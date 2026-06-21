پایان گفتگوهای ایران و امریکا؛ ترمپ در مورد گروه های نیابتی ایران را هشدار داد

رسانههای دولتی ایران روز یکشنبه ۳۱ جوزا ادعا کردند که تیم مذاکرهکننده این کشور در واکنش به تهدید دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، مذاکرات با امریکا را به حالت تعلیق درآورده است.
همزمان با آغاز گفتگوهای ایران و امریکا در سویس، دونالد ترمپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال هشدار داد و گفت که ایران باید فوراً گروههای نیابتی خود در لبنان را از ایجاد تنش و بحران بازدارد.
ترامپ همچنین تهدید کرد که ایران بهدلیل اقدامات گروههای نیابتیاش بار دیگر با واکنش سخت روبهرو خواهد شد
حزبالله، که هم یک گروه مسلح و هم یک حزب سیاسی است، بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترول دارد.
ایالات متحده این گروه را یک سازمان تروریستی میداند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است.
خبرگزاریهای فارس و تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ایران، به نقل از منابع آگاه گزارش دادهاند که پس از این اظهارات ترمپ، ادامه مذاکرات در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران، نیز در پیامی در شبکه ایکس به تهدیدهای امریکا اشاره کرده و نوشته که نیروهای مسلح آنها آمادهاند تا بهگونهای دیگر به این تهدیدها پاسخ دهند.
هیأت امریکایی در سویس به رهبری جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، در این مذاکرات شرکت کرده بود.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیسجمهور امریکا، و جرد کوشنر، داماد و مشاور ترمپ، نیز در این هیأت حضور داشتند.
پیش از تهدید ترمپ و واکنش ایران، جیدی ونس گفتگوهای روز یکشنبه را تاریخی توصیف کرده بود.
او گفته بود:
این یک نشست تاریخی است. بهجز ماههای اخیر، هرگز رهبران ایران و ایالات متحده در چنین سطح بالایی با یکدیگر دیدار نکردهاند
رئیسجمهور از ما خواسته است که روابط خود را با مردم ایران تغییر دهیم و این پیام را برسانیم که اگر رهبری ایران مایل باشد از بیثباتسازی منطقه دست بردارد و از تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای صرفنظر کند، ایالات متحده آماده است روابط خود را با آن کشور بهصورت اساسی تغییر دهد. این دقیقاً هدف ما است."
گفتگوها عصر روز یکشنبه در سویس آغاز شد و به گزارش خبرگزاری فارس، حدود ۸۰ دقیقه ادامه یافت.
شبکه سیانان نیز به نقل از یک دیپلمات گزارش داده بود که محور اصلی این مذاکرات، جنگ لبنان، وضعیت تنگه هرمز و ذخایر یورانیوم ایران بوده است.
رؤسای جمهور ایران و امریکا هفته گذشته بهصورت آنلاین توافقی را برای پایان دادن به درگیریها امضا کرده بودند.
پس از این توافق اولیه، زمینه برای برگزاری مذاکرات در سویس فراهم شد.