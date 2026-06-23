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سه شنبه ۲ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۲۹

افغانستان

ریچارد بنت خواستار توقف بازگرداندن اجباری افغان‌ها از اروپا شد؛ بلجیم میزبان هیئت طالبان می‌شود

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان از اروپا شد.

او روز سه‌شنبه دوم سرطان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده است که اصل «عدم بازگرداندن اجباری» مطلق است و هیچ استثنایی برای آن وجود ندارد. به گفته او، تضمین‌های دیپلماتیک طالبان نمی‌تواند خطرات موجود را از بین ببرد.

بنت گفته است که خطر شکنجه در افغانستان همچنان «واقعی و جدی» است و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته است از بازگرداندن افغان‌ها به کشورشان خودداری کنند.

او با استناد به تفسیر عمومی شماره ۴ کمیته ضد شکنجه سازمان ملل تأکید کرده است که تضمین‌های دیپلماتیک نباید به عنوان راهی برای دور زدن اصل عدم بازگرداندن استفاده شوند، به‌ویژه زمانی که دلایل جدی وجود داشته باشد که فرد در معرض خطر شکنجه قرار می‌گیرد.

همچنین او بر بررسی فردی هر پرونده پیش از هرگونه تصمیم درباره اخراج یا بازگرداندن پناهجویان تأکید کرده است.

این درحالی است که وزارت امور خارجه بلجیم اعلام کرده است که برای یک هیئت پنج‌نفره از حکومت طالبان ویزه صادر کرده است.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از وزارت امور خارجه بلجیم نوشت: «این ویزه از نظر جغرافیایی و زمانی دارای اعتبار محدود هستند.»

بر اساس اطلاعات موجود، هیئت طالبان با این ویزه تنها می‌تواند برای یک روز به بلجیم سفر کند.

یک مقام بلندپایه وزارت خارجه حکومت طالبان و یک عضو هیئت آنان به رادیو آزادی گفتند که هیئت پنج نفری آنان روز سه‌شنبه دوم سرطان راهی بروکسل، پایتخت بلجیم خواهد شد.

از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این نخستین بار در پنج سال گذشته است که اتحادیه اروپا برای گفت‌وگوی مستقیم با هیئت طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، از آنان میزبانی می‌کند.

اتحادیه اروپا ماه گذشته اعلام کرده بود که برای مذاکرات فنی با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، هیئتی از این گروه را به بروکسل دعوت کرده است.

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یورش نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون تمدن و توقف نشرات آن در کابل

تلویزیون تمدن در افغانستان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در صفحه فیسبوک اعلام کرد که نیروهای امنیتی طالبان به دفتر مرکزی این رسانه در کابل یورش برده‌اند و در پی آن نشرات این رسانه قطع شده است.

در این بیانیه آمده که که این یورش هم‌زمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا انجام شده و از شهروندان خواسته است موضوع را با «دقت و حساسیت» دنبال کنند.

طالبان تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده‌اند.

تلویزیون تمدن از نخستین شبکه‌های خصوصی دینی در افغانستان است که توسط آصف محسنی تأسیس شده بود.

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طالبان حدود ۲۰ امدادگر را به دلیل داشتن ریش کوتاه در غرب افغانستان بازداشت کردند

یک ایست بازرسی طالبان در هرات (تصویر آرشیف)
یک ایست بازرسی طالبان در هرات (تصویر آرشیف)

سه منبع در سازمان‌های امدادرسان به خبرگزاری فرانسه گفتند که محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود ۲۰ امدادگر مرد را در نزدیکی گذرگاه اسلام‌قلعه در هرات به دلیل کوتاهی ریش‌شان بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مردان که با سازمان‌های همکار با اداره‌های ملل متحد کار می‌کردند، روز شنبه ۳۰ جوزا بازداشت شدند.

این خبرگزاری به نقل از یک اعلامیه‌ داخلی سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) گزارش داده که برخی از این امدادگران در روزی که بازداشت شده بودند، رها شدند و برخی دیگر روز بعد آزاد شدند.

ضیاءالدین طیب، مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به خبرگزاری فرانسه موضوع بازداشت امدادگران را رد کرده، اما گفته که پنج کارمند اداره‌های دولتی به دلیل داشتن ریش کوتاه بازداشت شده اند.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و مردان، در برخی موارد مردان را از تراشیدن و یا کوتاه کردن ریش منع کردند و حتا به سلمانی‌ها دستور دادند که از انجام این کار خودداری کنند.

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یک سازمان حقوق بشری: دو افغان در ایران اعدام شدند

اعدام در ایران (تصویر آرشیف)
اعدام در ایران (تصویر آرشیف)

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارداده که دو شهروند افغانستان که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی شیراز ایران اعدام شدند.

