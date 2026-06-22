کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که از مقامش کناره‌گیری می‌کند اما تا زمان اعلام جانشینش از سوی حزب کارگر در سمتش باقی خواهد ماند.

کمتر از دو سال پس از آن‌که او با پیروزی قاطع در انتخابات و با وعده پایان دادن به آشفتگی در سیاست بریتانیا به قدرت رسید، گفت از هر کسی که جانشین او شود حمایت خواهد کرد.

به اساس گزارش ها ایوت کوپر، وزیر خارجه، از جمله وزیران ارشدی بود که از استارمر خواسته بود از مقامش کناره‌گیری کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، بیش از ۱۰۰ نفر از ۴۰۳ نماینده مجلس حزب کارگر نیز از او خواسته‌ بودند استعفا دهد.

احتمال کناره‌گیری صدراعظم بریتانیا از قدرت در هفته‌های اخیر و با نتایج ضعیف حزب کارگر در انتخابات محلی ماه می گذشته مطرح شده بود.