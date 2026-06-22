الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ آلمان در نظر دارد شمار پروازهای انتقال افغان‌هایی را که قرار است به افغانستان بازگردانده شوند، افزایش دهد.

سخنگوی این وزارت در برلین به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت که در آینده، انجام سه پرواز چارتر در هر ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

او افزود: «علاوه بر این، بازگرداندن افراد به‌گونهٔ انفرادی از طریق پروازهای عادی تجارتی نیز در هر زمان ممکن است.

آلمان پس از آن تصمیم به افزایش شمار پروازها گرفته که مقام‌های وزارت داخلهٔ این کشور با نمایندگان طالبان گفتگو کرده‌اند.

بر اساس گزارش، با توجه به این‌که آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، این گفتگوها در آلمان «مذاکرات در سطح تخنیکی» نامیده می‌شود.

آلمان اخیراً ۳۲ شهروند افغان را از طریق یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.

در میان این افراد اخراج‌شده، مردانی حضور داشتند که به دلیل جرایم مختلف از جمله قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفادهٔ جنسی، آزار کودکان، قاچاق مواد مخدر و اخاذی محکوم شده بودند.

وزیر داخلهٔ آلمان، به روزنامهٔ بیلد ام زونتاگ گفت کسانی که از حمایت و امنیتی که ما فراهم کرده‌ایم سوءاستفاده می‌کنند و در اینجا مرتکب جرایم جدی می‌شوند، باید آیندهٔ خود را در کشور اصلی‌شان جستجو کنند.