به گفتۀ این سازمان، حکم اعدام این افغان‌ها به نام‌های میرویس خلیلزادی و ابراهیم احمدشاهی روز یک‌شنبه ۳۱ جوزا اجرا شده است.

این سازمان حقوق بشری که در ناروی مستقر است، افزوده که میرویس خلیلزادی ۵۵ ساله دو سال پیش و ابراهیم احمدشاهی ۴۰ ساله یک سال پیش به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

منابع دولتی ایران و رسانه‌های ایرانی تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته اند.

بر اساس آمار سازمان هه‌نگاو، شمار افغان‌هایی که در کمتر از شش ماه گذشته در ایران اعدام شدند، به ۱۲ نفر می‌رسد.

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وزیر داخله آلمان: مجرمان آیندهٔ خود را در کشور اصلی‌شان جستجو کنند

الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ آلمان
الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ آلمان

الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ آلمان در نظر دارد شمار پروازهای انتقال افغان‌هایی را که قرار است به افغانستان بازگردانده شوند، افزایش دهد.

سخنگوی این وزارت در برلین به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت که در آینده، انجام سه پرواز چارتر در هر ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

او افزود: «علاوه بر این، بازگرداندن افراد به‌گونهٔ انفرادی از طریق پروازهای عادی تجارتی نیز در هر زمان ممکن است.

آلمان پس از آن تصمیم به افزایش شمار پروازها گرفته که مقام‌های وزارت داخلهٔ این کشور با نمایندگان طالبان گفتگو کرده‌اند.

بر اساس گزارش، با توجه به این‌که آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، این گفتگوها در آلمان «مذاکرات در سطح تخنیکی» نامیده می‌شود.

آلمان اخیراً ۳۲ شهروند افغان را از طریق یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.

در میان این افراد اخراج‌شده، مردانی حضور داشتند که به دلیل جرایم مختلف از جمله قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفادهٔ جنسی، آزار کودکان، قاچاق مواد مخدر و اخاذی محکوم شده بودند.

وزیر داخلهٔ آلمان، به روزنامهٔ بیلد ام زونتاگ گفت کسانی که از حمایت و امنیتی که ما فراهم کرده‌ایم سوءاستفاده می‌کنند و در اینجا مرتکب جرایم جدی می‌شوند، باید آیندهٔ خود را در کشور اصلی‌شان جستجو کنند.

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بنیت: نباید افغان‌ها را به جای ناامن برگردانند

ریچارد بنیت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از اظهارات ولکر تُرک، کمیشنر عالی حقوق بشر این سازمان که از بازگرداندن شماری از افغان‌ها از کشورهای اروپایی به افغانستان انتقاد کرده بود، حمایت کرد.

بنیت روز دوشنبه ۱ سرطان در صفحهٔ ایکس خود نوشت که از اظهارات ولکر تُرک حمایت می کند که نگرانی خود را در مورد مقررات جدید اتحادیهٔ اروپا ابراز کرده است؛ مقرراتی که امکان اخراج سریع پناهجویان را فراهم می‌کند.

او افزود: «رعایت حقوق بشر و قوانین بین‌المللی مربوط به پناهندگان ضروری است. افغان‌ها نباید به وضعیت ناامن بازگردانده شوند. برگزاری نشست با طالبان در بروکسل، توهین به افغان‌ها، به‌ویژه زنان افغان خواهد بود.

دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای گفته که هیچ فردی نباید به مکانی فرستاده شود که در آنجا با خطر جدی نقض حقوق بشر یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر دیگر روبه‌رو باشد.

این مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل متحد این اظهارات را در حالی مطرح کرده که کمیسیون اروپا از مقام های طالبان دعوت کرده تا به بروکسل سفر کنند و با مقام‌های این کمیسیون دربارهٔ موضوع بازگرداندن پناهجویان افغان مقیم کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو نمایند.

این در حالی است که آلمان روز سه‌شنبهٔ گذشته اعلام کرد که گروه دیگری از افغان‌ها را به افغانستان بازگردانده است.

بر اساس گزارش، در این گروه که از پنج ایالت آلمان برای اخراج انتخاب شده بودند، افرادی نیز شامل بودند که به دلیل جرایم مختلف از جمله تجاوز جنسی، قتل و خشونت جنسی محکوم شده بودند.

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عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغان چشم از جهان فرو بست

عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغان
عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغان

عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغان روز یکشنبه ۳۱ جوزا در یکی از شفاخانه‌های شهر اشتوتگارت آلمان درگذشت.

