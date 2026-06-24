سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه دوم سرطان در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای ماه‌رنگ بلوچ و صبغت‌الله شاه‌جی، دو فعال حقوق بشر بلوچ، از سوی محکمه مبارزه با تروریسم کویته، این حکم را نقض آشکار حق دسترسی به محاکم عادلانه خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده است.

ایزابل لاسه، سرپرست دفتر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، در بیانیه‌ای گفته است که قوانین ضدتروریسم در پاکستان به‌گونه‌ای «سوءاستفاده‌گرانه» برای خاموش کردن اعتراضات مسالمت‌آمیز به کار گرفته می‌شود.

به گفته او، روند محاکمه این دو فعال به‌صورت عجولانه، محرمانه و در داخل زندان انجام شده و با معیارهای بین‌المللی محاکم عادلانه همخوانی ندارد.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که هیچ سند مستقیمی برای اثبات ارتباط ماه‌رنگ بلوچ و شاه‌جی با خشونت های ادعا شده در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۴ ارائه نشده؛ اعتراضی که در آن یک مأمور امنیتی کشته شد.

ین اعتراضات در اواخر ماه جولای ۲۰۲۴ در اعتراض به کشته شدن فعالان بلوچ صورت گرفته بود.

در آن زمان حکوت پاکستان مانع برگزاری این اعتراضات شده بود که در نتیجه خشونت‌ها در جریان اعتراضات هم به معترضان و هم به نیروهای امنیتی پاکستان تلفاتی وارد شده بود.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که این دو فعال صرفاً به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری هدف قرار گرفته‌اند و باید فوراً آزاد شوند.