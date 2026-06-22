بنیت روز دوشنبه ۱ سرطان در صفحهٔ ایکس خود نوشت که از اظهارات ولکر تُرک حمایت می کند که نگرانی خود را در مورد مقررات جدید اتحادیهٔ اروپا ابراز کرده است؛ مقرراتی که امکان اخراج سریع پناهجویان را فراهم می‌کند.

او افزود: «رعایت حقوق بشر و قوانین بین‌المللی مربوط به پناهندگان ضروری است. افغان‌ها نباید به وضعیت ناامن بازگردانده شوند. برگزاری نشست با طالبان در بروکسل، توهین به افغان‌ها، به‌ویژه زنان افغان خواهد بود.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیش از این قوانین پیشنهادی اتحادیۀ اروپا دربارۀ اخراج پناه‌جویان افغان را نگران‌کننده خوانده بود.

ولکر تُرک گفته بود که بازگرداندن اجباری مهاجران افغان به افغانستان، آنان را با خطرات جدی روبه‌رو می‌کند و این اقدام خلاف قوانین بین‌المللی پناهندگی به شمار می‌رود.

تُرک افزوده بود که زنان، دختران، کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران و اعضای جامعۀ مدنی همچنان در افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه هستند

ولکر تُرک از کشورهای اروپایی خواسته بود که برای حفاظت از افغان‌ها، سیاست‌ هایی را که تضمین‌های حقوق بشری را تضعیف می‌کند، رد کنند

این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمیسیون اروپا از مقام های طالبان دعوت کرده تا به بروکسل سفر کنند و با مقام‌های این کمیسیون دربارهٔ موضوع بازگرداندن پناهجویان افغان مقیم کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو نمایند.

در همین حال الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ آلمان گفته که در نظر دارد شمار پروازهای انتقال افغان‌هایی را که قرار است به افغانستان بازگردانده شوند، افزایش دهد.

سخنگوی این وزارت در برلین به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت که در آینده، در هر ماه انجام سه پرواز چارتر امکان‌پذیر خواهد بود.

او افزود که علاوه بر این، بازگرداندن افراد به‌گونهٔ انفرادی از طریق پروازهای عادی تجارتی نیز در هر زمان ممکن است.

آلمان پس از آن تصمیم به افزایش شمار پروازها گرفته که مقام‌های وزارت داخلهٔ این کشور با نمایندگان طالبان گفتگو کرده‌اند.

بر اساس گزارش، با توجه به این‌که آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی ‌شناسد، این گفتگوها در آلمان «مذاکرات در سطح تخنیکی» نامیده می‌شود.

آلمان اخیراً ۳۲ شهروند افغان را از طریق یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.

در میان این افراد اخراج‌شده، مردانی حضور داشتند که به دلیل جرایم مختلف از جمله قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفادهٔ جنسی، آزار کودکان، قاچاق مواد مخدر و اخاذی محکوم شده بودند.

وزیر داخلهٔ آلمان، به روزنامهٔ بیلد ام زونتاگ گفت کسانی که از حمایت و امنیتی که ما فراهم کرده‌ایم سوءاستفاده می‌کنند و در اینجا مرتکب جرایم جدی می‌شوند، باید آیندهٔ خود را در کشور اصلی‌شان جستجو کنند.

این اقدامات با واکنش های هم در ماه ها و هفته های اخیر روبرو بوده است.

۴۷ نهاد مدنی، حقوق بشری و جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نامه‌ای مشترک از اتحادیه اروپا خواسته‌ بودند که تعامل با طالبان و اخراج اجباری مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کند.

این نامه که به تاریخ ۲۸ جوزا در وبسایت رواداری منتشر شده، خطاب به مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نوشته شده و در آن نسبت به پیامدهای سیاسی، حقوقی و امنیتی گسترش روابط با طالبان هشدار داده شده است.

امضاکنندگان تاکید کرده اند که اقداماتی مانند پذیرش دیپلمات‌های طالبان از سوی برخی کشورهای اروپایی و تسهیل سفر هیأت‌های این گروه به اروپا می‌تواند به «مشروعیت‌بخشی» طالبان منجر شود.