اعلام کرد که این محاصره را پایان داده است.
شورای عالی امنیت ملی ایران روز پنجشنبه ۲۸ جوزا در بیانیهای وجود ماینهای دریایی در آبهای تنگهٔ هرمز را تأیید کرد و گفت که به دلیل شرایط ویژه و برخی تهدیدهای امنیتی کشتیها باید در مسیرها و زمانهایی که ایران تعیین میکند رفت وآمد کنند تا زمینهٔ گسترش تدریجی تردد فراهم شود.
در این بیانیه آمده که دربارهٔ موضوعات دیگر، از جمله پاکسازی ماینها، بر اساس بند پنجم تفاهمنامهٔ ایران و امریکا اقدام خواهد شد.
روزنامهٔ گاردین به نقل از فیل بلچر، رئیس انجمن اینترتانکو، نوشته که حتی اگر آتشبس ادامه یابد، بازگشت تنگهٔ هرمز به شرایط عادی پیش از جنگ، به دلیل وجود این ماینها و سایر موانع، به زمان نسبتاً زیادی نیاز خواهد داشت.
اکسیوس: ویتکاف و عراقچی راهی سویس شدند
استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ رئیسجمهور دونالد ترمپ، و عباس عراقچی وزیر خارجهٔ ایران، راهی سویس شدهاند.
این سفرها در حالی انجام میشود که آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در لبنان امیدها را برای ازسرگیری گفتوگوها میان ایران و ایالات متحده افزایش داده است.
حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی امریکا و اسرائیل به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی اش را، نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
اسرائیل و حزبالله روز جمعه ۲۹ جوزا پس از چند روز درگیریهای شدید، به توافق آتشبس دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیریها پیش از این باعث لغو سفر جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا به سویس شد و تردیدهایی را دربارهٔ آیندهٔ مذاکرات به وجود آورده بود.
بر اساس گزارش اکسیوس، ویتکاف به سویس سفر کرده تا در آنجا به جرد کوشنر بپیوندد که در حال حاضر در سویس حضور دارد.
همچنین قرار است عباس عراقچی امروز شنبه ۳۰ جوزا به سویس سفر کند.
اکسیوس نوشته که این تحولات نشان میدهد هر دو طرف در حال آمادهسازی زمینه برای آغاز گفتوگوهای فنی هستند تا به یک توافق پایدار دست یابند.
رویترز گزارش داده که قصر سفید به پرسشها دربارهٔ سفر ویتکاف پاسخ نداده است.
یک مقام ارشد امریکایی به این خبرگزاری گفته که آتشبس لبنان با میانجیگری ایالات متحده و قطر و با همکاری ایران برقرار شده است.
ترمپ: از روی مجبوری وارد مذاکرات نشدیم؛ هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا روز جمعه ۲۹ جوزا در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیال نوشت که ایران از موضع ضعف حاضر به مذاکره با امریکا شده و در جریان این مذاکرات هیچگونه کمک مالی دریافت نخواهد کرد.
ترمپ نوشته است که ما از روی مجبوری وارد گفتوگوها نشده ایم و این ایران بود که چنین کرد.
او همچنین دربارهٔ دورهٔ ۶۰ روزهٔ تفاهمنامه میان ایران و امریکا گفته است که ایالات متحده روند اجرای این توافق را تا پایان بهدقت دنبال خواهد کرد.
رئیسجمهور امریکا افزوده که هیچ پولی حتی ده سنت هم نه به ایران داده نخواهد شد.
ترمپ در پیام دیگری ادعا کرده که جنگ، ایران را بهشدت تضعیف کرده است.
او بار دیگر اظهارات پیشین خود مبنی بر اینکه نیروی هوایی، نیروی دریایی، سیستم های دفاع هوایی و شبکهٔ پیشرفتهٔ راداری ایران از بین رفتهاند را تکرار کرده است.
مذاکرات امروز بین آمریکا و ایران در سوئیس لغو شد
سوئیس میگوید گفتوگوهای میان تهران و واشنگتن در این کشور لغو شده است.
پس از آنکه قصر سفید از لغو سفر جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، به سوئیس خبر داد، وزارت امور خارجه سوئیس نیز تأیید کرد که مذاکرات میان امریکا و ایران که قرار بود روز جمعه برگزار شود، لغو شده است.
این در حالی است که یک روز پیش از آن، توافق میان دو کشور امضا و رسمی شد که بر اساس یکی از مواد آن، برای گفتوگوهای هستهای ۶۰ روز فرصت در نظر گرفته شده بود.
جیدی ونس: نمیدانم توافق روش ایران را تغییر خواهد داد یا نه
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه در قصرسفید به خبرنگاران گفت که ایران تاکنون به تعهدات نظامی خود در چارچوب تفاهمنامه با آمریکا پایبند بوده و شب گذشته بیش از ۱۲ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است.
ونس، یک روز پس از آنکه توافق میان دو کشور بهطور رسمی توسط رؤسای جمهور امضا شد، اظهار داشت که ایران برای دومین شب متوالی به هیچ کشتیای شلیک نکرده و تاکنون به تعهدات خود پایبند مانده است.
معاون رئیسجمهور امریکا افزود که واشنگتن نیز به تعهدات خود در زمینه رفع محاصره پایبند بوده است.
او گفت که قوماندانی مرکزی اردوی آمریکا (سنتکام) به بیش از ۱۲ کشتی اجازه داده است که از منطقه محاصره عبور کنند.
ونس تأکید کرد که با گذشت زمان مشخص خواهد شد که آیا تهران به تمامی تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا خیر.