به گفتۀ این منابع، ریاست هیئت را عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان به عهده دارد.
پیش از این یک منبع دیپلوماتیک افغانستان در اروپا به رادیو آزادی گفت که اعضای هیئت حکومت طالبان ویزه دریافت کردند و ممکن است سهشنبه یا چهارشنبه وارد بروکسل شوند.
این سفر که به دعوت کمیسیون اروپا انجام خواهد شد و گفتوگوهای آن در سطح "فنی" عنوان شده، با انتقادات گستردهای روبهرو شده است.
هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا میگوید که دعوت از هیئت طالبان به اروپا پیام نادرستی را به افغانهایی که برای حقوق بشر خود مبارزه میکنند، میفرستد.
نیومن اخیراً در صفحه ایکس خود نوشت که میلیونها دختر و زن در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از تحصیل و کار محروم شدهاند.
این سفر در زمانی انجام خواهد شد که تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله جرمنی، برنامههایی را برای تسریع بازگشت پناهندگان افغان محکوم به جرایم به افغانستان اعلام کردهاند.
اخیراً، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از اظهارات ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد که از کشورهای اروپایی به دلیل اخراج شماری از پناهندگان افغان به افغانستان انتقاد کرده بود، حمایت کرد.
بنیت روز دوشنبه ۱ سرطان در صفحهٔ ایکس خود نوشت که از اظهارات ولکر تُرک حمایت میکند که نگرانی خود را در مورد مقررات جدید اتحادیهٔ اروپا ابراز کرده است؛ مقرراتی که به گفته او امکان اخراج سریع پناهجویان را فراهم میکند.
او افزود: "رعایت حقوق بشر و قوانین بینالمللی مربوط به پناهندگان ضروری است. افغانها نباید به وضعیت ناامن بازگردانده شوند. برگزاری نشست با طالبان در بروکسل، توهین به افغانها، بهویژه زنان افغان خواهد بود."
دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در بیانیهای اعلام کرد که هیچکس نباید به جایی فرستاده شود که با خطر جدی نقض حقوق بشر یا سایر آسیبهای جبرانناپذیر مواجه شود.
در همین حال، رسانههای جرمنی گزارش دادند که طالبان در پاسخ به تصمیم برلین برای تسریع اخراج برخی از پناهندگان افغان از این کشور، از برلین خواسته است که تعداد بیشتری از دیپلوماتهایش را بپذیرد.
در حال حاضر، جرمنی دو دیپلومات معرفی شده توسط طالبان را پذیرفته است که یکی از آنها در سفارت افغانستان در برلین و دیگری در کنسولگری افغانستان در بن کار میکند.
وزارت داخله جرمنی روز یکشنبه ۳۱ جوزا اعلام کرد که در آینده، شمار پروازهای اخراج پناهندگان افغان متهم به جرایم را تا سه پرواز چارتر در ماه افزایش خواهد داد.
جرمنی اخیراً ۳۲ افغان را از طریق یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.
در میان این افراد اخراجشده، مردانی حضور داشتند که به دلیل جرایم مختلف از جمله قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفادهٔ جنسی، آزار کودکان، قاچاق مواد مخدر و اخاذی محکوم شده بودند.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله جرمنی اخیراً گفته، کسانی که از امنیت و حمایت این کشور سوءاستفاده میکنند و در این کشور مرتکب جرایم سنگین میشوند، باید آینده خود را در کشور مبدا خود جستجو کنند.
اخیراً شماری از فعالان حقوق زن و مدنی افغان ساکن کشورهای اروپایی نیز در شهرهای مختلف علیه سفر هیئت طالبان به بروکسل اعتراض کردهاند.
خواستههای معترضان به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، اجازه تحصیل و کار به دختران و زنان و جلوگیری از سفر هیئت طالبان به بروکسل بود.
روز شنبه، افغانهای مقیم اروپا از جمله زنان، این خواستهها را در تظاهرات و اعتراضات خود در مادرید اسپانیا و استکهلم سویدن تکرار کردند.
اما مگنوس برونر، کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا گفت که اروپا چارهای جز گفتوگو با طالبان برای حل مسئله بازگشت پناهندگان افغان ندارد، به همین دلیل است که نشست برنامهریزی شده بروکسل ضروری بود.
او روز پنجشنبه گذشته به خبرنگاران گفت: "صحبت نکردن با این افراد راه حل نیست، زیرا این مذاکرات برای بهبود وضعیت ضروری است."
کمیسیون اروپا از مقامات طالبان برای گفتوگو در مورد مهار مهاجرت غیرقانونی و اخراج کسانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است، به بروکسل دعوت کرده است.
با این حال، اتحادیه اروپا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد.
یونس محمدی، فعال حقوق مهاجرین و عضو کمیته پالیسی مهاجرت اتحادیه اروپا، گفت که از زمان به قدرت رسیدن احزاب راست افراطی و ضد مهاجرت، سیاستهای مهاجرت در بسیاری از کشورهای اروپایی سختگیرانهتر شده است.
طبق آمار اتحادیه اروپا، بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴، حدود یک میلیون افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادهاند که تقریباً نیمی از آنها پذیرفته شدهاند.