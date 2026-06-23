ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان از اروپا شد.

او روز سه‌شنبه دوم سرطان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده است که اصل «عدم بازگرداندن اجباری» مطلق است و هیچ استثنایی برای آن وجود ندارد. به گفته او، تضمین‌های دیپلماتیک طالبان نمی‌تواند خطرات موجود را از بین ببرد.

بنت گفته است که خطر شکنجه در افغانستان همچنان «واقعی و جدی» است و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته است از بازگرداندن افغان‌ها به کشورشان خودداری کنند.

او با استناد به تفسیر عمومی شماره ۴ کمیته ضد شکنجه سازمان ملل تأکید کرده است که تضمین‌های دیپلماتیک نباید به عنوان راهی برای دور زدن اصل عدم بازگرداندن استفاده شوند، به‌ویژه زمانی که دلایل جدی وجود داشته باشد که فرد در معرض خطر شکنجه قرار می‌گیرد.

همچنین او بر بررسی فردی هر پرونده پیش از هرگونه تصمیم درباره اخراج یا بازگرداندن پناهجویان تأکید کرده است.

این درحالی است که وزارت امور خارجه بلجیم اعلام کرده است که برای یک هیئت پنج‌نفره از حکومت طالبان ویزه صادر کرده است.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از وزارت امور خارجه بلجیم نوشت: «این ویزه از نظر جغرافیایی و زمانی دارای اعتبار محدود هستند.»

بر اساس اطلاعات موجود، هیئت طالبان با این ویزه تنها می‌تواند برای یک روز به بلجیم سفر کند.

یک مقام بلندپایه وزارت خارجه حکومت طالبان و یک عضو هیئت آنان به رادیو آزادی گفتند که هیئت پنج نفری آنان روز سه‌شنبه دوم سرطان راهی بروکسل، پایتخت بلجیم خواهد شد.

از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این نخستین بار در پنج سال گذشته است که اتحادیه اروپا برای گفت‌وگوی مستقیم با هیئت طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، از آنان میزبانی می‌کند.

اتحادیه اروپا ماه گذشته اعلام کرده بود که برای مذاکرات فنی با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، هیئتی از این گروه را به بروکسل دعوت کرده است.