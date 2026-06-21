افغانستان
عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغان چشم از جهان فرو بست
عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغان روز یکشنبه ۳۱ جوزا در یکی از شفاخانههای شهر اشتوتگارت آلمان درگذشت.
او هنگام وفات ۶۷ سال داشت و گفته میشود که از بیماری سرطان رنج میبرد.
خبر درگذشت آقای مومند به نقل از اعضای خانوادهاش بهگونه گسترده در رسانههای افغانستان بازتاب یافته است.
شیرولی شیر، رئیس انجمن رشد فرهنگی افغانستان در آلمان نیز در گفتگو با رادیو آزادی تأیید کرده که آقای مومند روز یکشنبه وفات کرده است.
عبدالاحد مومند نخستین افغانی بود که در سال ۱۹۸۸ میلادی به فضا سفر کرد و ۹ روز را در یک ایستگاه فضایی سپری نمود.
او از فضا با مادرش در افغانستان گفتگو کرد؛ رویدادی که در آن زمان توجه زیادی را به خود جلب کرد.
مومند که اهل ولایت غزنی افغانستان بود، در جریان جنگهای داخلی به آلمان مهاجرت کرد و در آنجا همراه با همسر و سه فرزندش زندگی میکرد.
سالها بعد، در سال ۲۰۱۳ میلادی و همزمان با بیستوپنجمین سالگرد سفر فضاییاش، به افغانستان سفر کرد و از سوی مقامهای وقت کشور مورد تمجید و ستایش فراوان قرار گرفت.
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وزارت داخلۀ طالبان: در درازمدت موترهای با فرمان یا دست راست را ممنوع خواهیم کرد
عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز یکشنبه ۳۱ جوزا در یک اعلامیه گفته که موترهای دارای فرمان راست با قوانین افغانستان مغایرت دارند و سبب وقوع حوادث ترافیکی میشوند.
قانع افزوده است که حکومت طالبان در برخی ولایتها استیکر این موتر ها را تمدید کرده و این موترها تنها در همان ولایتها اجازه تردد خواهند داشت.
او این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که در روزهای اخیر شماری از شهروندان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش موترهای دست راست شکایت کرده بودند.
به گفته آنان، بیشتر اعضای طالبان از این موترها استفاده میکنند و بسیاری از رویدادهای ترافیکی نیز توسط همین موترها رخ میدهد.
وزارت مالیه طالبان از نهمین مرحله پرداخت تقاعد متقاعدین خبر داده
وزارت مالیه حکومت طالبان روز یکشنبه ۳۱ جوزا در صفحه اکس با نشر اعلامیۀ گفته که این مرحله نهم پرداخت تقاعد شامل متقاعدین وزارت صحت عامه و وزارت دفاع است و به شکل نوبت وار از تاریخ ۶ سرطان سال جاری خوشیدی آغاز می شود.
در ادامه گفته شده که متقاعدین می توانند قبل از مراجعه حضوری به ریاست عمومی حقوق تقاعد از طریق ویب سایت پینشن pensionثبت نام نمایند.
پیش از این، شماری از متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که حقوق بازنشستهگی خود را به دست آوردهاند، اما مبلغ پرداخت شده بسیار کمتر از حق اصلی آنان بوده است.
وزارت مالیه طالبان در ماه جدی سال گذشته خورشیدی گفته بود که تاکنون ۱۱ هزار متقاعد مستحق دریافت حقوق تقاعد شناسایی شدهاند.
بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در افغانستان بیش از ۱۷۰ هزار نفر است.
ایران یک شهروند سالخورده افغان را اعدام کرد
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی می گوید که مقامهای ایرانی، همایون نورزهی، یک شهروند سالخورده افغان را در زندان مرکزی زابل در ولایت سیستان و بلوچستان اعدام کردند.
نهاد حقوق بشری هنگاو روز یکشنبه ۳۱ جوزا خبر داده است که این شهروند افغان پیشتر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.
بر بنیاد اطلاعاتی که به این سازمان رسیده نورزهی که حدود ۷۰ سال عمر داشت در ساعات اولیه صبح روز یکشنبه اعدام شده است.
به گفته ای این سازمان رسانههای دولتی ایران و همچنان منابع رسمی قوه قضاییه این کشور تاکنون این خبر را اعلام نکردهاند.
پیش از این نیز گروه دیدهبان حقوق بشر ایران با نام «حالوش» روز پنجشنبه ۲۸ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته بود یک شهروند افغان به نام عبدالله جلالی که چهار سال پیش به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی محکمه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان اعدام شده است.
سازمانهای حقوق بشری همواره این اعدامها را مورد انتقاد قرار دادهاند.
جرمنی در حال برنامهریزی برای افزایش تعداد پروازهای اخراج به افغانستان است
به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وزارت داخله این کشور در حال برنامهریزی برای افزایش قابل توجه شمار پروازهای اخراج مهاجرین به افغانستان است.
سخنگوی این وزارت روز یکشنبه ۳۱ جوزا به دی پی ای گفته که "در آینده امکان سه پرواز چارتر در ماه وجود دارد."
این سخنگو که نامش ذکر نشر نشده، افزوده است که علاوه بر این، بازگرداندن انفرادی با استفاده از پروازهای تجاری در هر زمان امکانپذیر است.
به گزارش دی پی ای، این افزایش پس از مذاکرات در "سطح فنی" بین نمایندگان وزارت داخله جرمنی و طالبان صورت میگیرد.