او هنگام وفات ۶۷ سال داشت و گفته می‌شود که از بیماری سرطان رنج می‌برد.

خبر درگذشت آقای مومند به نقل از اعضای خانواده‌اش به‌گونه گسترده در رسانه‌های افغانستان بازتاب یافته است.

شیرولی شیر، رئیس انجمن رشد فرهنگی افغانستان در آلمان نیز در گفتگو با رادیو آزادی تأیید کرده که آقای مومند روز یکشنبه وفات کرده است.

عبدالاحد مومند نخستین افغانی بود که در سال ۱۹۸۸ میلادی به فضا سفر کرد و ۹ روز را در یک ایستگاه فضایی سپری نمود.

او از فضا با مادرش در افغانستان گفتگو کرد؛ رویدادی که در آن زمان توجه زیادی را به خود جلب کرد.

مومند که اهل ولایت غزنی افغانستان بود، در جریان جنگ‌های داخلی به آلمان مهاجرت کرد و در آنجا همراه با همسر و سه فرزندش زندگی می‌کرد.

سال‌ها بعد، در سال ۲۰۱۳ میلادی و هم‌زمان با بیست‌وپنجمین سالگرد سفر فضایی‌اش، به افغانستان سفر کرد و از سوی مقام‌های وقت کشور مورد تمجید و ستایش فراوان قرار گرفت.

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وزارت داخلۀ طالبان: در درازمدت موترهای با فرمان یا دست راست را ممنوع خواهیم کرد

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز یکشنبه ۳۱ جوزا در یک اعلامیه گفته که موترهای دارای فرمان راست با قوانین افغانستان مغایرت دارند و سبب وقوع حوادث ترافیکی می‌شوند.

قانع افزوده است که حکومت طالبان در برخی ولایت‌ها استیکر این موتر ها را تمدید کرده و این موترها تنها در همان ولایت‌ها اجازه تردد خواهند داشت.

او این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که در روزهای اخیر شماری از شهروندان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش موترهای دست راست شکایت کرده بودند.

به گفته آنان، بیشتر اعضای طالبان از این موترها استفاده می‌کنند و بسیاری از رویدادهای ترافیکی نیز توسط همین موترها رخ می‌دهد.

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وزارت مالیه طالبان از نهمین مرحله پرداخت تقاعد متقاعدین خبر داده

آرشیف
آرشیف

وزارت مالیه حکومت طالبان روز یکشنبه ۳۱ جوزا در صفحه اکس با نشر اعلامیۀ گفته که این مرحله نهم پرداخت تقاعد شامل متقاعدین وزارت صحت عامه و وزارت دفاع است و به شکل نوبت وار از تاریخ ۶ سرطان سال جاری خوشیدی آغاز می شود.

در ادامه گفته شده که متقاعدین می توانند قبل از مراجعه حضوری به ریاست عمومی حقوق تقاعد از طریق ویب سایت پینشن pensionثبت نام نمایند.

پیش از این، شماری از متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که حقوق بازنشسته‌گی خود را به دست آورده‌اند، اما مبلغ پرداخت شده بسیار کمتر از حق اصلی آنان بوده است.

وزارت مالیه طالبان در ماه جدی سال گذشته خورشیدی گفته بود که تاکنون ۱۱ هزار متقاعد مستحق دریافت حقوق تقاعد شناسایی شده‌اند.

بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در افغانستان بیش از ۱۷۰ هزار نفر است.

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ایران یک شهروند سالخورده افغان را اعدام کرد

execution in Iran
execution in Iran

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی می گوید که مقام‌های ایرانی، همایون نورزهی، یک شهروند سالخورده افغان را در زندان مرکزی زابل در ولایت سیستان و بلوچستان اعدام کردند.

نهاد حقوق بشری هنگاو روز یکشنبه ۳۱ جوزا خبر داده است که این شهروند افغان پیش‌تر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.

بر بنیاد اطلاعاتی که به این سازمان رسیده نورزهی که حدود ۷۰ سال عمر داشت در ساعات اولیه صبح روز یکشنبه اعدام شده است.

به گفته ای این سازمان رسانه‌های دولتی ایران و همچنان منابع رسمی قوه قضاییه این کشور تاکنون این خبر را اعلام نکرده‌اند.

پیش از این نیز گروه دیده‌بان حقوق بشر ایران با نام «حال‌وش» روز پنج‌شنبه ۲۸ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته بود یک شهروند افغان به نام عبدالله جلالی که چهار سال پیش به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی محکمه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان اعدام شده است.

سازمان‌های حقوق بشری همواره این اعدام‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

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