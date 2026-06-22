گفت‌وگوهای تخنیکی میان ایران و ایالات متحدهٔ امریکا روز دوشنبه ۱ سرطان در سوئیس آغاز خواهد شد. این گفتگوها دربارهٔ سازوکارهای اجرای تفاهم‌نامه‌ای است که هفتهٔ گذشته توسط رؤسای جمهور دو کشور به‌صورت آنلاین امضا شد.

همچنان در مورد ایجاد گروه‌های کاری تخنیکی مربوط به آن بحث خواهد شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری ایسنای ایران گزارش داده که مقام های ایرانی، که شماری از کارشناسان سیاسی، اقتصادی و حقوقی نیز در آن حضور دارند، به ریاست کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجهٔ ایران، در این مذاکرات شرکت خواهد کرد.

نمایندگان کشورهای میانجی، یعنی پاکستان و قطر، نیز در این گفتگوها حضور دارند.

بر اساس این گزارش، هیأت اصلی مذاکره‌کنندهٔ ایران که به رهبری محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان ایران روز یکشنبه در سوئیس با میانجیگری کشورهای واسطه با هیأت امریکایی به ریاست جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، گفتگو کرده بود، به تهران بازگشته است.