جرمنی اخیراً ۳۲ افغان را با پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.
قزاقستان و افغانستان هدف تجاری ۳ میلیارد دالری تعیین کردند
قزاقستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبان به عنوان بخشی از تلاشها برای تقویت روابط اقتصادی خود، هدف تجاری دوجانبه ۳ میلیارد دالری را در سالهای آینده تعیین کردهاند.
روزنامه کاسپین پست گزارش داد که این هدف در جریان مجمع تجاری سالانه قزاقستان و افغانستان در کابل مطرح شد که توسط سریک ژومانگارین، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان و حاجی نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، با سخنرانیهایی در مورد راههای توسعه تجارت، سرمایهگذاری و همکاری صنعتی افتتاح شد.
در این مجمع بیش از ۵۰ شرکت قزاقی که در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، انجینیری، تکنالوژی، صنایع کیمیاوی و فناوری اطلاعات فعالیت میکنند، حضور داشتند.
پس از این جلسه، انتظار میرود دو طرف قراردادی به ارزش ۴۵ میلیون دالر برای عرضه ۴۵۰۰ دستگاه تجهیزات پزشکی تشخیصی سیار مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) به افغانستان امضا کنند.
این تجهیزات پیشرفته نقش مهمی در بهبود خدمات صحی، ارائه معاینات پزشکی سریع و تشخیص بیماریها، به ویژه در مناطق دورافتاده، ایفا خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، این قرارداد گامی مهم در توسعه همکاریهای اقتصادی و فنی بین افغانستان و قزاقستان تلقی میشود.
تیم کریکت هند در سومین بازی یکروزه در برابر افغانستان پیروز شد
در ادامۀ بازیهای یکروزه میانهای تیمهای کریکت افغانستان و هند، افغانستان بر اساس پیروزی در قرعه، به توباندازی آغاز کرد و در آور چهل و چهارم با از دست دادن تمام بازیکنانش ۲۱۸ دوش برای تیم هند هدف تعیین کرد.
اما تیم هند در آور بیست و هشتم ۲۲۴ دوش بدست آورد و با تفاوت ۹ ویکیت افغانستان را شکست داد.
این سومین دور از مسابقات یک روزه بود که میان افغانستان و هند برگزار شده بود.
در دو دور قبلی نیز هند پیروز این مسابقات شده و قهرمانیاش برای این دور مسابقات را قطعی کرده بود.
آتشسوزی در هرات: یک نفر جان باخته و میلیونها افغانی خساره وارد شده است
در آتشسوزی در یک شهرک صنعتی در هرات یک نفر جان باخته و میلیونها افغانی خساره وارد شده است.
وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در نتیجه آتشسوزی در یکی از شهرکهای صنعتی در هرات یک نفر جان باخته و ۲۰ میلیون افغانی زیان مالی وارد شده است.
این آتشسوزی بامداد روز شنبه رخ داده، اما علت آن تا هنوز روشن نشده است.
آتشسوزی در ساحات تجاری و شهرکهای صنعتی افغانستان بیپیشینه نیست. حدود یک سال پیش در یک آتشسوزی گسترده در شهرک صنعتی هرات، میلیونها دالر به تاجران خساره وارد شد.
این آتشسوزی که در اواخر ماه حمل پارسال رخ داده بود، به دلیل نبود امکانات آتشنشانی بیش از ۲۴ ساعت ادامه داشت.
عفو بینالملل خواستار توقف اخراج پناهندگان افغانان شد
سازمان عفو بینالملل با نگرانی از اخراج پناهندگان افغان از کشورهای مختلف میگوید که آنان به کشوری برگشت داده میشوند که با شدیدترین بحران بشری و نقض حقوق بشر در جهان روبهرو است.
این سازمان روز شنبه ۳۰ جوزا با نشر اعلامیهای در صفحۀ ایکس خود گفته که میلیونها پناهنده افغان در سراسر جهان اخراج میشوند و این شمار با گذشت هر روز در حال افزایش است.
عفو بینالملل در این اعلامیه که به مناسبت روز جهانی پناهندگان منتشر کرده، گفته که پناهندگان افغان در کشورهای میزبان با بازداشتهای خودسرانه و جدایی از خانوادهها روبهرو هستند.
این سازمان افزوده که اخراج غیرقانونی افغانان باید متوقف شود و افرادی که نیاز به حمایت بینالمللی دارند، باید طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر مورد حمایت قرار گیرند.
بر اساس آمار ملل متحد، تنها در سال گذشته نزدیک به سه میلیون افغان به گونهٔ داوطلبانه یا اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتهاند.
صدراعظم و وزیر اقتصاد قزاقستان وارد کابل شد
هیأتی بلندپایه از قزاقستان به ریاست سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد ملی این کشور، شب گذشته وارد کابل شد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده است که هدف اصلی این سفر، برگزاری فورم تجارتی و اقتصادی افغانستان-قزاقستان و افتتاح نمایشگاه تولیدات و محصولات قزاقستان در کابل است.
به گفتهٔ این وزارت، گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور، تسهیل داد و ستدهای تجارتی میان بخشهای خصوصی و تلاش برای بازاریابی کالاهای قزاقستانی در افغانستان نیز از محورهای مهم این سفر به شمار میرود.
قزاقستان، با وجود آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، در دو سال اخیر روابط اقتصادی و تجارتی خود را با افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده است.