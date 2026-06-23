بروکسل، قلب اروپا و یکی از پایتخت های کلیدی این اتحادیه، روز سه‌شنبه میزبان هیئتی از طالبان است.

اگرچه کشورهای اروپایی دولت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما نمایندگان طالبان برای بحث در مورد اخراج پناهندگان افغان به اروپا دعوت شده‌اند.

منابع وزارت امور خارجه طالبان به رادیو رادیو آزادی تأیید کردند که قهار بلخی، سخنگوی این وزارت، رهبری این هیئت پنج نفره را بر عهده دارد.

وزارت امور خارجه بلجیم اعلام کرده که ویزای یک روزه برای پنج نماینده طالبان صادر کرده و آنها نمی‌توانند خارج از بلجیم به سایر مناطق شنگن سفر کنند.

نمایند‌گان طالبان از ترکیه به بروکسل سفر می‌کند و ظاهراً در آنجا ویزا دریافت کرده اند.

بروکسل و کشورهای اتحادیه اروپا این موضوع را که میزبانی از مقامات طالبان مشروعیت بخشیدن به طالبان است، رد کرده‌اند، اما گروه‌ها و فعالان حقوق بشر از این اقدام اتحادیه اروپا انتقاد کرده و گفته‌اند که میزبانی از طالبان نقض ارزش‌های اتحادیه اروپا است.

ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش:

«اتحادیه اروپا مقامات طالبان را برای مذاکره در مورد توافق مهاجرت به بروکسل دعوت کرده است - و من از این بابت عمیقاً متأثر و ناراحت هستم. اینها همان طالبانی هستند که دختران را از آموزش منع کرده و آنها را مجبور به ازدواج کرده‌اند. همان طالبانی که اوایل این ماه ده‌ها زن را در هرات به دلیل نحوه پوشششان دستگیر کردند.»

فرشته عباسی، محقق افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید کشورهای اروپایی از یک سو نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم می‌کنند، اما از سوی دیگر با دعوت و فراهم‌کردن زمینه حضور مقام‌های طالبان در نشست‌های رسمی، با آنان همکاری می‌کنند.

«افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشر در جهان روبرو است. این کشور به مکانی برای تبعیض و ظلم سیستماتیک علیه زنان و دختران تبدیل شده است. هرگونه توافق مهاجرتی با طالبان، دری را به روی مسیری خطرناک برای بازگشت اجباری و اخراج افغان‌ها به کشوری که از قبل ناامن است، باز می‌کند.»

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز از اتحادیه اروپا خواست که پناهجویان افغان را به افغانستان برنگرداند.

او روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت: «شکنجه و بدرفتاری یک خطر جدی در افغانستان است و تضمین‌های داده شده توسط وزارت امور خارجه طالبان این خطر را برطرف نمی‌کند. من از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهم که فرستادن افغان‌ها به خطر را متوقف کنند.»

سازمان عفو بین‌الملل بخش اروپا اعلام کرد که بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان جان آنها را به خطر می‌اندازد.

این سازمان اقدام اتحادیه اروپا برای اخراج افغان‌ها را «شرم‌آور» خواند و ادعا کرد که اروپا خطرات آزار و اذیت، ناپدید شدن، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و انتقام‌جویی طالبان را نادیده می‌گیرد.

اتحادیه اروپا اعلام کرده که فقط مذاکرات با طالبان را تسهیل می‌کند زیرا تصمیم اخراج افراد در دست خود کشورها است و تنها پناهجویان مجرم یا کسانی که شرایط پناهندگی را ندارند، اخراج می‌شوند.

اما سوال این است که طالبان در ازای اخراج پناهجویان افغان از اروپا چه می‌خواهند؟

الکساندر دوبرنت، وزیر داخله جرمنی، به خبرگزاری دولتی NDR این کشور گفته که با نمایندگان طالبان در استانبول صحبت کرده‌اند.

به گفته او، کشورش پناهجویان مجرم افغان را اخراج می‌کند و می‌خواهد پروازهای اخراج را افزایش دهد.

ان دی آر گزارش داد که بر اساس تحقیقات آنها، طالبان از جرمنی خواسته‌اند که در ازای افزایش این پروازها، نمایندگان بیشتری از طالبان را بپذیرد.

جرمنی رسماً دو دیپلمات طالبان را پذیرفته، اما طبق گزارش‌ها،تلاش‌هایی برای پذیرش شش نماینده دیگر طالبان در جرمنی در جریان است.